Movistar Plus acerca las grandes citas de la Euroliga con un octubre decisivo para los equipos españoles - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre

La Euroliga coge velocidad con un octubre cargado de grandes partidos. Real Madrid, Barça, Valencia Basket y Baskonia afrontan semanas exigentes frente a algunos de los mejores equipos de Europa.

El mes de Octubre es uno de esos meses en los que la Euroliga apenas permite mirar atrás. El calendario se comprime, los partidos se suceden y los grandes equipos empiezan a comprobar hasta qué punto están preparados para afrontar una de las competiciones más exigentes del baloncesto europeo.

Para los representantes españoles, el mes supone uno de los primeros grandes exámenes del curso. Real Madrid, Barça, Valencia Basket y Baskonia combinan viajes, pabellones complicados y enfrentamientos ante algunos de los grandes candidatos al título en unas semanas en las que cada victoria ayuda a construir el camino hacia los playoffs.

Y aunque octubre ya ha dejado sus primeras noches europeas, todavía queda mucho por delante. El calendario guarda enfrentamientos directos, duelos entre equipos españoles y partidos ante algunos de los grandes nombres del continente antes de despedir el mes.

Un final de mes cargado de grandes duelos

El Barça-Olympiacos abre uno de los tramos más atractivos, pero las grandes citas continuarán durante las siguientes jornadas. Los aficionados podrán seguir la Euroliga en Movistar Plus en unas semanas en las que Real Madrid, Barça, Valencia Basket y Baskonia afrontarán algunos de los compromisos más exigentes del mes.

El Real Madrid tendrá que medirse al Maccabi y el Barça visitará al Olimpia Milano, mientras Baskonia recibirá al Panathinaikos antes de entrar en una recta final de octubre especialmente intensa.

Y habrá espacio para los duelos entre equipos españoles. El Baskonia-Real Madrid del 27 de octubre enfrentará a dos clásicos del baloncesto nacional en Europa, mientras que el Barça-Valencia Basket del día 30 pondrá frente a frente a otros dos representantes españoles para despedir octubre. Entre medias, el Real Madrid recibirá al Fenerbahçe en otra de las grandes citas del calendario.

Partidos que empiezan a elevar el nivel de exigencia cuando todavía queda prácticamente toda la temporada por delante. Porque en la Euroliga no hay demasiado tiempo para celebrar una victoria ni para lamentar una derrota: pocos días después se espera un nuevo rival.

Noches europeas para vivirlas desde casa

Pabellones llenos, viajes por Europa, grandes rivalidades y partidos que pueden decidirse en la última posesión forman parte de una competición diferente. Octubre es una buena muestra de ello: en cuestión de días se puede pasar de un gran duelo continental a un enfrentamiento entre equipos españoles, con muy poco margen para desconectar entre un partido y el siguiente.

La Euroliga forma parte de la oferta deportiva de Movistar Plus por 9,99 euros al mes, junto a otras competiciones y contenidos. Una forma de tener siempre cerca las grandes noches del baloncesto europeo y acompañar a los equipos españoles durante todo el camino. Todavía queda un largo camino hacia los playoffs y la Final Four, con muchas grandes noches europeas aún por vivir.

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