Movella lanza OBSKUR la primera aplicación todo en uno para retransmisiones en directo atractivas

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa también anuncia OBSKUR Mocap Box que se podrá utilizar para avatares con movimiento

Nevada, 4 de agosto de 2023.- Movella Holdings Inc. (NASDAQ:MVLA) ('Movella), un proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten la digitalización del movimiento, anunció el lanzamiento de OBSKUR, la primera aplicación de transmisión todo en uno para livestreams atractivas construidas en Unreal Engine 5. OBSKUR hace que sea fácil para cualquier persona crear transmisiones 3D atractivas, construir una comunidad e interactuar de manera eficiente con su público. OBSKUR facilita a cualquiera la creación de atractivas retransmisiones en 3D, la creación de una comunidad y la interacción eficaz con su audiencia. Ver vídeo relacionado



Aquellos que deseen mejorar sus retransmisiones pueden añadir movimiento a su avatar con la OBSKUR Mocap Box, que también se ha lanzado. La Mocap Box, disponible por 1.995 dólares, incorpora la tecnología de captura de movimiento Xsens de Movella con sensores específicamente diseñados para el streaming. La tecnología Xsens se ha utilizado para animar docenas de superproducciones de Hollywood como Los Vengadores, Avatar y Pantera Negra. La Mocap Box también incluye guantes StretchSense personalizados que aportan un nivel de expresión añadido a cualquier retransmisión. Para más información sobre OBSKUR y OBSKUR Mocap Box, se puede visitar https://www.obskur.com/.



"Nuestra misión con OBSKUR es simplificar la vida de los streamers, permitiéndoles centrarse en su pasión por el streaming, conectar con su audiencia y producir contenidos atractivos e interactivos", afirma Andranik Aslanyan, cofundador y director de la línea de productos de OBSKUR. "Nuestra aplicación todo en uno elimina las dificultades del streaming, para que los usuarios puedan centrarse en crear grandes contenidos en lugar de en las dificultades técnicas. Estamos orgullosos de dar a la gente una manera de perseguir sus sueños de convertirse en un streamer a tiempo completo, y esperamos empoderar a los individuos proporcionando poderosas oportunidades de monetización a través de OBSKUR".



La medida llega en un momento en que el mercado mundial de la retransmisión en directo está en auge, y los expertos predicen que alcanzará los 247.000 millones de dólares en 2027 (fuente: Market Research Future). Los espectadores también están tomando nota: el 23% del tiempo de visionado mundial se dedica a ver contenidos en directo y el 44% afirma ver menos televisión gracias a la retransmisión en directo (fuente: IAB).



Fácil de transmitir, no requiere conocimientos técnicos

OBSKUR incluye todo lo necesario para el stream perfecto, asegurando que aquellos sin conocimientos técnicos de 3D puedan producir contenido 3D de forma independiente desde el primer día. El Creador de Entornos 3D permite a los streamers y VTubers crear entornos ilimitados y dinámicos con renderizado de primer nivel, física interactiva, iluminación en tiempo real y animaciones. Aquellos que deseen traer su propio modelo de VTuber pueden hacerlo sin problemas con el Importador de personajes VRM.



Aumentar la interactividad y el compromiso del público

La extensión OBSKUR para Twitch permite a los streamers atraer a su audiencia mediante la interactividad en directo. Los streamers pueden crear interacciones personalizadas en 3D, habilitadas por la física, para interactuar con su audiencia de nuevas formas únicas, aumentando la participación y potenciando las oportunidades de monetización. Las flexibles opciones de retransmisión de OBSKUR se integran con el seguimiento facial de iPhone o VMCP, y permiten a los creadores retransmitir desde su webcam o como VTuber insertándose en un entorno 3D, donde pueden editar materiales, efectos de partículas y accesorios para crear fácilmente una escena 3D.



Mejorar el streaming con Mocap Box, de Xsens

El Mocap Box de OBSKUR es el mocap más fácil. Disponible por 1.995 dólares, The Mocap Box incluye el set OBSKUR Upper Body Mocap con nueve sensores Xsens y guantes personalizados fabricados por StretchSense. Los sensores Mocap tienen hasta 12 horas de batería para permitir largas sesiones de streaming. OBSKUR también se integra con otro hardware de mocap.



Sobre Movella Holdings Inc.

Movella es un proveedor líder de sensores, software y análisis que permiten digitalizar el movimiento. Movella sirve a los mercados del entretenimiento, la salud y el deporte, y la automatización y la movilidad. Sus innovaciones permiten a los clientes capitalizar el valor del movimiento transformando los datos en información significativa y práctica. En colaboración con marcas líderes mundiales como Electronic Arts, EPIC Games, 20th Century Studios, Netflix, Toyota, Siemens y más de 500 organizaciones deportivas, Movella está creando resultados extraordinarios que hacen avanzar a la humanidad. Para obtener más información, se puede visitar www.movella.com.



Emisor: Movella

Contacto

Nombre contacto: Amanda Taggart for OBSKUR

Teléfono de contacto: +310-481-1800