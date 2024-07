Movement Labs se une a AggLayer desarrollado por Polygon Labs (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Movement Labs se une a AggLayer desarrollado por Polygon Labs, lo que aporta liquidez unificada a las cadenas L2 basadas en Move

El lanzamiento de Testnet atrae 160 millones de dólares en TVL comprometido, lo que demuestra una fuerte demanda del ecosistema Move

SAN FRANCISCO, 30 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, una red centrada en herramientas de código abierto para el lenguaje de contratos inteligentes Move, y Polygon Labs, una empresa de desarrollo de software que construye una red de blockchain agregada, anunciaron hoy una colaboración estratégica que marca un hito significativo en la interoperabilidad de blockchain. Movement Labs se unirá a AggLayer desarrollado por Polygon Labs, lo que permitirá una liquidez unificada en las cadenas de capa 2 basadas en MoveVM, todas las cadenas conectadas a AggLayer y Ethereum. Esta integración convierte a Movement en el primer ecosistema basado en Move que utiliza AggLayer, lo que reduce eficazmente la brecha entre los ecosistemas Move y EVM.

El anuncio coincide con el lanzamiento de Testnet pública de Movement Labs, que ya ha atraído unos impresionantes 160 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) comprometido antes de la red principal. Solv Protocol, pionero en una reserva descentralizada de Bitcoin, ha prometido 100 millones de dólares en TVL en Movement. Los inversores nuevos y existentes de Movement Labs, incluido 280 Capital, han comprometido 60 millones de dólares adicionales en TVL.

Como parte de esta colaboración, AggLayer servirá como base para unificar la liquidez en estas cadenas basadas en MoveVM, AggChains y Ethereum, abordando así el problema crítico de la liquidez fragmentada en el espacio blockchain. AggLayer, cuyos primeros componentes se pusieron en marcha en febrero, conecta de forma segura las cadenas soberanas, unificando la liquidez, los usuarios y el estado, pero con la sensación de una sola cadena. Al solucionar el problema de fragmentación de las criptomonedas, AggLayer permite a los desarrolladores hacer crecer proyectos en una red infinitamente horizontal de cadenas conectadas.

Movement utiliza Celestia para la disponibilidad de datos, lo que proporciona una solución de alto rendimiento para publicar datos de transacciones fuera de la cadena sin dejar de liquidarlos en Ethereum. Como capa de disponibilidad de datos líder en la industria, Celestia permite a los desarrolladores escalar sin permiso, desbloqueando alt-VM L2 y aplicaciones de alto rendimiento que antes solo eran viables en alt-L1 como Solana o soluciones DA con permiso.

Al aprovechar la tecnología de Polygon, Movement Labs tiene como objetivo crear un entorno blockchain eficiente, seguro e interoperable que aborde los desafíos críticos de Web3, incluida la liquidez fragmentada y la experiencia del usuario.

"Nuestra plataforma aborda una necesidad crítica en el ecosistema de Web3", explicó Rushi Manche, cofundador de Movement Labs. "Los desarrolladores ya no tienen que elegir entre el entorno confiable de Ethereum y la seguridad de las L1 alternativas. Movement ofrece lo mejor de ambos mundos: la familiaridad de una L2 de Ethereum con la seguridad y el rendimiento mejorados del lenguaje Move. Esto permite que los proyectos se implementen con confianza, sabiendo que están protegidos contra vulnerabilidades comunes y, al mismo tiempo, aprovechan la fortaleza económica del ecosistema Ethereum".

"La misión de AggLayer es unificar Web3 en su totalidad reuniendo tantos usuarios, desarrolladores, lenguajes de programación, diferentes contratos inteligentes y cadenas, y liquidez como sea posible", afirmó Marc Boiron, consejero delegado de Polygon Labs. "La introducción de cadenas dentro de la red Movement en AggLayer acelera esta misión, acercando Web3 un paso más hacia la interoperabilidad global ilimitada. Esta colaboración ayudará en gran medida a aliviar algunos de los desafíos más urgentes de la Web3: liquidez aislada y experiencia de usuario fragmentada, que actualmente obstaculizan la adopción masiva".

El lanzamiento de Testnet pública de Movement Labs muestra seis proyectos Web3 diversos ya implementados en la red de prueba Movement:

Echelon - un mercado monetario altamente eficiente diseñado para escalar Move DeFi & Liquidity con estrategias respaldadas por LST, RWA y monedas estables.

