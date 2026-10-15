Según Monzo, más de 1 de cada 5 españoles pierde el sueño por preocupaciones económicas

Más de 1 de cada 5 españoles pierde el sueño por sus finanzas - Magnific

(Información remitida por la empresa firmante)

Las finanzas personales siguen teniendo un impacto emocional significativo en muchos españoles, afectando a su sueño, sus niveles de ansiedad y su bienestar cotidiano, según una nueva investigación

Madrid, 15 de octubre de 2026.- Con motivo del Mes de la Salud Mental, que se celebra en octubre, el banco digital Monzo ha realizado un estudio para analizar cómo influye la gestión de las finanzas personales en el bienestar emocional de los españoles.



Los resultados reflejan el impacto que las preocupaciones económicas pueden tener en la vida cotidiana. Uno de cada cinco encuestados con cuenta bancaria en España (21 %) afirma que las preocupaciones relacionadas con el dinero le han quitado el sueño en alguna ocasión. Además, tres de cada diez (30 %) reconocen que gestionar sus finanzas les provoca una carga emocional en forma de estrés, agobio o ansiedad. Para el 31 %, el dinero y la administración de sus finanzas constituyen una fuente habitual de preocupación en su día a día.



Esta presión también se traduce en una demanda de mayor apoyo. Casi una cuarta parte de las personas encuestadas (23 %) afirma que le gustaría recibir más ayuda para gestionar sus finanzas, lo que pone de relieve la importancia de contar con herramientas y recursos que faciliten la toma de decisiones económicas con mayor confianza. El estudio también revela diferencias entre hombres y mujeres: el 23 % de ellas afirma haber experimentado dificultades para dormir por preocupaciones financieras, frente al 19 % de los hombres.



Aunque las preocupaciones económicas afectan a una parte significativa de la población, los resultados también apuntan a la posibilidad de mejorar la relación de las personas con su dinero. Una mayor comprensión de las finanzas personales y el acceso a herramientas de gestión sencillas pueden contribuir a reducir la incertidumbre y favorecer una toma de decisiones más segura.



"Gestionar tu dinero no tiene por qué ser, ni debería ser, una fuente de estrés diario, ansiedad o noches en vela", afirma Francisco Sierra, Country Manager de Monzo en España. "El bienestar financiero está profundamente ligado al bienestar personal y está claro que la gestión cotidiana del dinero está teniendo un impacto emocional demasiado elevado en muchas personas en toda España. En Monzo creemos que tomar el control de las finanzas personales debería ser algo sencillo, claro y empoderador. Somos un banco, pero un banco diferente, uno que te lo pone fácil para que puedas tener el control, como debería ser".



En este contexto, contar con una entidad bancaria que ofrezca seguridad, transparencia y herramientas accesibles puede contribuir a reducir la incertidumbre asociada a la gestión del dinero. Monzo busca simplificar las finanzas personales a través de una experiencia bancaria clara, sin tecnicismos innecesarios ni condiciones confusas. Las personas interesadas pueden inscribirse en su lista de espera para ser de las primeras en abrir una cuenta.



La confianza también desempeña un papel relevante en la relación entre los consumidores y sus entidades financieras. Según otro estudio propio de Monzo, solo el 25 % de los usuarios confía plenamente en su banco. En un contexto de incertidumbre económica, la transparencia, la protección de los fondos y el acceso a herramientas que faciliten la toma de decisiones son factores importantes para generar seguridad y tranquilidad en la gestión de las finanzas personales.

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