« Mommy, It's NOT Oveeeer »

MONTREAL, 30 de mayo de 2024/PRNewswire/ -- Just for Laughs y ComediHa! se complacen en anunciar que han llegado a un acuerdo para la adquisición por parte de ComediHa! de determinados activos de Just for Laughs tras el proceso de venta y solicitud de ofertas llevado a cabo por Just for Laughs en el contexto de su proceso de reestructuración. Este acuerdo está sujeto a la aprobación del Tribunal Superior de Québec. La vista está prevista para el 3 de junio.

Hasta entonces, ambas partes han acordado abstenerse de hacer comentarios públicos sobre el asunto.

ACERCA DE COMEDIHA!

ComediHa! es una empresa líder en entretenimiento fundada en 1997. Con más de 100 empleados a tiempo completo y casi 4.000 temporales en Québec, Montreal, París y Hollywood, ComediHa! se dedica a hacer reír a la gente en todo el mundo. ¡Cada año, ComediHa! Fest-Québec atrae cada año a más de 750.000 visitantes, lo que lo convierte en el mayor festival de comedia francófona del mundo. ComediHa! también produce espectáculos en directo, programas de televisión y películas, llevando alegría y risas a públicos de todo el mundo.

ACERCA DE JUST FOR LAUGHS

Fundado en 1983, el grupo Just for Laughs es líder mundial en comedia y organiza en Montreal el mayor festival de comedia del mundo. La empresa ha lanzado la carrera de muchos cómicos de renombre y entretiene anualmente a millones de espectadores a través de sus festivales y contenidos emitidos en más de 150 países. Just for Laughs también produce espectáculos y musicales y organiza la conferencia ComedyPRO.

