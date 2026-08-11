Movistar Plus apuesta por el tenis español; los mejores partidos de Alcaraz y Jódar, con el Plan Libre - Movistar Plus

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2026.- Movistar Plus refuerza su apuesta por el tenis español de cara al tramo final de la temporada, con el mejor partido del día de los principales torneos del circuito ATP. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, dos de los nombres propios del tenis nacional, protagonizan un final de verano marcado por el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, las dos últimas grandes citas del calendario antes del cierre de temporada.

El tenis español vive un momento de recambio generacional especialmente atractivo: junto a un Alcaraz ya consolidado en la élite mundial, emergen nuevas figuras que amplían el atractivo del circuito para la afición española, con Jódar como principal exponente de esa nueva hornada.

Alcaraz, en la élite mundial

Carlos Alcaraz continúa su temporada como uno de los grandes referentes del circuito, después de varias campañas consolidándose entre los mejores del mundo. Su forma de competir, combinando potencia, variedad de golpes y una capacidad de remontada que ya es marca de la casa, lo convierte en uno de los tenistas más seguidos allá donde compite.

Movistar Plus ofrecerá el mejor partido del día tanto en el Masters 1000 de Cincinnati como en el US Open, para que los aficionados no se pierdan ningún capítulo de su recorrido en los dos torneos, dos citas que además sirven de termómetro de cara al resto de la temporada.

Si te preguntas alguna vez dónde ver a Carlos Alcaraz hoy, la respuesta es fácil: Dónde ver a Carlos Alcaraz | Movistar Plus.

Jódar, la nueva sensación del tenis español

Junto a Alcaraz, Rafa Jódar se ha convertido en una de las grandes revelaciones del tenis mundial en 2026. El madrileño, de apenas 19 años, ha protagonizado una progresión meteórica en el ranking ATP, pasando de estar fuera de los puestos de cabeza a competir ya de tú a tú con jugadores consolidados del circuito.

Formado en clubes de Madrid antes de dar el salto al tenis universitario en Estados Unidos, Jódar ha ido sumando resultados destacados en torneos ATP a lo largo de la temporada, una progresión que lo sitúa como una de las principales promesas del tenis español de los últimos años. Su participación en torneos como el Masters 1000 de Cincinnati confirma que su presencia en el calendario ya no es una anécdota, sino una realidad asentada del circuito.

Y si la pregunta es dónde ver a Jódar, Movistar Plus también es la respuesta: Dónde ver a Rafa Jódar | Movistar Plus.

Dos citas clave para cerrar el verano tenístico

El Masters 1000 de Cincinnati y el US Open cierran el tramo americano de la temporada, considerado tradicionalmente uno de los más exigentes del calendario por la combinación de pista dura, altas temperaturas y un nivel de competitividad máximo entre los mejores del ranking mundial. Ambos torneos sirven también como último gran examen antes de los tramos finales del curso, por lo que despiertan gran expectación entre los aficionados españoles.

Cómo seguir el tenis español en Movistar Plus

Con el Plan Libre: Cine, Series y Deportes, disponible por 9,99 €/mes y sin permanencia, los aficionados podrán seguir el mejor partido del día del Masters 1000 de Cincinnati y del US Open, además del resto de la oferta de tenis de Movistar Plus durante toda la temporada. Una propuesta pensada para no perderse ni un solo capítulo del momento que atraviesa el tenis español, con Alcaraz como referente consolidado y Jódar como la gran promesa emergente.

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