Movicoders celebra 20 años liderando soluciones tecnológicas desde Aragón hacia el mundo

Movicoders, referente internacional en soluciones tecnológicas, celebra dos décadas de innovación desde Aragón hacia el mundo. La compañía, fundada en 2005 y con más de 400 proyectos en 50 países, conmemoró en Huesca su 20º aniversario con un acto institucional que reunió a autoridades, entidades educativas y líderes del sector

Aragón, 23 de septiembre de 2025.-

Movicoders la empresa tecnológica aragonesa que ha llevado su innovación a más de 50 países, ha celebrado su 20º aniversario con un acto en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca, en el que sus socios y directores, Eduardo López y Carmelo Marín repasaron la trayectoria de la compañía y compartieron su visión de futuro, acompañados por numerosas autoridades locales, representantes de centros formativos, entidades, empresas líderes del sector y otras personalidades.

Fundada en 2005 como Movilitas Business Coaching, Movicoders se consolidó como referente internacional en soluciones de movilidad y trazabilidad, con proyectos para grandes compañías multinacionales. En 2016 adoptó su nombre actual y entre 2018 y 2020 diversificó su oferta hacia servicios en la nube (icloud), lanzó futurepath.dev para formar y reconvertir talento técnico, y abrió delegaciones en Zaragoza y Madrid.

La empresa ha implementado más de 400 proyectos en más de 50 países, combinando experiencia y juventud en un equipo multidisciplinar, y mantiene certificaciones de calidad y seguridad como ISO 9000 e ISO 27000.

Movicoders actualmente se posiciona como líder en la implementación de soluciones tecnológicas para el cumplimiento normativo de las directivas europeas ESG, incluyendo la EUDR, normativa enfocada en la reducción de la deforestación vinculada al consumo en la UE.

Con un equipo medio de 45 empleados y un índice de fidelidad del 95% de clientes, Movicoders continúa innovando e invirtiendo en trazabilidad, sostenibilidad y eficiencia operativa, consolidando su crecimiento desde Huesca hacia el mundo.

El aniversario no solo fue una celebración del pasado, sino también una declaración de futuro. Desde Aragón hacia el mundo, Movicoders reivindicó la innovación tecnológica como motor de progreso, apostando por el talento local y la creación de proyectos con impacto global que generan empleo cualificado y nuevas oportunidades para todo el país.

