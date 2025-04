Moolec Science entra en una transacción transformadora que se extiende a múltiples plataformas tecnológicas

(Información remitida por la empresa firmante)

Moolec Science firma un acuerdo de combinación de negocios con Bioceres Group Limited

Luxemburgo, 22 de abril de 2025.- Moolec Science SA (NASDAQ:MLEC) (La Compañía o Moolec), una empresa de ingredientes alimentarios de base científica centrada en la producción de proteínas animales y aceites nutricionales en plantas, ha anunciado que ha firmado un Acuerdo de Combinación de Negocios (el ACB) con Bioceres Group Limited (Grupo Bioceres) y otras entidades relacionadas en una transacción totalmente en acciones (la Combinación de Negocios).



La nota de prensa al completo se encuentra en este enlace



Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como previsión, intención, buscar, objetivo, anticipar, creer, esperar, estimar, planificar, perspectiva y proyecto y otras expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones prospectivas con respecto al rendimiento, las perspectivas, los ingresos y otros aspectos del negocio de Moolec son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre acontecimientos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, en consecuencia, están sujetas a riesgos e incertidumbres. "Aunque creemos que tenemos una base razonable para cada una de las declaraciones de futuro contenidas en este comunicado de prensa, le advertimos de que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores, sobre los que no podemos estar seguros. No se puede asegurar que las previsiones contenidas en este comunicado de prensa sean exactas".



Estas declaraciones de futuro están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los resultados esperados, incluyendo, entre otros, cambios en las leyes o reglamentos aplicables, la posibilidad de que Moolec se vea afectada negativamente por factores económicos, empresariales y/u otros factores competitivos, los costes relacionados con la ampliación del negocio de Moolec y otros riesgos e incertidumbres, incluidos los incluidos bajo el título Factores de riesgo en el Informe Anual de Moolec en el Formulario 20-F presentado ante la U. S. Securities and Exchange Commission (SEC), así como otros documentos presentados por Moolec ante la SEC. U. S. Securities and Exchange Commission (SEC), así como en otros documentos presentados por Moolec ante la SEC. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran, o si alguna de nuestras suposiciones resultara incorrecta, los resultados reales podrían variar sustancialmente de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. No se asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros factores, salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores. En consecuencia, no debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones.







Contacto

Nombre contacto: Moolec Science SA

Descripción contacto: Moolec Science SA

Teléfono de contacto: 5491151771636