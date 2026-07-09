MOSO Bamboo impulsa la renovación arquitectónica de un estadio emblemático de la Premier League

Renovación del histórico estadio del Fulham FC - James Parsons. MOSO Bamboo.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de julio

Cerca de 1.800 m de tarima MOSO Bamboo X-treme revisten el renovado estadio del Fulham FC en Londres y su paseo junto al Támesis. El proyecto convierte al emblemático estadio Craven Cottage en un espacio abierto durante todo el año, combinando deporte, arquitectura y sostenibilidad

Mientras el Mundial de Fútbol concentra la atención sobre algunos de los estadios más emblemáticos del planeta, otros recintos históricos siguen escribiendo su propia historia lejos del foco mediático. Es el caso de Craven Cottage, hogar del Fulham FC desde hace más de un siglo, que acaba de culminar una de las transformaciones arquitectónicas más ambiciosas de la Premier League.



Situado a orillas del río Támesis, el estadio londinense ha inaugurado el nuevo Riverside Stand, una ampliación que no solo incorpora cerca de 4.000 nuevos asientos, sino que redefine por completo la relación entre el estadio y la ciudad. Restaurantes, espacios para eventos, gimnasio, terrazas panorámicas, una cubierta con piscina y un renovado paseo fluvial convierten el complejo en un espacio vivo durante todo el año, más allá de los días de partido.



En esta transformación, MOSO Bamboo, líder en el desarrollo de productos de bambú innovadores y sostenibles de alto rendimiento, ha desempeñado un papel protagonista con el suministro de cerca de 1.800 metros cuadrados de tarima MOSO Bamboo X-treme, instalada tanto en el nuevo paseo junto al Támesis como en varias terrazas exteriores del edificio.



"Cada vez más, los grandes estadios dejan de ser espacios que solo cobran vida durante noventa minutos para convertirse en auténticos lugares de encuentro abiertos a la ciudad. Esa evolución exige materiales capaces de ofrecer un excelente rendimiento técnico, pero también una calidad arquitectónica acorde con proyectos de esta envergadura", explica Grietje Bankras, gerente de Export de MOSO Bamboo.



Un estadio pensado para los 365 días del año

Diseñado por los estudios Populous y Stuart Forbes Associates, con Legends y Rayner Rowen al frente de la dirección del proyecto, el nuevo Riverside Stand nace con una vocación que trasciende el fútbol. El edificio amplía la capacidad del estadio, pero también crea un nuevo espacio público junto al Támesis destinado al ocio, la restauración y la celebración de actividades durante todo el año.



Precisamente ese carácter multifuncional convirtió la elección de los materiales en uno de los aspectos más importantes del proyecto. El paseo fluvial, concebido como acceso principal al estadio y nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes, debía ofrecer una imagen contemporánea sin renunciar a unas prestaciones técnicas capaces de soportar un uso intensivo y permanente.



Los responsables del proyecto buscaban una solución que respondiera simultáneamente a exigencias de seguridad, durabilidad, sostenibilidad y diseño. Tras analizar distintas alternativas, la elección recayó en MOSO Bamboo X-treme, una solución que reunía todas estas prestaciones en un único material.



Prestaciones a la altura de uno de los estadios más emblemáticos de Inglaterra

La elección de MOSO Bamboo X-treme no respondió únicamente a criterios estéticos. Un proyecto de estas características exigía un material capaz de ofrecer un comportamiento impecable en un espacio sometido a un uso intensivo durante todo el año y expuesto a las exigentes condiciones ambientales propias de un entorno junto al río. El paseo fluvial que recorre la fachada del Riverside Stand debía soportar diariamente el tránsito de miles de aficionados, visitantes y turistas, además del paso de vehículos de mantenimiento, instalaciones temporales y zonas de restauración vinculadas a la actividad del estadio.



Para responder a estas necesidades, la solución desarrollada por MOSO Bamboo combina una clasificación de reacción al fuego Bfl-s1 (DIN EN 13501-1), una durabilidad Clase 1 y una Clase de Servicio 4, a lo que se suma una garantía de 25 años, reflejo de la resistencia y estabilidad del material incluso en aplicaciones exteriores de máxima exigencia. "En proyectos de esta dimensión no basta con que un material resulte atractivo desde el punto de vista arquitectónico. Debe responder durante décadas a unas condiciones de uso extremadamente exigentes y ofrecer plenas garantías en materia de seguridad y durabilidad", señala Michael van Houten, gerente de CU para la región DACH de MOSO Bamboo.



La seguridad de los usuarios constituyó otro de los aspectos prioritarios durante el desarrollo del proyecto. Gracias a su acabado específico, la tarima MOSO Bamboo X-treme alcanza una clasificación R11 de resistencia al deslizamiento. En las zonas de mayor afluencia del paseo junto al Támesis, Gripsure UK Ltd incorporó además un doble perfil antideslizante que permitió elevar esta clasificación hasta R13, proporcionando el máximo nivel de seguridad incluso en condiciones de humedad.



Cerca de 1.800 m de bambú para conectar el estadio con la ciudad

La intervención incorporó un total de 1.782 metros cuadrados de tarima MOSO Bamboo X-treme en el paseo fluvial que acompaña al nuevo Riverside Stand, además de otras superficies instaladas en las terrazas exteriores del complejo. La ejecución de los trabajos corrió a cargo de Outdoor Deck Company, que instaló lamas de 1.850 x 137 milímetros y 30 milímetros de espesor, especialmente diseñadas para soportar el intenso tránsito diario de personas y la actividad generada por un espacio que permanecerá abierto durante todo el año.



Fabricadas mediante un proceso específico de tratamiento, estas lamas ofrecen una elevada estabilidad dimensional, reduciendo al mínimo los movimientos naturales del material y garantizando un comportamiento óptimo frente a las variaciones de temperatura y humedad propias de un entorno fluvial. Pero más allá de las cifras, el proyecto demuestra cómo un material de origen natural puede responder a las mismas exigencias técnicas que tradicionalmente se han asociado a otras soluciones constructivas utilizadas en grandes infraestructuras. "Durante mucho tiempo el bambú se percibió como un material alternativo. Hoy participa con normalidad en algunos de los proyectos arquitectónicos más exigentes porque ha demostrado que puede ofrecer el mismo nivel de prestaciones, con una huella ambiental considerablemente menor", destaca Bankras.



Una nueva forma de construir los estadios del futuro

La elección del bambú para uno de los proyectos más representativos de la Premier League pone también de manifiesto el creciente interés de la arquitectura contemporánea por materiales renovables capaces de combinar rendimiento técnico y sostenibilidad. Procedente de la especie Moso, el bambú empleado por MOSO alcanza su madurez en apenas cuatro o cinco años y vuelve a brotar tras la cosecha, sin necesidad de replantación. Gracias a los procesos de ingeniería desarrollados por la compañía, este recurso renovable se transforma en un material especialmente resistente y estable, apto para aplicaciones exteriores sometidas a elevadas exigencias de uso.





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