Monterrey desde las alturas; por qué las Sky Suites de Hotel SAFI son las más altas de Latinoamérica - Hoteles SAFI Royal Luxury

(Información remitida por la empresa firmante)

Monterrey, 12 de agosto de 2026.- Hay ciudades que cobran otro sentido cuando se ven desde arriba. Monterrey es una de ellas. La Sierra Madre al fondo, los cerros recortados contra el cielo y el pulso moderno de Valle Oriente componen una estampa que pocos visitantes conocen desde los ángulos más privilegiados. Para quienes sí lo han visto, la referencia suele ser la misma: las Sky Suites de Hotel SAFI Metropolitan.

Y no es para menos. Estas suites, ubicadas en los pisos más altos de la torre del Metropolitan Center en San Pedro Garza García, se consideran las suites de hotel más altas de Latinoamérica. No es un dato menor cuando se trata de elegir dónde hospedarse en Monterrey.

El tipo de hospedaje que cambia la perspectiva de una ciudad

Las Sky Suites funcionan en dos niveles. Ventanales de piso a techo, vistas panorámicas que abarcan tanto el horizonte urbano como la cadena montañosa, y una escala que convierte el cuarto de hotel en una experiencia en sí misma — no solo en un lugar donde dejar la maleta.

La zona en la que se ubica también suma. Valle Oriente concentra buena parte de la actividad corporativa y comercial más activa de Monterrey: centros empresariales, restaurantes de especialidad, plazas comerciales y acceso directo a Metropolitan Center. Es exactamente donde uno quiere estar si el viaje mezcla agenda de negocios con algo de tiempo propio.

Las Sky Suites son, sin duda, el espacio más icónico del hotel, pero representan solo una parte de la experiencia. SAFI Metropolitan ha desarrollado una oferta de habitaciones y suites capaz de adaptarse a diferentes formas de viajar, combinando diseño contemporáneo, confort y una ubicación privilegiada en una de las zonas más dinámicas de Monterrey.

El hotel también cuenta con un Parque Panorámico con vitapista, alberca climatizada, gimnasio 24 horas y propuestas gastronómicas con vistas que merecen la reservación por sí solas.

No todos los viajes a Monterrey son iguales

El grupo SAFI entendió que no todos los viajeros buscan vivir Monterrey de la misma manera. Por eso desarrolló tres hoteles con personalidades distintas, capaces de adaptarse a diferentes motivos de viaje sin renunciar a un mismo estándar de servicio.

SAFI Valle — una experiencia clásica y versátil en el corazón de Valle Oriente

A unos pasos de SAFI Metropolitan, SAFI Valle ofrece una propuesta distinta, pero igualmente completa. Su estilo es más clásico, con espacios diseñados para adaptarse tanto a viajeros de negocios como a familias, grupos y asistentes a eventos.

La propiedad cuenta con alberca con tobogán, chapoteadero, restaurante buffet y una importante infraestructura para congresos, convenciones y reuniones corporativas. Esa combinación le permite funcionar igual de bien para una estancia ejecutiva entre semana que para una visita familiar durante el fin de semana. La conexión con Metropolitan Center añade además un nivel extra de comodidad para compras, entretenimiento y gastronomía.

SAFI Centro — para quien quiere estar en el corazón de todo

Para quienes prefieren hospedarse cerca de los principales atractivos de la ciudad, SAFI Centro es una excelente elección. Su mayor fortaleza es la ubicación: Fundidora, la Macroplaza, museos, edificios de gobierno y los corredores históricos de Monterrey se encuentran a una distancia conveniente. Es el punto de partida ideal para el viajero que quiere descubrir la ciudad, para el turista que busca aprovechar cada momento y para el profesional con una agenda distribuida en distintos puntos del centro metropolitano.

Cómo elegir entre los tres

La respuesta honesta es que depende del tipo de experiencia que se busque en Monterrey:

Si se prefiere una propuesta contemporánea, vistas espectaculares y una ubicación privilegiada en Valle Oriente → SAFI Metropolitan.

Si se busca una experiencia más clásica y versátil, ideal tanto para viajes de negocios como para eventos, congresos o estancias familiares → SAFI Valle.

Si se busca movilidad, cercanía con la vida urbana de Monterrey y fácil acceso a la ciudad histórica → SAFI Centro.

Los tres comparten el estándar de servicio que SAFI ha construido durante décadas en la ciudad. La diferencia no está tanto en el huésped que reciben, sino en la forma en que cada propiedad permite vivir Monterrey.

Una ciudad que vale la pena visitar bien. Monterrey se descubre de muchas maneras, y el lugar donde uno se hospeda es una de ellas. Ya sea desde la exclusividad de las Sky Suites, la conectividad de SAFI Valle o la esencia urbana de SAFI Centro, cada estancia ofrece una perspectiva diferente de una ciudad que destaca por su gastronomía, su arquitectura, su vida cultural y su fuerza empresarial.

Para planear una próxima visita y conocer las opciones de hospedaje disponibles, se puede consultar safihotel.com.

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