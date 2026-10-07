Una motorista autónoma recibe 63.717 euros tras sufrir graves lesiones en su brazo dominante - Calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de octubre de 2026.-

Calculatuindemnizacion logra cerrar la reclamación de una mujer de 52 años que permaneció 153 días de baja y sufrió secuelas físicas, estéticas y psicológicas tras un accidente de tráfico

Una motorista de 52 años ha recibido una indemnización de 63.717,52 euros después de sufrir un accidente de tráfico que le provocó importantes lesiones en su brazo dominante y condicionó durante meses tanto su vida cotidiana como su capacidad para trabajar.

La reclamación, gestionada por Calculatuindemnizacion, incluyó no solo las lesiones derivadas del accidente de tráfico, sino también las secuelas funcionales, el perjuicio estético, la pérdida de calidad de vida, los daños psicológicos, los daños materiales y otros gastos relacionados con el siniestro.

El caso refleja la complejidad que pueden alcanzar las reclamaciones cuando un accidente deja consecuencias que trascienden la lesión inicial y afectan simultáneamente a la autonomía personal, la actividad profesional y el bienestar psicológico de la víctima.

Una fractura de hombro y meses de recuperación

La mujer sufrió una colisión lateral mientras circulaba en moto y tuvo que acudir a urgencias por un intenso dolor en el hombro derecho.

Las pruebas médicas determinaron una fractura de troquíter en un contexto de luxación posterior del hombro.

La lesión resultaba especialmente relevante porque afectaba a su brazo dominante. Además, la accidentada era autónoma y desarrollaba una actividad profesional que requería realizar trabajos manuales.

Como consecuencia del accidente permaneció 153 días de baja y realizó 64 sesiones de rehabilitación.

Sin embargo, completar la rehabilitación no significó recuperar completamente el estado previo al siniestro.

La motorista continuó presentando dolor y rigidez articular, dificultades para levantar el brazo y alcanzar objetos, problemas para conciliar el sueño debido al dolor y una limitación persistente de la movilidad.

Cinco secuelas en el hombro y daños más allá de la lesión física

La reclamación preparada por Calculatuindemnizacion contempló cinco secuelas relacionadas con el hombro, además de otros conceptos derivados del accidente.

Entre ellos se incluyeron la pérdida de calidad de vida, las marcas sufridas en la rodilla como perjuicio estético y los daños psicológicos asociados al proceso de recuperación, incluyendo sintomatología de ansiedad y depresión.

También fueron reclamados los daños materiales sufridos en la motocicleta y el teléfono móvil, junto con otros gastos vinculados al accidente.

“Cuando trabajamos con lesiones de esta entidad no podemos analizar únicamente una fractura o contar los días de rehabilitación. Tenemos que estudiar qué capacidad ha recuperado realmente la persona, qué limitaciones permanecen, cómo afectan a su trabajo y a su vida diaria y qué otras consecuencias físicas, estéticas o psicológicas ha dejado el accidente. Esa visión global es fundamental para valorar correctamente el daño”, explica Christian Maltez, abogado responsable del expediente en Calculatuindemnizacion.

El impacto profesional, clave en la reclamación

Uno de los elementos especialmente relevantes del expediente fue la repercusión de las lesiones sobre el trabajo de la accidentada.

Al tratarse de una profesional autónoma que desarrollaba labores manuales, la pérdida de movilidad y fuerza en el brazo dominante tuvo una incidencia directa sobre su actividad habitual.

Este tipo de circunstancias adquieren especial importancia en los expedientes con lesiones graves, en los que dos personas con una lesión aparentemente similar pueden sufrir consecuencias muy distintas dependiendo de su edad, profesión, autonomía previa y actividades habituales.

La función de la reclamación es, precisamente, trasladar todas esas consecuencias individuales a una valoración completa del daño sufrido al sistema de indemnizaciones por accidentes de tráfico.

63.717 euros de indemnización

Tras un proceso prolongado y después de que la compañía aseguradora tardara en formular una oferta, el expediente terminó cerrándose con una indemnización de 63.717,52 euros.

El resultado sorprendió incluso a la propia accidentada, que posteriormente destacó públicamente tanto la cantidad alcanzada como el acompañamiento recibido durante un periodo especialmente complicado de su recuperación.

En su valoración posterior del servicio, la clienta señaló que inicialmente no esperaba que la indemnización alcanzara esa cantidad y destacó especialmente el asesoramiento recibido durante los meses de recuperación.

La complejidad de reclamar grandes lesiones

Los accidentes de moto que provocan fracturas importantes, largos periodos de rehabilitación o secuelas permanentes requieren una gestión diferente a la de los expedientes de menor entidad.

La valoración puede involucrar simultáneamente informes médicos, secuelas funcionales, perjuicio personal, impacto profesional, perjuicio estético, daños psicológicos, gastos y daños materiales.

Calculatuindemnizacion trabaja este tipo de expedientes desde una perspectiva integral, realizando seguimiento del lesionado durante su recuperación y recopilando la documentación necesaria para construir la reclamación una vez puede determinarse el alcance real de las consecuencias del accidente.

El objetivo es que la indemnización no se limite a reflejar el diagnóstico inicial, sino el conjunto del daño que el accidente ha producido en la vida de la persona.

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