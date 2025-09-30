Mormedi gana el premio dmi 2025 por su innovación circular con metanol renovable

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2025 .-Mormedi, consultora internacional de diseño estratégico e innovación, se enorgullece de anunciar que ha sido galardonada con el prestigioso dmi:Design Value Award 2025, otorgado por el Design Management Institute (DMI).

El premio reconoce la colaboración de Mormedi en la definición de la estrategia de diseño para la Ecoplanta, la primera planta de metanol renovable y circular de Europa, un proyecto pionero que impulsa la economía circular y la sostenibilidad dentro del sector energético.

El diseño como motor de cambio

El papel de Mormedi ha consistido en utilizar el diseño como herramienta estratégica para definir el posicionamiento de mercado y la propuesta de valor del metanol renovable y circular, un producto sostenible que ofrece una alternativa al metanol tradicional de origen fósil.

A través de investigación en profundidad, co-creación con los equipos del proyecto y narrativas estratégicas, el equipo de Mormedi — Juliane Trummer, Maruan El Mahgiub, Iñigo Esteban, Millaray Vega, Raquel Rodríguez y Sergio Fernández — ayudó a pasar de un enfoque basado en la venta de un producto genérico a una oferta con propósito, capaz de generar un impacto positivo tanto en el negocio como en la sociedad.

Esta aproximación basada en el diseño ha permitido alinear equipos, clarificar la visión estratégica y reforzar el caso de negocio, creando una base sólida para el crecimiento futuro y la transición hacia modelos más circulares.

Un modelo para la industria circular

Este proyecto demuestra cómo el diseño puede desempeñar un papel clave en la transición hacia la economía circular, ayudando a las organizaciones a abordar retos complejos y generar beneficios medibles a nivel medioambiental, social y económico.

“Nuestro trabajo demuestra lo que es posible cuando el diseño y la estrategia empresarial se integran plenamente,” añadió Juliane Trummer, VP de Estrategia. “No se trata solo de resolver un desafío inmediato, sino de crear un modelo para un impacto positivo y duradero.”

El dmi:Design Value Award reconoce la labor de Mormedi en la integración del diseño en los procesos de toma de decisiones, reforzando su papel como impulsor de la innovación sostenible.

Sobre el dmi:Design Value Award

El dmi:Design Value Award, otorgado anualmente por el Design Management Institute (DMI), reconoce a equipos y organizaciones que utilizan el diseño para generar un impacto medible en los negocios, la sociedad y el medio ambiente.

Sobre Mormedi

Mormedi es una consultora estratégica de diseño e innovación que ayuda a sus clientes a crear productos, servicios y experiencias que cautivan a los usuarios y generan crecimiento empresarial. Con un equipo global que combina estrategia, creatividad, tecnología y visión de negocio, ofrecen soluciones relevantes y de alto impacto. Con oficinas en Madrid, Nueva York y Tokio, operan a escala internacional con un enfoque dinámico y personalizado para afrontar los desafíos globales.