- un mercado monetario altamente eficiente diseñado para escalar Move DeFi & Liquidity con estrategias respaldadas por LST, RWA y monedas estables. Moveposition - una plataforma descentralizada de préstamos en Movement Labs. Impulsada por un motor de riesgo de nivel institucional y utilizando una gestión de riesgo adaptativa, Moveposition ofrece a los usuarios una forma confiable y precisa de administrar activos a través de una conexión de billetera simple.

- una plataforma descentralizada de préstamos en Movement Labs. Impulsada por un motor de riesgo de nivel institucional y utilizando una gestión de riesgo adaptativa, Moveposition ofrece a los usuarios una forma confiable y precisa de administrar activos a través de una conexión de billetera simple. Meridian - un mercado de liquidez descentralizado y un protocolo de staking líquido creado de forma nativa en Movement Labs, que permite a los usuarios comerciar y ganar sin problemas con sus activos.

- un mercado de liquidez descentralizado y un protocolo de staking líquido creado de forma nativa en Movement Labs, que permite a los usuarios comerciar y ganar sin problemas con sus activos. Avitus : un protocolo perpetuo nativo de Movement que permite utilizar cualquier activo como garantía para el comercio, lo que permite a los usuarios aprovechar las tenencias existentes sin tener que cambiar a activos de primera línea.

un protocolo perpetuo nativo de Movement que permite utilizar cualquier activo como garantía para el comercio, lo que permite a los usuarios aprovechar las tenencias existentes sin tener que cambiar a activos de primera línea. BRKT - un protocolo de gestión de competencia y mercado de predicciones descentralizado que utiliza opciones binarias y torneos de tipo bracket.

- un protocolo de gestión de competencia y mercado de predicciones descentralizado que utiliza opciones binarias y torneos de tipo bracket. Infinite Seas - un juego MMO de comercio marítimo, lucha y diplomacia totalmente en cadena.

Esta colaboración y el exitoso lanzamiento de la red de prueba representan pasos importantes hacia "Road to Parthenon" de Movement: su viaje a la red principal.

Al aprovechar AggLayer, Movement permite a los desarrolladores implementar contratos de Solidity en cadenas basadas en Move sin modificar el código, al tiempo que se benefician de las funciones de seguridad mejoradas de Move que eliminan casi el 90 % de los vectores de ataque priorizados por el auditor. Esta integración no solo mejora la interoperabilidad, sino que también allana el camino para una mayor innovación y adopción en el espacio blockchain.

Acerca de Movement LabsMovement Labs es la fuerza innovadora detrás de Movement Network, un ecosistema de cadenas de bloques modulares basadas en Move que permite a los desarrolladores crear aplicaciones de cadena de bloques seguras, de alto rendimiento e interoperables, cerrando la brecha entre los ecosistemas Move y EVM. La organización está desarrollando la primera Move Virtual Machine L2 para Ethereum, junto con herramientas y protocolos de código abierto para facilitar la adopción del lenguaje de programación Move en los ecosistemas de cadenas de bloques. Con Movement, los desarrolladores pueden lanzar acumulaciones de Move VM de alto rendimiento con facilidad. Con el respaldo de 38 millones de dólares en financiación de Serie A liderada por Polychain Capital, con la participación de Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures y Archetype, Movement Labs tiene como objetivo revolucionar la interoperabilidad de blockchain y hacer avanzar las tecnologías basadas en Move en el espacio Web3. Obtenga más información sobre el Hackathon para desarrolladores Battle of Olympus de Movement y siga las emocionantes noticias del equipo en X y en Discord.

Acerca de Polygon LabsPolygon Labs es una empresa de desarrollo de software que crea y desarrolla una red de blockchain agregada que proporciona interoperabilidad entre cadenas a través de AggLayer, un protocolo descentralizado en Ethereum que unifica las bases de usuarios y la liquidez para todas las cadenas conectadas. Polygon Labs también ha contribuido al desarrollo central de varios protocolos de escalamiento ampliamente adoptados, incluidos Polygon PoS, Polygon CDK y Polygon zkEVM, así como Polygon Miden, que está en desarrollo.

Acerca de Solv Protocol:Solv es pionera en la creación de una reserva descentralizada de Bitcoin, cuyo objetivo es liberar todo el potencial de más de un billón de dólares en activos de Bitcoin a través de una infraestructura de consenso de liquidez. Al abordar la fragmentación de los activos de BTC, brindar oportunidades de rendimiento y ofrecer soluciones de custodia compatibles, Solv está creando una puerta de entrada integral a BTCFi y también allanando el camino para que los fondos tradicionales ingresen con confianza al mundo de las criptomonedas. Con el respaldo de inversores destacados como Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital y otros, Solv Protocol destaca como un faro de seguridad y confianza. Solv Protocol ha sido sometido a extensas auditorías de seguridad por parte de empresas líderes, incluidas Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus y Secbit, lo que garantiza los más altos estándares de seguridad.

