Morphic® Medical anuncia nuevos nombramientos en el Consejo de Administración

(Información remitida por la empresa firmante)

La Dra. Terri Cooper ha sido nombrada presidenta del Consejo de Administración de la compañía para guiar a Morphic Medical en su próxima fase de crecimiento.

Morphic Medical nombra a Craig Richardson como nuevo miembro del Consejo de Administración para mejorar el acceso de los pacientes a RESET en mercados clave.

BOSTON, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, creadora del primer dispositivo médico del mundo diseñado para atacar la causa subyacente de la diabetes tipo 2, anunció hoy el nombramiento de Terri Cooper como presidenta del Consejo de Administración de la compañía y de Craig Richardson como nuevo miembro no ejecutivo del Consejo, ambos con efecto inmediato. Estos nombramientos se producen tras la exitosa aprobación de la marca CE de RESET, la continua expansión comercial en Europa y la preparación en curso para un acceso más amplio al mercado internacional.

Como presidenta, la Dra. Cooper trabajará estrechamente con el equipo directivo y el Consejo de Administración para apoyar el crecimiento estratégico de la empresa, su gobierno corporativo y la creación de valor a largo plazo durante esta emocionante etapa del desarrollo de Morphic Medical. Su liderazgo estratégico y su amplia experiencia en la creación de empresas de salud exitosas la posicionan idealmente para guiar a Morphic Medical en su próxima fase de crecimiento.

Terri Cooper declaró: "Morphic Medical ha desarrollado una tecnología innovadora y diferenciada con el potencial de transformar el tratamiento de la obesidad y las enfermedades metabólicas. Tras haber alcanzado importantes hitos clínicos, regulatorios y comerciales, la empresa está bien posicionada para su próxima etapa de crecimiento. Espero con interés trabajar con el Consejo de Administración y el equipo directivo para construir una empresa líder mundial en salud metabólica".

Craig Richardson aporta una amplia experiencia en economía de la salud, acceso al mercado y creación de valor en el sector sanitario al equipo directivo de la empresa. Su pericia en la demostración del valor clínico y económico para los sistemas sanitarios será fundamental para que Morphic Medical continúe colaborando con pagadores, proveedores y responsables políticos con el fin de ampliar el acceso de los pacientes a RESET y generar evidencia económica sólida en mercados clave.

"La carga que representan la obesidad y la diabetes tipo 2 para los sistemas sanitarios sigue aumentando en todo el mundo, por lo que resulta esencial que las terapias innovadoras demuestren tanto resultados clínicos sólidos como valor económico", afirmó Craig Richardson. "RESET tiene el potencial de ofrecer beneficios significativos para los pacientes, a la vez que reduce los costes sanitarios a largo plazo. Me entusiasma unirme al Consejo y apoyar a Morphic Medical en la generación de la evidencia y las alianzas necesarias para maximizar el acceso de los pacientes".

Mike Gutteridge, consejero delegado de Morphic Medical, comentó:"En nombre del Consejo y de todo el equipo de Morphic Medical, me gustaría agradecer a Mark Lerdal su liderazgo, compromiso y contribución a la empresa durante su mandato como presidente. De cara al futuro, nos complace dar la bienvenida a Terri como presidenta y a Craig a nuestro Consejo de Administración. El liderazgo estratégico de Terri y su amplia experiencia en la creación de empresas de salud exitosas la convierten en la persona idónea para guiar a Morphic Medical en su próxima fase de crecimiento. La profunda experiencia de Craig en economía de la salud y reembolso será muy valiosa a medida que continuamos demostrando el valor clínico y económico de RESET a los sistemas de salud de todo el mundo. Juntos, fortalecen significativamente nuestro Consejo y refuerzan nuestro compromiso de mejorar la vida de los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2".

Estos nombramientos reflejan el compromiso continuo de Morphic Medical de conformar un Consejo de Administración de primer nivel con la experiencia necesaria para respaldar su estrategia comercial, su expansión internacional y su misión a largo plazo de mejorar los resultados para los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2.

Acerca de MorphicMorphic Medical es la empresa desarrolladora de RESET, una terapia administrada por vía endoscópica que ofrece un tratamiento alternativo no quirúrgico para la obesidad mórbida y/o la obesidad con factores de riesgo cardiometabólico concomitantes, como la diabetes tipo 2 y/o la dislipidemia. RESET está aprobado para su venta en la UE y Reino Unido, y su uso está limitado a investigación en EE.UU. Fundada en 2003, Morphic Medical tiene su sede en Boston, Massachusetts. Para obtener más información, visite morphicmedical.com o síganos en Twitter y LinkedIn.

Contacto para medios de Morphic Medical:Relaciones con inversoresinvestor@morphicmed.com

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