Por qué Movistar Plus es una de las mejores formas de aprovechar el Bono Cultural Joven - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de septiembre de 2026.- El Bono Cultural Joven nació con el objetivo de acercar la cultura a los jóvenes que cumplen 18 años, permitiéndoles destinar parte de los 400 euros de ayuda pública a productos y servicios culturales. Dentro de este amplio abanico de opciones, Movistar Plus destaca por ofrecer acceso a una de las bibliotecas audiovisuales más completas del país y hacerlo, además, con una promoción especialmente diseñada para este colectivo.

Cine, series, documentales y deporte de primer nivel durante todo un año por solo 39 euros. La propuesta de Movistar Plus Bono Cultural Joven se ha convertido en una de las opciones con mejor relación calidad-precio dentro de la oferta cultural digital disponible en España.

La plataforma permite disfrutar durante doce meses de su catálogo realizando un único pago de 39 euros con la tarjeta del Bono Cultural Joven. En la práctica, esto supone acceder a un año completo de entretenimiento por el precio habitual de menos de cuatro meses de suscripción, lo que representa un ahorro cercano al 67% respecto a la tarifa estándar.

Pero más allá del ahorro, la principal ventaja reside en la variedad de contenidos. Los usuarios pueden acceder a estrenos de cine prácticamente a diario, producciones originales españolas, algunas de las series internacionales más destacadas del momento y una amplia oferta de documentales y programas culturales. Este equilibrio entre entretenimiento y divulgación convierte a Movistar Plus en una opción alineada con el espíritu del propio Bono Cultural, que busca fomentar el acceso a contenidos de calidad entre los jóvenes.

Otro de los factores que refuerzan su atractivo entre los jóvenes es el deporte. La suscripción incluye un partido cada jornada de LaLiga EA Sports, el mejor partido de Champions, UEFA y Conference cada jornada, torneos de tenis de referencia internacional como Wimbledon o el US Open, además de baloncesto con dos partidos por jornada de equipos españoles en la Euroliga, rugby, golf y pádel. Una oferta difícil de encontrar en una única plataforma y que amplía el concepto de consumo cultural más allá de las propuestas audiovisuales tradicionales.

La facilidad de acceso también juega a su favor. Puedes contratarlo seas del operador de telefonía que seas. Basta con crear una cuenta, pagar con la tarjeta asociada al Bono Cultural Joven y descargar la aplicación en tele, tablet o tu móvil para comenzar a disfrutar de los contenidos de forma inmediata. Además lo puedes ver en dos dispositivos a la vez, por lo que los jóvenes lo suelen compartir con sus padres u otros amigos.

En un contexto en el que los jóvenes buscan maximizar el rendimiento de su Bono Cultural, la propuesta de Movistar Plus destaca por combinar accesibilidad, variedad y una duración excepcional. Frente a otras suscripciones digitales limitadas en el tiempo, la promoción ofrece doce meses completos de acceso a cine, series y deporte, convirtiéndose en una de las inversiones culturales con mayor recorrido dentro del programa.

En definitiva, Movistar Plus no solo permite gastar parte del Bono Cultural Joven, sino transformarlo en una experiencia cultural continua durante todo un año, con contenidos para todos los gustos y un ahorro significativo para los usuarios.



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