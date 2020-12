Montserrat Caballé : El Último Peregrinaje

LONDON, 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Palma, Santa Cruz de Tenerife. La legendaria soprano Española Montserrat Caballé grabó su álbum de despedida tras su visita a Armenia y Artsaj como homenaje al patrimonio histórico y cultural de la primera nación cristiana del mundo. La primera edición del álbum titulado The Island of Christianity: Armenia and Artsakh (La isla de Cristiandad: Armenia y Artsaj), con aportaciones de Vangelis y Brian May de la banda Queen, se lanzó en 2014. El Festival Starmus, evento de escala mundial de divulgación científica y arte, lanzará la segunda edición en diciembre de 2020.

La gran soprano Española Montserrat Caballé visitó Armenia y Artsaj en 2013 y 2014, un viaje que sería la inspiración para su último álbum. Titulado The Island of Christianity: Armenia and Artsakh (La isla de Cristiandad: Armenia y Arstaj). El álbum contiene aportaciones de Vangelis y Brian May de Queen, junto con dos canciones armenias emblemáticas, Krunk y Chinar es. La primera edición limitada con DVD CD y blu-ray fue presentada en París en 2013.

Con su peregrinaje a los lugares sagrados de Armenia, Caballé rindió homenaje al 1700 aniversario de la adopción del cristianismo como religión estatal en Armenia. Muchos de los videos del álbum están dedicados a catedrales y monasterios antiguos de Armenia, como Dadivank (s. X), fundado por el discípulo directo del Apóstol Tadeo en s. I, Amaras (año 338) y Echmiadzin (año 385).

El álbum incluye las canciones de Vangelis, La Habanera, creada especialmente para Montserrat Caballé, y Like a Dream, seleccionada por la legendaria soprano para este álbum. Caballé también incluyó una pieza de Queen, Is This the World We Created?, escrita y producida por Brian May. la hija de Caballé Montserrat Martí también aportó una canción armenia.

Seis años después del peregrinaje a la cuna del cristianismo, el exclusivo álbum de Montserrat Caballé vuelve gracias a Starmus, el festival de escala mundial de divulgación científica y arte, y será presentado en la isla de La Palma el 8 de diciembre.

