MOVE celebra su V edición llevando las artes del movimiento al corazón de Canarias

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 12 al 21 de junio, el Festival Internacional de las Artes del Movimiento de Canarias llega a El Hierro, La Gomera, Tenerife y Lanzarote con una programación gratuita, inclusiva y descentralizada que conecta cuerpo, comunidad y paisaje. La compañía ucraniana Maciej Kuzminski, con la bailarina Daria Koval, destaca una propuesta que une talento local, nacional e internacional

Canarias, 11 de junio de 2025.- El Festival Internacional de las Artes del Movimiento, MOVE Canarias, alcanza su quinta edición reafirmando su vocación como espacio de encuentro entre las artes del movimiento, el territorio y la ciudadanía. Del 12 al 21 de junio de 2025, esta plataforma internacional llevará una potente programación artística a las islas de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Lanzarote, apostando una vez más por la descentralización real de la cultura, el compromiso social y el acceso libre a experiencias artísticas de calidad en contacto directo con la comunidad.



MOVE no es solo un festival de exhibición: es una propuesta viva que combina danza contemporánea, performance, teatro físico, cine-danza, creaciones híbridas y lenguajes escénicos emergentes. Las artes del movimiento se entienden aquí como pensamiento en acción, como gesto que conecta emoción, historia y territorio. Bajo el patrocinio de Promotur, con las ayudas del Gobierno de Canarias, y con la colaboración de los ayuntamientos de Arrecife, Buenavista del Norte, Valverde y San Sebastián de La Gomera, el festival refuerza su papel como catalizador cultural en el panorama insular, apoyando la movilidad de artistas y obras más allá de los grandes centros urbanos.



Cada isla acogerá tres jornadas de programación, en enclaves cuidadosamente seleccionados por su valor simbólico y patrimonial: la Plaza de los Remedios en Buenavista del Norte (Tenerife), la Plaza de Las Américas en San Sebastián de La Gomera, las plazas Quintero Núñez y del Mercado en Valverde (El Hierro), y la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz en Arrecife (Lanzarote), junto a la Plaza del Quiosco de la Música. En todos estos espacios, MOVE establece un diálogo entre la creación contemporánea y la identidad del lugar, activando el cuerpo como lenguaje común y universal.



La edición 2025 reunirá a compañías locales, nacionales e internacionales que representan la riqueza y variedad de las artes del movimiento actuales. Una de las propuestas más esperadas es Resistance Movement, pieza del reconocido coreógrafo Maciej Kuźmiński, con base en Polonia y trayectoria internacional. Esta obra de intensidad física y poética, interpretada por la bailarina ucraniana Daria Koval, propone una reflexión conmovedora sobre el cuerpo como territorio de resistencia, en una puesta en escena que entrelaza técnica, emoción y una visión política de lo corporal.



También tendrá una presencia destacada la compañía canaria EnbeDanza, que celebra sus 30 años de recorrido como referente de la danza inclusiva en Canarias. Surgida en 1995 como un proyecto social impulsado por familias, artistas y profesionales de la danza vinculados a la diversidad funcional, EnbeDanza ha evolucionado hasta consolidarse como una compañía profesional, comprometida con la creación desde la diferencia. En MOVE presentará las piezas AVEC TA’ PEAU y Días de sol y sombra, dos trabajos profundamente sensibles que reivindican la diversidad como valor artístico.



La programación se completa con una selección de propuestas que combinan lenguajes, generaciones y procedencias. La Cía. No Bautizados estará presente con las obras Trémolo y PULSUS, que dialogan con el ritmo y la fragmentación como elementos expresivos. ELELEI company traerá A Ciegas, una pieza que juega con la percepción sensorial, mientras que la coreógrafa Carmen Macías presentará TUN/LA, exploración escénica en torno al cuerpo como canal de resonancia interior. Desde el flamenco contemporáneo, Flamencuría Obdulia Bustos propone La Fragüera, una creación intensa que transita el fuego interno y la herencia.



Otras obras destacadas incluyen Ephimera, de Paloma Hurtado, De un pétalo a otro, de Daniel Morales, Simulacro, de Toni Aguilera, y Arrancar, de Ainhoa Jiménez, todas ellas con miradas singulares que sitúan el cuerpo como epicentro de lo político, lo íntimo y lo colectivo. La compañía de Gisela de Paz y Sara Colimino presentan su pieza homónima (In)Submises, una reflexión sobre la disidencia desde el movimiento. Completa el cartel la participación de la Compañía Residente del Centro Coreográfico de La Gomera con Should they may be, y el proyecto DanzaTTack, que incluirá una proyección y coloquio de cineDanza comisariado por Blas Payri.



MOVE Canarias 2025 es, en definitiva, una celebración del cuerpo en plural. Una invitación a mirar, escuchar y sentir con todos los sentidos abiertos, en contacto con el entorno y con los otros. Una experiencia que transforma el espacio público en espacio común, y el movimiento en posibilidad de futuro.



Programación MOVE Canarias 2025



LA GOMERA – San Sebastián de La Gomera – Plaza de La Constitución



Jueves 12 de junio: Cía. No Bautizados (Trémolo), Carmen Macías (TUN/LA), Ainhoa Jiménez (Arrancar)



Viernes 13 de junio: NESEMOS DANCE TEAM (Shift 2025), ELELEI company (A Ciegas), EnbeDanza (Días de sol y sombra)



Sábado 14 de junio: Flamencuría Obdulia Bustos (La fragüera), DanzaTTack con Blas Payri (Cinedanza)



EL HIERRO – Villa de Valverde – Plazas Virrey de Manila, de la Iglesia Ntra. Sra. de La Concepción, y del Mercado



Jueves 12 de junio: Daniel Morales (De un pétalo a otro), ELELEI company (A Ciegas)



Viernes 13 de junio: Carmen Macías (TUN/LA), Cía. No Bautizados (PULSUS), DanzaTTack con Blas Payri (Cinedanza)



Sábado 14 de junio: NESEMOS DANCE TEAM (Shift 2025), EnbeDanza (AVEC TA’ PEAU, Días de sol y sombra)



TENERIFE – Buenavista del Norte – Plaza de los Remedios



Jueves 19 de junio: Flamencuría Obdulia Bustos (La fragüera), Carmen Macías (TUN/LA), Daria Koval y Maciej Kuźmiński (Resistance Movement)



Viernes 20 de junio: Gisela de Paz y Sara Colomino (In)Submises, Paloma Hurtado (Ephimera), EnbeDanza (AVEC TA’ PEAU, Días de sol y sombra)



Sábado 21 de junio: Daria Koval y Maciej Kuźmiński (Resistance Movement), DanzaTTack con Blas Payri (Cinedanza)



LANZAROTE – Arrecife – Casa de la Cultura Agustín de la Hoz / Plaza del Quiosco de la Música



Jueves 19 de junio: Paloma Hurtado (Ephimera), Compañía Residente del Centro Coreográfico de La Gomera (Should they may be), DanzaTTack con Blas Payri (Cinedanza)



Viernes 20 de junio: Toni Aguilera (Simulacro), EnbeDanza (AVEC TA’ PEAU), Carmen Macías (TUN/LA), Daria Koval y Maciej Kuźmiński (Resistance Movement)



Sábado 21 de junio: Gisela de Paz y Sara Colomino (In)Submises, EnbeDanza (AVEC TA’ PEAU, Días de sol y sombra), Flamencuría Obdulia Bustos (La fragüera)







Contacto

Nombre contacto: Erik Canino

Descripción contacto: Responsable Comunicación MOVE Canarias

Teléfono de contacto: +34679825090