Movistar Plus+ reúne deporte, cine y series por solo 99 euros al año - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio.- Para quienes ven cómo suben las suscripciones de streaming cada año mientras desaparecen contenidos, existe una oportunidad para disfrutar del mejor entretenimiento y de todo el deporte del mercado sin que el bolsillo se resienta.

Por solo 99€ al año (lo que equivale a unos increíbles 8,25€ al mes), Movistar Plus+ ofrece acceso a un catálogo imbatible. Pero aquí llega el verdadero ahorro: permite la reproducción en 2 pantallas a la vez en dos casas distintas.

¿Qué significa esto? La cuenta puede compartirse de forma 100% legal con un amigo, un familiar o la pareja, de modo que el precio real se queda en menos de 4,15€ al mes por persona. Es, literalmente, insuperable si se tiene en cuenta todo lo que incluye.

"¿Qué es todo lo que te llevas por este precio de risa? Prepárate, porque la lista es espectacular", destacan desde Movistar Plus+.

-Toda la Segunda División (LALIGA HYPERMOTION): ¡Sin excepciones! Todos los partidos de todos los equipos, cada jornada, en directo y a la carta. Quienes siguen y vibran con su equipo en la categoría de plata encontrarán aquí su sitio.

-El mejor Fútbol de Primera y Europeo: Un partidazo de LALIGA EA Sports y el mejor partido de la Champions League cada jornada. ¡Y la guinda del pastel!: el mejor partido semanal de la Premier League, toda la emoción de la FA Cup y la Community Shield.

-Euroliga de Baloncesto: Para los amantes del basket, 2 partidos por jornada de los equipos españoles en la máxima competición europea.

-Los gigantes del Tenis: Movistar Plus+ invita a vivir la emoción de la pista con los mejores torneos y los grandes del tenis mundial.

-Eurosport 1 y 2 integrados: Toda la épica del ciclismo con el Tour de Francia, el Giro de Italia, los Grand Slams de tenis y mucho más deporte internacional.

-Cine y Series: Y cuando acabe el partido... un estreno de cine al día, las mejores series originales de las que todo el mundo habla, programas exclusivos y documentales premium.

Es una oportunidad que no va a durar siempre. Quienes desean dejar de pagar de más por plataformas con una oferta deportiva más limitada pueden optar por la Tarifa Anual de Movistar Plus+, donde todo se reúne en un solo lugar.

La Tarifa Anual de Movistar Plus+ ya puede contratarse aquí antes de que vuele.

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