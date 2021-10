Momentum Dynamics se convierte en miembro principal de CharIN

Momentum aportará su visión de las normas y las mejores prácticas de las aplicaciones de carga inductiva para vehículos ligeros y pesados basadas en los sistemas comercializados de los clientes que operan en Europa y Norteamérica.

MALVERN, Pa, 6 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- CharIN anuncia que Momentum Dynamics se une como miembro principal. Según Andy Daga, consejero delegado y fundador de Momentum, "estamos encantados de convertirnos en un miembro principal de CharIN y de poder contribuir a una tecnología de carga inductiva totalmente automática que cumple con CCS y que puede acelerar la adopción de todo tipo de vehículos eléctricos en todos los niveles de potencia. La demanda de carga inductiva totalmente automática para flotas, vehículos de pasajeros, vehículos industriales y vehículos de conducción autónoma está creciendo rápidamente. Queremos asegurarnos de que la evolución natural de la capacidad técnica siga siendo segura, eficaz y coherente con la norma CCS que CharIN ha promovido con tanto éxito."

El sistema de alta potencia de Momentum cumple con los límites de emisión de campo magnético de CE y e ICNIRP, y la empresa ha comercializado con éxito una tecnología de carga inductiva madura para los clientes que puede funcionar en todos los tipos de vehículos, todos los OEMS y todos los niveles de potencia. Esto incluye un sistema modular que puede ampliarse de forma rentable a cualquier área de aplicación de vehículos eléctricos. Según Daga, "no se trata de una mera solución para los turismos, sino también para todo tipo de vehículos comerciales y de flota, especialmente cuando se necesita una alta utilización, fiabilidad y un coste reducido de las operaciones".

La carga inductiva modular promete acelerar un objetivo fundamental de CharIN, que es el desarrollo de sistemas de carga de clase megavatios. Al funcionar de forma automática, la carga inductiva libera a los operadores de muchos de los obstáculos técnicos y de las preocupaciones de los usuarios de los cargadores conductivos a estos niveles de potencia tan elevados. Además, los cargadores inductivos modulares permiten la interoperabilidad y el uso compartido de cargadores entre todos los tipos de vehículos eléctricos.

La carga inductiva ha sido un objetivo de CharIN desde su creación. Momentum ha mantenido conversaciones con CharIN durante algún tiempo y este anuncio representa una oportunidad sin precedentes para avanzar más rápidamente en la misión de CharIN.

La carga inalámbrica mantiene las flotas en movimiento La carga inductiva para vehículos eléctricos permite la carga automática durante el funcionamiento ininterrumpido del vehículo. Si conduce un vehículo eléctrico personal, puede cargarlo sin pensarlo; la carga comienza sin necesidad de pasar el mando o pulsar un botón y se inicia en cuanto se aparca. Si usted es un operador de flota, no importa cuántos vehículos estén en funcionamiento, su operación no se verá afectada por la operación de carga. Puede ampliar la autonomía de conducción cargando a lo largo de una ruta, de forma automática y con cualquier tiempo. Por otra parte, si opera desde un depósito, un puerto o un centro de distribución, la fiabilidad mejorará porque su rutina operativa no se verá interrumpida y se eliminará el reto de la gestión de los cables.

Acerca de CharINCharIN es la principal asociación mundial, con más de 200 miembros, dedicada a la promoción de normas mundiales para la recarga de vehículos de todo tipo, centrándose en la interoperabilidad. La organización también sirve de foro para que proveedores, fabricantes de equipos originales y flotas colaboren en las mejores prácticas de la infraestructura de carga de vehículos.

Acerca de Momentum DynamicsMomentum Dynamics es un desarrollador de tecnología original líder en el mercado de sistemas de carga inalámbricos, eficientes y automáticos para las industrias de la automoción, el transporte y la logística, con tecnología del mundo real en funcionamiento que demuestra la capacidad y la necesidad de una carga rápida y automatizada de los vehículos eléctricos.www.momentumdynamics.com

