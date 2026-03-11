La movilidad internacional impulsa un nuevo interés por los seguros de protección familiar - Gómez Despuig Asesores, S.L.

Madrid, 11 de marzo de 2026.-

La creciente movilidad internacional está transformando la forma en que muchas personas y organizaciones entienden la protección personal y familiar. Profesionales que desarrollan su actividad en varios países, estudiantes internacionales, ciudadanos extranjeros que han establecido su residencia en España o familias repartidas entre distintas ciudades del mundo forman parte de una realidad cada vez más habitual, un contexto en el que desde Gómez Despuig Asesoresdestacan la importancia de contar con un asesoramiento especializado que permita adaptar la planificación legal, fiscal y patrimonial a esta nueva realidad global.

Este contexto global ha puesto sobre la mesa situaciones que anteriormente se percibían como poco probables: emergencias médicas, accidentes o fallecimientos que ocurren lejos del lugar habitual de residencia y que obligan a gestionar procedimientos complejos entre distintos países.

Los cambios geopolíticos en distintas regiones del mundo, las restricciones de movilidad puntuales o el aumento de los desplazamientos internacionales han contribuido a que muchas familias y organizaciones analicen con mayor atención las soluciones de protección disponibles cuando se producen imprevistos fuera del país de residencia.

España es además uno de los países europeos donde el seguro de decesos presenta mayor implantación social. Según datos del sector asegurador, cerca de la mitad de la población dispone de algún tipo de póliza destinada a cubrir los gastos y gestiones derivados del fallecimiento, lo que lo convierte en el seguro no obligatorio más extendido del país.

Tradicionalmente, estas pólizas han estado orientadas a cubrir los gastos funerarios y a organizar los trámites administrativos que se producen tras un fallecimiento. Con el paso del tiempo, sin embargo, muchas han incorporado servicios adicionales que permiten afrontar situaciones más complejas, especialmente cuando intervienen distintos países.

Entre los servicios que suelen contemplar este tipo de seguros se encuentran la organización integral del servicio funerario, la gestión de traslados nacionales o internacionales, el asesoramiento jurídico para familiares, el apoyo psicológico en procesos de duelo y la coordinación administrativa de diversos trámites.

En este contexto, distintas agencias especializadas en seguros observan un creciente interés por estas coberturas entre personas con vínculos internacionales.

Desde Gómez Despuig Asesores, agencia exclusiva de seguros, se señala que “la movilidad internacional ha cambiado muchas preocupaciones familiares, especialmente cuando existen vínculos entre varios países”.

Interés creciente entre residentes internacionales

Uno de los colectivos que muestra mayor interés por este tipo de soluciones es el de ciudadanos extranjeros que residen en España.

La posibilidad de garantizar la repatriación al país de origen en caso de fallecimiento constituye uno de los aspectos que más valoran muchas familias internacionales.

La organización de este tipo de traslados puede implicar una coordinación compleja entre autoridades, consulados, servicios funerarios y transporte especializado, además de costes significativos cuando se gestiona de forma particular.

Por este motivo, determinadas pólizas contemplan servicios de repatriación internacional y coordinación logística que permiten simplificar estos procedimientos en momentos especialmente delicados para las familias.

Empresas con equipos internacionales

La movilidad internacional no afecta únicamente a particulares. Cada vez más empresas cuentan con empleados desplazados temporalmente a otros países, profesionales que viajan con frecuencia o equipos distribuidos entre distintas sedes internacionales.

En este contexto, muchas organizaciones analizan con mayor atención las soluciones de protección que puedan actuar cuando un imprevisto grave ocurre fuera del país de residencia habitual de sus trabajadores.

Agencias especializadas en seguros observan también un interés creciente por estas coberturas entre empresas con actividad internacional o con empleados que realizan desplazamientos frecuentes.

Desde Gómez Despuig Asesores se destaca además la importancia de analizar soluciones de protección específicas para organizaciones y equipos profesionales que desarrollan su actividad en distintos países.

Una tendencia vinculada a la movilidad global

La globalización ha modificado profundamente la forma en que muchas personas desarrollan su vida personal y profesional.

La existencia de familias repartidas entre distintos países, carreras profesionales internacionales o desplazamientos frecuentes forma parte de una realidad cada vez más extendida.

En este contexto, determinados seguros tradicionales están evolucionando para adaptarse a una sociedad caracterizada por la movilidad y los vínculos internacionales.

Este cambio explica el creciente interés por soluciones de protección que contemplan escenarios que trascienden las fronteras del país de residencia habitual.

