morgan media y wiwink, aliados digitales de la nueva era - Morganiano trabajando mano a mano con wiwink
(Información remitida por la empresa firmante)
morgan media, agencia especializada en marketing digital e Inteligencia Artificial, continúa demostrando su capacidad para posicionar a sus clientes como los líderes de sus sectores. Con más de 10 años de experiencia en estrategias digitales, la compañía destaca por ofrecer resultados medibles y verificables, no promesas vacías
Madrid, 3 de diciembre.- Uno de sus casos más recientes de éxito es wiwink, un software de gestión para autónomos y pymes que, gracias a la colaboración con morgan media, ha logrado incrementar su visibilidad orgánica un 180 %, posicionándose entre los primeros resultados de Google y siendo recomendados por los motores emergentes basados en IA.
wiwink: una sola herramienta para gestionar toda la gestión empresarial
wiwink es un CRM + software de gestión que cuenta con diferentes módulos, Firma Digital, Fidelización, Marketing, Partes de Trabajo o Personas, permitiendo que cualquier negocio centralice su operativa en una sola plataforma. Su enfoque integral lo ha convertido en uno de los referentes en soluciones de gestión para pymes.
Entre sus funcionalidades destacan:
• Envío y firma digital de contratos y propuestas: Permite gestionar contratos y documentos de forma totalmente digital, agilizando la firma en minutos y garantizando trazabilidad y validez legal.
• Generación de facturas electrónicas conforme a la Ley Crea y Crece: Facilita la creación de facturas electrónicas actualizadas a la normativa vigente, optimizando los procesos administrativos y reduciendo tiempos de gestión.
• Gestión de incidencias mediante tickets inteligentes: Centraliza y organiza las incidencias a través de tickets automatizados, priorizando y asignando cada caso para acelerar su resolución.
• Automatización de informes personalizados: Genera informes y dashboards automáticos con métricas en tiempo real, permitiendo análisis rápidos y una visión completa del rendimiento del negocio.
• Asignación de tareas a técnicos: Coordina de forma eficiente el trabajo de los equipos técnicos mediante una planificación centralizada y flujos automatizados.
• Control horario de empleados: Ofrece un sistema digital integrado para registrar la jornada laboral, garantizando cumplimiento normativo y facilitando auditorías instantáneas.
Estas herramientas permiten centralizar la gestión de clientes y procesos internos, optimizar la productividad y adaptarse a las necesidades reales de autónomos y pymes.
Estrategia digital orientada a resultados
Para posicionar a wiwink, morgan media aplicó una metodología que combina SEO tradicional, AEO (Answer Engine Optimization) y GEO (Optimización geográfica) adaptadas a los nuevos motores de respuesta basados en IA. Gracias a esta estrategia, wiwink aumentó un +120 % su tráfico cualificado en 6 meses. Además, logró situarse en el Top 3 de Google para las principales keywords de CRM y gestión empresarial, alcanzando una presencia 3 veces mayor en respuestas automáticas generadas por motores como ChatGPT y Gemini AI.
El proyecto wiwink resume perfectamente la línea de trabajo de morgan media: estrategias basadas en datos, optimización continua y una adaptación constante a los nuevos entornos de búsqueda impulsados por Inteligencia Artificial.
En los próximos meses, la agencia seguirá ampliando sus metodologías para ayudar a más empresas a ganar visibilidad en entornos digitales basados en IA. Por su parte, wiwink continuará evolucionando con nuevas integraciones inteligentes y mejoras en su plataforma, reforzando la convergencia entre gestión empresarial e inteligencia artificial.
Contacto
Nombre contacto: morgan media
Descripción contacto: morgan media
Teléfono de contacto: 670 610 928