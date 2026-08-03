(Información remitida por la empresa firmante)

- MOYOM impulsa la estética regenerativa europea mediante la certificación APHRANEL EU MDR y la colaboración científica estratégica con Expert2Expert

LONDRES, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- MOYOM, la empresa de biotecnología responsable de APHRANEL, ha dado a conocer en el día de hoy dos hitos importantes en su estrategia europea: la obtención de la certificación del Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (EU MDR) para APHRANEL y el establecimiento de una colaboración científica estratégica con Expert2Expert (E2E), liderada por el doctor Patrick Trévidic, cirujano estético de renombre internacional.

Estos hitos marcan una nueva etapa en el compromiso a largo plazo de MOYOM con el avance de la medicina estética regenerativa mediante la validación científica, la formación médica y la colaboración internacional.

El 7 de julio, APHRANEL obtuvo la certificación EU MDR según el Reglamento (UE) 2017/745, concedida por medio de BSI UK, uno de los organismos notificados más respetados del mundo. Esta certificación confirma que APHRANEL cumple con los estándares europeos de calidad, seguridad y rendimiento clínico más elevados, abriendo las puertas no solo al mercado europeo, sino también marcando una nueva fase en la expansión internacional de MOYOM.

Para MOYOM, la aprobación regulatoria no es el destino final, sino el comienzo de un camino científico más amplio.

"Conseguir acceso al mercado es solo el primer reto. Ganarse la confianza de los médicos es el más importante".

Tras este hito, MOYOM inició una colaboración científica estratégica con el doctor Patrick Trévidic y Expert2Expert (E2E), un socio científico independiente con más de 20 años de experiencia apoyando a los principales actores en medicina estética.

Esta colaboración tiene como objetivo establecer una plataforma a largo plazo para la estética regenerativa en Europa mediante investigación anatómica, estudios avanzados con cadáveres, generación de evidencia clínica, formación médica y publicaciones científicas.

Expert2Expert, liderada por el doctor Patrick Trévidic, contribuirá como socio científico independiente, y servirá para proporcionar una amplia experiencia en educación e investigación anatómica, manteniendo al mismo tiempo su total independencia científica.

Esta alianza representa un compromiso compartido con la innovación basada en la evidencia, preservando la independencia de todas las actividades científicas.

El doctor Patrick Trévidic cuenta con más de 35 años de experiencia en cirugía estética, investigación científica y educación anatómica. Entre sus contribuciones se incluyen la investigación clínica, la docencia internacional, más de 75 publicaciones revisadas por pares y libros de texto reconocidos internacionalmente.

Al combinar la tecnología de hidroxiapatita de calcio de MOYOM con la experiencia científica de Expert2Expert, esta colaboración crea un marco centrado en la evidencia, la educación y el avance clínico.

De forma conjunta, MOYOM y Expert2Expert se centrarán en desarrollar programas científicos que incluyan estudios de anatomía avanzada, investigación clínica europea, iniciativas de educación médica y colaboración científica internacional para fortalecer la credibilidad médica de APHRANEL en toda Europa.

Patrice Delobel, PhD, director médico y de marketing europeo de MOYOM, declaró:

"Cuando decidí unirme a MOYOM, mi ambición nunca fue simplemente supervisar el lanzamiento europeo de APHRANEL. Quería poder ayudar para conseguir construir una plataforma científica en la que los médicos pudieran confiar durante muchos años. Esta colaboración junto a Expert2Expert, dirigida por medio del doctor Patrick Trévidic, marca uno de los primeros y más significativos pasos hacia esa visión".

El doctor Patrick Trévidic y el equipo de Expert2Expert comparten esta visión, manteniendo al mismo tiempo plena independencia en sus actividades científicas.

"El progreso científico nunca lo logra una sola persona o una sola empresa. Se crea por medio de la colaboración, la curiosidad y la búsqueda constante de evidencia más sólida. Me complace que Expert2Expert pueda colaborar con MOYOM en este camino y contribuir a sentar las bases científicas que sustentarán el futuro de la medicina estética regenerativa en Europa".

— Doctor Patrick TrévidicCirujano plástico, reconstructivo y estético, y director científico de Expert2Expert.

Estos dos logros son los que definen la base del compromiso científico a largo plazo de MOYOM.

El valor de la atención a lo largo de la vida representa la filosofía científica a largo plazo de MOYOM:

Atención: Apoyar a los pacientes mediante ciencia rigurosa, prácticas seguras y educación significativa.

A lo Largo de la Vida: Fomentar la confianza duradera de los médicos a través del aprendizaje continuo, la colaboración y la generación de evidencia.

Valor: Generar un impacto significativo en todo el ecosistema de atención médica, incluyendo médicos, pacientes, socios científicos y comunidades de atención médica.

Guiados por el valor integral de la atención médica a lo largo de la vida, MOYOM continúa enfocándose en la investigación científica, la educación médica, la colaboración y la generación de evidencia para construir el futuro de la estética regenerativa.

Porque la innovación puede comenzar en el laboratorio.Pero la ciencia transforma la práctica clínica.Y la confianza transforma el futuro.

Y la confianza transforma el futuro.Y la confianza transforma el futuro.Y la confianza transforma el futuro.

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