Moreh y SGLang se unen para presentar un sistema de inferencia distribuida en AMD en la AI Infra Summit 2025

Presentamos sistemas de inferencia distribuida en AMD de alta eficiencia y presentamos colaboraciones con Tenstorrent y SGLang

SEÚL, Corea del Sur y SANTA CLARA, California, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Moreh , una empresa dedicada al software de infraestructura de IA, presentó su sistema de inferencia distribuida en AMD y mostró el progreso de sus colaboraciones con Tenstorrent y SGLang en la AI Infra Summit 2025 en Santa Clara, celebrada del 9 al 11 de septiembre.

AI Infra Summit es la conferencia de IA más grande y consolidada del mundo, dedicada a la infraestructura de IA y aprendizaje automático. Originariamente como AI Hardware Summit en 2018, esta cumbre ha evolucionado de una conferencia centrada en semiconductores a un evento integral de infraestructura de IA.

La cumbre de 2025 atrajo a 3.500 asistentes y más de 100 socios, con contenido diseñado para proveedores de hardware, hiperescaladores y todos los especialistas en TI empresarial e infraestructura de IA que desarrollan una IA rápida, eficiente y asequible.

En la sesión de IA empresarial del 10 de septiembre, Gangwon Jo, consejero delegado de Moreh, presentó el sistema de inferencia distribuida de la compañía y presentó resultados de referencia que demuestran que optimiza los modelos de aprendizaje profundo más recientes, como DeepSeek, de forma más eficiente que NVIDIA. También presentó un sistema de semiconductores de IA de última generación que combina el software de Moreh con el hardware de Tenstorrent, ofreciendo una gama de alternativas competitivas en costes a NVIDIA.

Durante la celebración de la cumbre, Moreh coorganizó una presentación con SGLang, líder en el ecosistema de software de inferencia de aprendizaje profundo, y organizó un stand y sesiones de networking. Esto representa una oportunidad para fortalecer la colaboración con el ecosistema global de IA, especialmente en el mercado norteamericano. Además, Moreh planea desarrollar conjuntamente con SGLang un sistema de inferencia distribuida basado en AMD para acelerar su expansión en el creciente mercado de inferencia de aprendizaje profundo.

El consejero delegado de Moreh, Gangwon Jo, declaró: Moreh posee las capacidades técnicas más sólidas entre los socios globales de software de AMD y actualmente está llevando a cabo proyectos de prueba de concepto (PoC) con varias empresas líderes de LLM. Mediante una estrecha colaboración con AMD, Tenstorrent y SGLang, nuestro objetivo es consolidarnos como una empresa global que ofrece a los clientes diversas alternativas de computación de IA.

Moreh está desarrollando su propio motor de infraestructura de IA y, a través de su filial LLM, Motif Technologies, está asegurando capacidades tecnológicas integrales que abarcan el dominio del modelo. Simultáneamente, la empresa está dejando huella en el mercado global mediante colaboraciones con socios clave como AMD, Tenstorrent y SGLang.

