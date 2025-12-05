Montaraz se alía con el Bernabéu; tradición y excelencia desde lo más alto del deporte - Agencia Marketing DigitalGrowth, S.L.

Madrid, 5 de diciembre de 2025.-

El Bernabéu, referente mundial del deporte, el entretenimiento, la innovación y, desde ahora, también se conocerá por ser un referente de la gastronomía española más exclusiva al elegir a Montaraz como Jamón Oficial del recinto. Montaraz, icono en el sector del lujo y del lifestyle, ha cerrado un acuerdo con el Real Madrid para convertirse en Proveedor Oficial del Bernabéu, un reconocimiento reservado solo a aquellas marcas capaces de igualar su nivel de exigencia. La alianza une al que muchos consideran el recinto deportivo más avanzado del mundo con una prestigiosa firma con más de 130 años de historia, que elabora un extraordinario jamón ibérico de bellota de forma natural y sin aditivos, convirtiendo cada loncha en una experiencia inolvidable.

Dos leyendas unidas por la excelencia

Montaraz es la única compañía del sector que elabora el 100% su producción conforme a la norma del ibérico y sin añadir ningún tipo de aditivo artificial. Sus jamones, elaborados únicamente con carne, sal y tiempo, se han consolidado como referencia para los consumidores más exigentes, tanto en España como en los mercados internacionales. Su liderazgo se apoya en grandes secaderos y bodegas naturales, así como en instalaciones propias homologadas para exportar a mercados tan exigentes como Estados Unidos y China.

El Bernabéu, por su parte, se ha transformado en un espacio multifuncional capaz de acoger durante todo el año partidos, conciertos, espectáculos y grandes eventos corporativos. La gastronomía es un pilar estratégico de esa nueva propuesta, y la incorporación de Montaraz refuerza ese posicionamiento Premium.

Una distinción exclusiva: “Jamón Oficial del Bernabéu”

Con esta alianza, Montaraz adquiere el derecho exclusivo a utilizar la denominación de “Jamón Oficial del Bernabéu”, así como el logotipo oficial del estadio en su comunicación y packaging. La compañía se convierte además en el Primer Proveedor Oficial de Jamón ibérico del recinto, inaugurando una categoría que subraya el carácter pionero del acuerdo.

La presencia de Montaraz no se limita solo a los días de partido. El jamón oficial estará presente en el Tour del Bernabéu y en todos los eventos que se celebren en el estadio y que estén gestionados directamente por el Bernabéu: grandes encuentros deportivos, conciertos internacionales, congresos y citas empresariales de alto nivel. De esta forma, el producto formará parte de la vida diaria del recinto y acompañará a miles de visitantes cada semana.

Experiencia Montaraz en palcos, zonas VIP y barras del estadio

La imagen y los productos de Montaraz ya se integran en los diferentes espacios gastronómicos del Bernabéu. Los palcos privados, las zonas VIP y las barras de admisión general contarán con el icónico jamón ibérico de la marca, servido con un despliegue pensado para elevar cada degustación al máximo nivel.

En cada jornada habrá 36 cortadores profesionales, apoyados por supervisores especializados y una Brand Ambassador de Montaraz, miembro de la Real Academia de Gastronomía. Todo el equipo trabajará uniformado bajo los estándares de la compañía para garantizar un corte impecable, un emplatado cuidado al detalle y una atención cercana que permita al público disfrutar del jamón en todo su esplendor.

Un nuevo icono para la afición: el Bocadillo de Jamón del Bernabéu

La alianza también se traduce en propuestas pensadas para el gran público. Una de las más destacadas es el lanzamiento del nuevo Bocadillo de Jamón del Bernabéu, con lonchas de jamón ibérico Montaraz como protagonista absoluto. Este bocadillo está llamado a convertirse en uno de los iconos gastronómicos del estadio: una opción rápida y cómoda, pero con un nivel de sabor y calidad propio de la alta gastronomía.

Pensado para que tanto los aficionados locales como los visitantes internacionales puedan disfrutar de un producto 100 % natural, el bocadillo Montaraz se suma a la oferta de barras, reforzando la idea de que en el Bernabéu cada detalle cuenta, también en la parte culinaria.

Montaraz, embajador del ibérico español ante el mundo

El acuerdo supone un paso estratégico tanto para Montaraz como para el Bernabéu. El estadio recibe cada año a miles de visitantes de decenas de países y se ha consolidado como un destino turístico y experiencial por sí mismo. Que el jamón ibérico presente en ese escenario sea Montaraz contribuye a proyectar la imagen de Montaraz como el mejor embajador del Ibérico ante el mundo.

Una historia familiar que mira al futuro

Jaime Martín, CEO de Montaraz y cuarta generación de la familia, resume así el significado de este hito: “esta alianza es un nuevo hito que apalanca nuestro liderazgo global y nos posiciona como socio de referencia en el deporte de élite”. Hito que se suma a los logros conseguidos en el 2025, año en el que Montaraz ha sido galardonado como mejor industria agroalimentaria y ha creado la Montanera más lujosa del mundo.

El acuerdo con el Bernabéu refuerza una trayectoria marcada por la crianza sostenible, el respeto por el entorno de la dehesa y la apuesta por una producción natural que prescinde de aditivos, una filosofía que conecta con una nueva generación de consumidores que busca autenticidad, origen y transparencia en lo que consume.

Quienes deseen conocer más sobre la historia, los orígenes y la gama completa de productos de la firma pueden descubrirlo visitando su web oficial y explorando su selección de ibéricos de bellota. También hay un vídeo oficial para celebrar esta unión con el Bernabéu, en el que se muestra el espíritu de la alianza y cómo el jamón ibérico ya se integra en la nueva experiencia del estadio.

Con esta alianza, el Estadio Bernabéu y Montaraz proyectan al mundo una experiencia que trasciende el deporte, una experiencia gastronómica única y exclusiva, donde tradición y vanguardia se encuentran en un escenario sin igual para seguir emocionando a miles de personas.

