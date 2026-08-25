MOSO Bamboo lleva el lujo sostenible al corazón de África

Las tarimas de bambú MOSO duran más que la madera tropical - WILDERNESS SAFARIS. MOSO BAMBOO

(Información remitida por la empresa firmante)

El resort de lujo Wilderness Bisate Reserve combina arquitectura, naturaleza y materiales sostenibles en un exclusivo refugio situado junto al Parque Nacional de los Volcanes, en la selva tropical de Ruanda. Más de 1.100 m de soluciones de bambú de MOSO Bamboo se integran en interiores, terrazas, spa y zonas de fitness del complejo

Madrid, 25 de agosto de 2026.- En lo alto de una ladera cubierta de vegetación, con vistas panorámicas de 360 grados sobre el paisaje de Ruhengeri y los volcanes del Parque Nacional de los Volcanes, el Wilderness Bisate Reserve propone una forma diferente de entender la arquitectura hotelera. Situado en plena selva tropical de Ruanda y muy próximo al hábitat de los gorilas de montaña, este singular lodge ha sido concebido como una extensión del paisaje que lo rodea, combinando arquitectura, confort y sostenibilidad a través de una cuidada selección de materiales naturales, entre los que destacan las soluciones de bambú de MOSO Bamboo, líder en el desarrollo de productos de bambú innovadores y sostenibles de alto rendimiento.

Situado en plena selva tropical de Ruanda y muy próximo al hábitat de los gorilas de montaña, este singular lodge ha sido concebido como una extensión del paisaje que lo rodea. Techos de paja, madera, cestería y bambú se combinan en una arquitectura que busca integrarse en el entorno y reducir al mínimo la distancia entre el huésped y la naturaleza. El proyecto, desarrollado por los arquitectos Nicholas Plewman y Black Sable Architects, junto a Artichoke Interior Design Studio, ha sido reconocido por su excelencia en diseño con el Architectural Digest Great Design Hotel Award 2025, consolidándose como uno de los ejemplos más destacados de arquitectura hotelera integrada en la naturaleza.

La reserva se estructura en torno a cuatro lodges privados, cada uno equipado con baño, amplias zonas de estar, plataformas panorámicas y bañeras de hidromasaje, además de espacios comunes destinados al bienestar, como un spa y un área de fitness. Todo ello se completa con una ubicación privilegiada que convierte el complejo en punto de partida para explorar el Parque Nacional de los Volcanes y participar en experiencias guiadas de observación de gorilas.

En este contexto, la elección de los materiales adquiere un papel fundamental. No solo deben responder a las exigencias de un entorno de condiciones climáticas extremas, sino también contribuir a la atmósfera cálida, natural y sofisticada que define el proyecto. "En un proyecto como Bisate Reserve, el material no puede entenderse únicamente desde una perspectiva funcional. Cada superficie forma parte de la experiencia del huésped y debe contribuir a crear una conexión auténtica con el entorno", explica Antuanette Mac Wyne, de MOSO Bamboo África. "Por eso, además de la durabilidad y las prestaciones técnicas, era fundamental que las soluciones elegidas estuvieran en sintonía con la filosofía sostenible y el lenguaje arquitectónico del proyecto".

Bambú para resistir el clima sin renunciar al diseño

Los pavimentos desempeñan un papel especialmente relevante en esta búsqueda de equilibrio. Las superficies interiores y exteriores del resort están sometidas a un uso intenso y a las condiciones propias de un entorno de selva tropical: humedad, lluvias y cambios constantes de temperatura. A ello se suma una exigencia estética. Las mismas superficies que reciben diariamente a huéspedes con botas de montaña durante sus expediciones deben transmitir, cuando se recorren descalzo en una zona de spa, una sensación de confort, calidez y contacto con la naturaleza.

Tras valorar distintas alternativas, los arquitectos responsables del proyecto optaron por MOSO Bamboo para las superficies interiores y exteriores, una elección basada tanto en las prestaciones del material como en su capacidad para integrarse en la propuesta arquitectónica del complejo. "Mantenemos desde hace años una relación de confianza con los arquitectos responsables del proyecto y conocemos bien el nivel de exigencia que requieren sus proyectos", señala Mac Wyne. "En Bisate Reserve buscaban un material que pudiera responder a unas condiciones ambientales especialmente exigentes, pero que al mismo tiempo estuviera a la altura de la calidad arquitectónica del conjunto. El bambú nos permitió ofrecer ambas cosas".

La solución se encuentra en el propio proceso de fabricación de MOSO Bamboo. El bambú Moso se somete a un tratamiento térmico a 200 °C y posteriormente a un proceso de compactación de alta densidad que incrementa notablemente su estabilidad, resistencia y durabilidad. El resultado es un material especialmente adecuado para aplicaciones exteriores exigentes y capaz de mantener sus prestaciones sin necesidad de recurrir a tratamientos periódicos con fungicidas u otras sustancias químicas. Las soluciones de MOSO Bamboo alcanzan, además, la máxima clase de durabilidad y la clasificación europea de reacción al fuego B-s1,d0.

Más de 1.100 m de bambú para interiores y exteriores

La elección del material se trasladó a diferentes espacios del resort mediante varias soluciones de MOSO Bamboo, adaptadas a las necesidades específicas de cada zona. En las terrazas exteriores de los lodges se instaló MOSO Bamboo N-durance, en un cálido tono caramelo que dialoga con los materiales naturales empleados en la arquitectura. Para la zona de spa se eligió MOSO Bamboo X-treme, en un tono marrón oscuro, mientras que el gimnasio y el área de fitness incorporaron la variante Ultra Density, especialmente desarrollada para soportar niveles elevados de uso.

En conjunto, el proyecto suma aproximadamente 1.100 m de superficies de bambú, tanto en espacios interiores como exteriores. Más allá de su resistencia, el material contribuye a construir una identidad común en todo el complejo, conectando visualmente las distintas estancias con el paisaje y reforzando la idea de continuidad entre arquitectura y naturaleza.

Un material renovable para una arquitectura más sostenible

El bambú se ha convertido en una de las alternativas naturales con mayor potencial para la construcción sostenible. La planta de bambú Moso destaca por su rápido crecimiento y por su capacidad para almacenar carbono durante su desarrollo. Algunas especies de bambú gigante pueden producir entre dos y tres veces más material por hectárea y año que determinadas especies de madera de crecimiento rápido, lo que contribuye a reducir la presión sobre los recursos forestales. A través de procesos especializados como los desarrollados por MOSO Bamboo, este recurso renovable puede transformarse en materiales de construcción de altas prestaciones, capaces de competir con soluciones convencionales incluso en proyectos situados en algunos de los entornos climáticos más exigentes.

El Wilderness Bisate Reserve es un ejemplo de esta evolución: un proyecto en el que la sostenibilidad no se incorpora como un elemento añadido, sino que forma parte de la propia experiencia arquitectónica. Desde los materiales que definen sus interiores hasta las plataformas que conectan los lodges con el paisaje, cada decisión busca mantener ese delicado equilibrio entre confort, diseño y naturaleza. Y es precisamente ahí donde reside el verdadero lujo de Bisate: en la posibilidad de estar inmerso en la naturaleza sin dejar de habitar una arquitectura extraordinaria.

Contacto

Nombre contacto: Floortje Walda

Descripción contacto: MOSO Bamboo

Teléfono de contacto: 935 74 96 10