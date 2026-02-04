More Than Powering Today: Sungrow lanza el sistema de almacenamiento de energía PowerTitan 3.0 en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, Espana, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, proveedor líder mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), presentó dos innovaciones revolucionarias para el mercado europeo en su Cumbre sobre Energía Fotovoltaica y ESS celebrada en Madrid: el sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) a escala industrial PowerTitan 3.0 y un diseño de plataforma única para soluciones fotovoltaicas y ESS acopladas en DC. El evento reunió a más de 300 partners y expertos del sector, entre los que se encontraban representantes de SolarPower Europe, TÜV y DEKRA, para explorar las tecnologías emergentes y las tendencias del mercado. La cumbre se centró en el papel que tendrán las tecnologías integradas de fotovoltaicas y ESS en el desarrollo de la próxima fase de la transición energética.

En 2026, Sungrow seguirá dando prioridad a Europa como mercado estratégico, reforzando su compromiso mediante una sólida infraestructura de servicio técnico local, afirmó James Li, vicepresidente de Sungrow Europa, responsable de ESS. Las operaciones europeas de Sungrow se basan en una red de servicio respaldada por más de 280 ingenieros, 5 talleres de reparación, 14 almacenes y más de 220 service partners. De cara al futuro, seguiremos avanzando y desarrollando nuestra presencia en Europa a través de asociaciones estratégicas y tecnologías centradas en apoyar la transición energética.

La relevancia de BESS

Según SolarPower Europe (SPE), la capacidad fotovoltaica acumulada de la UE alcanzó los 406 GW en 2025. La integración de las energías renovables en el sistema eléctrico plantea algunos retos, como la saturación de la red, el aumento de las restricciones o los precios negativos. SPE afirma que la necesidad de una demanda eléctrica flexible aumentará hasta el 40 % en 2030. Por lo tanto, el despliegue de BESS a gran escala es crucial. Según SPE, en 2025 se desplegaron más de 26 GWh de BESS, superando por primera vez a los sistemas residenciales. SPE prevé un crecimiento medio anual del 30 % de los BESS hasta 2030, hasta alcanzar los 412 GWh.

PowerTitan 3.0: Next-Generation Utility ESS

PowerTitan 3.0 fue diseñado para ser pionero a la hora de afrontar los retos de un sistema energético moderno. Un único contenedor de 20 pies integra 1,78 MW de potencia y 7,14 MWh de baterías , lo que permite una configuración de 4 horas en la que un bloque alcanza los 7,2 MW/28,5 MWh. Cuenta con celdas de batería stacked de más de 600 Ah, con una duración de entre 2 y 8 horas. Las celdas de batería stacked proporcionan mayor seguridad y eficiencia, y contribuyen a una eficiencia de ciclo completo (RTE) a nivel del sistema del 92 %.

El PowerTitan 3.0 viene preinstalado y preconfigurado de fábrica gracias a su diseño de bloque de AC, el cual, también admite configuraciones y las comprobaciones automaticas. Esto permite implementar un proyecto de 1 GWh en solo 12 días. El sistema funciona sin reducción de potencia a temperaturas de hasta -40 °C, lo que lo hace adecuado para regiones nórdicas y alpinas, así como para zonas costeras y de alta humedad.

Diseño single-platform para solución fotovoltaica-ESS acoplada en DC

Junto con el PowerTitan 3.0, Sungrow presentó el diseño de plataforma única para la solución fotovoltaica ESS acoplada en DC, que cuenta con un inversor modular 1+X con una interfaz de almacenamiento de energía dedicada, PowerTitan 3.0 con un módulo DC/DC integrado y un sistema de gestión desinergia fotovoltaica-ESS de desarrollo propio. La arquitectura integrada no solo permite una larga duración de descarga de hasta 8 horas y ofrece una relación de potencia ESS flexible de hasta el 100 %, sino que también proporciona una optimización de costes a nivel del sistema.

Diseñada para satisfacer las demandas del mercado, permite un arbitraje energético eficaz al aprovechar las diferencias entre las tarifas máximas y mínimas y mejora la compatibilidad con la red mediante un despacho optimizado. Hasta la fecha, la solución acoplada en DC de Sungrow se ha implementado en más de 90 proyectos y más de 10 países.

Tecnología Grid-Forming: un hito para la transición energética

La tecnología Grid-forming se está convirtiendo en un factor clave para la resiliencia y la estabilidad de los sistemas eléctricos. En la cumbre, el Dr. Henry Liu, director del Departamento de Soluciones de Red de Sungrow, destacó su creciente papel en el apoyo a las redes con un alto contenido de energías renovables y en el cumplimiento de las normas de la UE en constante evolución. Sungrow presentó sus capacidades principales, entre las que se incluyen el soporte de tensión y frecuencia, la amortiguación de oscilaciones, el black start a nivel de GW y el soporte inercial del sistema. Estas capacidades han sido validadas en proyectos emblemáticos, como el proyecto de 7,8 GWh en Arabia Saudí, la mayor planta de almacenamiento de energía para la formación de redes del mundo.

Firma de Proyecto

Durante el evento, Sungrow firmó con éxito un contrato con Enlight para el suministro de un sistema BESS de 100 MW / 220 MWh. El proyecto mejorará la flexibilidad de la red y el aprovechamiento de las energías renovables. La entrega del sistema BESS PowerTitan utilizado esta prevista en el segundo trimestre de 2026.

Experiencia global y presencia local

Activa en Europa desde 2011, Sungrow ha ampliado su presencia regional a 25 oficinas locales, dos centros de I+D, 26 almacenes y tres centros de formación, tecnología y servicio, con sede europea en Múnich, Alemania. Entre sus proyectos emblemáticos más recientes se incluyen uno de los mayores proyectos BESS de Europa continental en Bélgica (800 MWh), el proyecto Bramley ESS en el Reino Unido (330 MWh), el proyecto fotovoltaico más septentrional de Finlandia (70 MW) y un proyecto híbrido de 70 MW en Turquía.

About Sungrow

Sungrow, a global leader in renewable energy technology, has pioneered sustainable power solutions for over 29 years. As of June 2025, Sungrow has installed 870 GW of power electronic converters worldwide. The Company is recognized as the world's most bankable PV inverter and energy storage company (BloombergNEF). Its innovations power clean energy projects across the globe, supported by a network of 520 service outlets guaranteeing excellent customer experience. At Sungrow, we're committed to bridging to a sustainable future through cutting-edge technology and unparalleled service. For more information, please visit: www.sungrowpower.com/en.

