COMUNICADO: MORE Health presenta una autoevaluación para el COVID-19

SAN MATEO, California, 25 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- El 24 de marzo de 2020, MORE Health, una empresa de telemedicina transfronteriza con sede en Silicon Valley, ha presentado una herramienta de autoevaluación para el COVID-19 en seis idiomas, disponible en covid19.morehealth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2759209-1&h=669581782&u=...].

La autoevaluación MORE COVID-19 se desarrolló gracias a un equipo de expertos internacionales y de EE. UU. en enfermedades infecciosas, entre los que destacan el Dr. Gary Schoolnik, antiguo jefe del departamento de Enfermedades Infecciosas en el Hospital de Stanford y profesor de Medicina en la Universidad de Stanford, y la profesora Wang Yan, subdirectora del departamento de Enfermedades Infecciosas del primer hospital universitario de Pekín. El Dr. Schoolnik se ha dedicado mucho tiempo a la investigación y al tratamiento de enfermedades infeccionas en EE. UU. y el resto del mundo. Actualmente está tratando a pacientes con COVID-19 en EE. UU. La profesora Wang Yang se ha especializado en la práctica de enfermedades infeccionas clínicas durante más de 20 años, tiene experiencia de primera mano en el tratamiento de pacientes con COVID-19 y asistió de manera remota al personal sanitario en Wuhan, Hubei, con graves infecciones por coronavirus.

La autoevaluación puede ayudar al usuario a decidir si debería recuperarse en casa o acudir a su centro de pruebas, puede ayudarle a decidir si llamar al 911 o contactar con su médico de atención primaria. La herramienta de MORE Health puede reducir la ansiedad y el pánico de la mayoría de las personas que no necesitan pruebas, y también puede identificar simultáneamente a muchas personas con posibles contagios, lo que alivia la carga en los sistemas sanitarios y ayuda a identificar a los pacientes de alto riesgo.

Para generalizar el acceso, MORE Health ha hecho que la autoevaluación sea totalmente gratuita para los usuarios y hospitales de todo el mundo, para ayudarles a configurar su sistema jerárquico de diagnóstico y tratamiento. El sitio web no muestra publicidad y no recoge ningún tipo de información personal.

Acerca de MORE HealthMucho antes de que empezara la epidemia, MORE Health ya colaboraba con los facultativos chinos al permitirles usar la plataforma para consultar con los mejores médicos de los mejores hospitales de EE. UU. Con el tiempo, MORE Health ha perfeccionado la plataforma mediante experiencia práctica con casos y con mejoras tecnológicas. MORE Health es líder en el campo de la telemedicina transfronteriza. También tiene una gran capacidad para realizar diagnósticos con la ayuda de la inteligencia artificial, y ha desarrollado programas de diagnóstico por inteligencia artificial para pacientes con cáncer de pulmón. Para obtener más información, visite www.morehealth.com, o contacte con ellos en hello@morehealth.com[mailto:hello@morehealth.com].

