COMUNICADO: Moonbug lanza el canal Kids en Sky Kids

10 de sus marcas más populares están ya disponibles, libres de anuncios, en plataformas Sky

LONDRES, 16 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Moonbug [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2831916-1&h=805876374&u=...], una compañía de ocio global que desarrolla y distribuye contenido basado en valores para niños, ha anunciado hoy el lanzamiento del canal Moonbug en Sky Kids, parte de Sky, la compañía de medios y ocio líder en Europa. A partir de hoy, las familias en el Reino Unido e Irlanda con Sku pueden accede al contenido infantil más popular de Moonbug, sin anuncios, a través del nuevo canal VOD, incluyendo la sensación mundial Little Baby Bum, Go Buster, Playtime with Twinkle, Digley and Dazey, Dr Poppy's Pet Rescue, T-Rex Ranch, Gecko's Garage, The Sharksons, Supa Strikas y la primera serie original de Moonbug, Mia's Magic Playground.

"Como la mayor plataforma de Europa, millones de nuevos espectadores y suscriptores en el Reino Unido e Irlanda tienen ya acceso a sus personajes más queridos y contenido preferido a través de nuestro canal dedicado Moonbug. Estamos muy contentos de ampliar nuestra alianza con Sky y seguir nuestro crecimiento y posicionamiento como conservador de marcas de alta calidad", explicó Nicolas Eglau, director para EMEA de Moonbug.

Lucy Murphy, directora de contenido para niños de Sky, añadió: "Estamos encantados de dar la bienvenida al canal Moonbug a Sky como parte de nuestra línea general Sky Kids. Con su increíble selección de contenido infantile estamos seguros de que serán un éxito entre nuestros jóvenes espectadores, manteniéndoles entretenidos y ayudándoles a aprender".

El popular contenido para niños de Moonbug se centra en una gran narrativa que ayuda a los niños a aprender y crecer fomentando valores saludables como la compasión, la empatía y la resiliencia. El canal Moonbug está ya disponible en el Reino Unido e Irlanda en Sky Q, y estará disponible a través de Sky Go y la Sky Kids App próximamente. El contenido de Moonbug se actualizará regularmente.

Acerca de MoonbugMoonbug es una premiada empresa internacional de entretenimiento que proporciona contenidos divertidos y con valores positivos para niños. Moonbug adquiere, crea y distribuye contenido para niños en edad preescolar. La empresa, que se encuentra entre los mayores propietarios de propiedad intelectual digital para niños de todo el mundo, fue fundada conjuntamente por los veteranos de los medios, René Rechtman, consejero delegado, y John Robson, director de operaciones, y tiene sus oficinas principales en Londres y Los Ángeles.

La propiedad intelectual de Moonbug incluye éxitos internacionales como Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage, Arpo y muchos más. Los programas de Moonbug están disponibles en plataformas mundiales como YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky y Amazon Prime Video, entre otras.

Acerca de SkyCon 24 millones de clientes en siete países, Sky es la compañía de medios y ocio líder en Europa y se enorgullece de ser parte del grupo Comcast. Nuestros 32.000 empleados ayudan a conectar a nuestros clientes con el mejor ocio, deportes, noticias, arte y nuestro propio contenido local y original.

Tras el éxito de originales de Sky como Chernobyl, queremos duplicar nuestra inversión en contenido original para 2024. También Estamos desarrollando un nuevo estudio de televisión y cine, Sky Studios Elstree, que conducirá a la creación de más de 2.000 nuevos empleos y generará 3.000 millones de libras adicional de inversión de producción en el sector creativo británico solo en los primeros cinco años.

Nuestra tecnología permite a los clientes ver lo que quieran, cuando quieren, como quieren, y dado que conectamos millones de familias con el contenido que desean, creemos que nuestra responsabilidad es hacerlo con seguridad. Por ello, ofrecemos servicios como Sky Broadband Buddy y la app Sky Kids. Y nuestro servicio de reproducción online, NOW TV, ofrece a los espectadores toda la diversión de Sky con la flexibilidad de un servicio sin contrato.

También creemos que una compañía de nuestra escala tiene una responsabilidad que va más allá de nuestro negocio y en la comunidad. Recientemente anunciamos una serie de compromisos para ayudar a abordar la injusticia racial y mejorar la diversidad y la inclusión. Para asegurar que los compromisos se cumplan, Sky invertirá 10 millones de libras al año en sus mercados para cada uno de los tres próximos años. Estamos comprometidos a ser la primera compañía de ocio de huella de carbono cero neta de Europa para 2030 -dos años antes de lo obligatorio- y somos un empleador inclusive reconocido por The Times y Stonewall por nuestro compromiso con la diversidad.