Acerca de 280 Capital:280 Capital es la rama de riesgo Web3 de la oficina familiar Huang Liu y Chen, con 2.500 millones de dólares en activos bajo gestión. La familia ha estado en el espacio Web3 desde 2014 y ha construido una cartera de criptomonedas anclada por una gran acumulación temprana de BTC. Para obtener más información, visite https://www.280.xyz/

Acerca de CelestiaCelestia es una red modular de disponibilidad de datos que permite a cualquier persona lanzar de forma segura su propia blockchain.

Acerca de EchelonEchelon es un mercado monetario de alta eficiencia escrito en Move que facilita el préstamo y endeudamiento de activos a través de fondos no custodiados, lo que permite a los usuarios ganar intereses y aumentar el poder adquisitivo a través del apalancamiento. Las posiciones están sobrecolateralizadas para proteger a los prestamistas y eMode ofrece la mayor eficiencia de capital para los prestatarios. El protocolo se completa con fondos aislados para activos de cola larga y estrategias de un solo clic para el staking apalancado y bóvedas respaldadas por RWA, como Bonos del Tesoro apalancados.

Acerca de MovepositionMoveposition es una nueva generación de cadenas de bloques de alto rendimiento y óptimamente paralelizadas que ha surgido para revolucionar la velocidad de ejecución en cadena. Incubada por Superposition, Moveposition se basa en esta infraestructura utilizando la gestión de riesgos adaptativa para ofrecer soluciones precisas, confiables y detalladas, allanando el camino para DeFi de alta fidelidad. Moveposition resuelve el cuello de botella de DeFi de la gestión inadecuada del riesgo colateral, los mayores riesgos de seguridad y el empoderamiento insuficiente de los prestatarios. Al analizar la volatilidad del mercado en tiempo real de las carteras de garantías e incorporar el comportamiento en cadena, Moveposition ofrece una eficiencia de capital maximizada para el ecosistema y tasas de endeudamiento personalizadas y precisas para los usuarios.

Acerca de MeridianMeridian es un mercado de liquidez descentralizado y un protocolo de staking líquido creado de forma nativa en Movement Labs, que permite a los usuarios comerciar y ganar sin problemas con sus activos.

Acerca de AvitusAvitus es el único protocolo modular sin permisos creado a medida en Movement Labs. Permite que cualquier activo se utilice como garantía para el comercio de futuros perpetuos, lo que permite a todos los titulares de activos desbloquear finalmente más utilidad de sus carteras. Al escalar automáticamente la liquidez y escalar hiperactivamente las cotizaciones juntas, los usuarios ahora podrán aprovechar sus tenencias actuales para negociar y especular sobre una amplia gama de activos que antes eran inaccesibles. Avitus se convertirá en el hogar de referencia para la liquidez y las transacciones eficientes en términos de capital, lo que permitirá una fácil incorporación de los próximos mil millones de usuarios, lo que facilitará billones de dólares de volumen de transacciones a escala.

Acerca de BRKTBRKT es un protocolo de gestión de competencias descentralizado de vanguardia impulsado por contratos inteligentes de Solidity. Ofrece una plataforma segura e innovadora para crear, administrar y registrar competencias, al mismo tiempo que distribuye premios de manera eficiente. Explore el futuro de los juegos competitivos en https://brkt.gg

Acerca de Infinite SeasInfinite Seas es pionero en un juego MMO de comercio marítimo, lucha y diplomacia totalmente en cadena que maximiza la libertad económica y los incentivos para los jugadores. Al aprovechar la innovadora infraestructura AMM y un sólido motor de backend, fomentamos las microtransacciones y el comercio autónomo entre jugadores. Inspirado en clásicos como Heroes of Might and Magic, Age of Empires y Uncharted Waters, Infinite Seas ofrece un mundo de juego infinito con jugabilidad sin sesiones, una economía abierta y ricas oportunidades de comercio dentro del juego. Nuestro dedicado equipo de expertos en MMO está comprometido con la creación de una economía de juego sostenible e inmersiva con impacto en el mundo real, abriendo nuevos caminos en el mundo de los juegos blockchain. Únase a nosotros en esta aventura innovadora y sea parte del futuro de los juegos en cadena.

Contacto para medios: Media@MovementLabs.xyz

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2470499/polygon_x_Movement___PR__1.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2470500/Movement_Labs___Buildig_the_Parthenon__Press_Release.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2397018/movement_logo_full_color_rgb_2000px_72ppi_Logo.jpg

