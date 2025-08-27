(Información remitida por la empresa firmante)

-MS Pharma establece el primer centro de fabricación de productos biológicos de MENA en Arabia Saudita, impulsando el liderazgo regional y las alianzas globales

MS Pharma inaugura la primera planta de fabricación de productos biológicos de Oriente Medio en Arabia Saudí, aprobada por la SFDA y construida según los estándares de la EMA y la FDA.

en Arabia Saudí, aprobada por la SFDA y construida según los estándares de la EMA y la FDA. Especializada en anticuerpos monoclonales y péptidos complejos, con laboratorios bioanalíticos internos.

con laboratorios bioanalíticos internos. Plataforma estratégica para socios globales, que permite el acceso a la fabricación local y por contrato en los mercados de MENA, la UE y EE.UU.

RIYADH, Arabia Saudita, 27 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- MS Pharma ha inaugurado oficialmente la primera planta de fabricación de productos biológicos en Oriente Medio, estratégicamente ubicada en Arabia Saudí. La planta ha recibido la aprobación de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) de la Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos (SFDA), estableciendo un centro para la producción biofarmacéutica avanzada en la región MENA.

Con capacidades de formulación, llenado y acabado, y liofilización, esta inversión de 50 millones de dólares posiciona a MS Pharma como la empresa líder en productos biológicos de la región. También posiciona a la compañía como un socio de confianza para las farmacéuticas globales que buscan acceder al mercado de Arabia Saudí y la región MENA mediante soluciones de fabricación local y por contrato para mercados internacionales más amplios.

La fábrica está diseñada para cumplir con los más altos estándares regulatorios internacionales, incluyendo la EMA y la FDA de EE.UU., y se especializa en anticuerpos monoclonales y péptidos complejos, dos de las clases de tratamientos biológicos más demandadas a nivel mundial. La planta también cuenta con los primeros laboratorios de pruebas bioanalíticas internos de la región, lo que elimina la necesidad de servicios de pruebas en el extranjero y acelera el tiempo de comercialización de tratamientos críticos.

"Este lanzamiento es un hito decisivo para MS Pharma y el panorama biofarmacéutico de MENA", afirmó Ghiath Sukhtian, presidente de MS Pharma. "Nos enorgullece impulsar una plataforma regional de productos biológicos que se alinea con las demandas globales de la atención médica y ofrece medicamentos complejos de alto valor en colaboración con socios internacionales".

Kalle Känd, consejero delegado de MS Pharma, añadió: "Esta instalación va más allá de la producción: es un facilitador estratégico para las alianzas globales, ofreciendo acceso regional y capacidad de fabricación por contrato para los mercados internacionales. Además, facilita incentivos de localización y fortalece nuestra contribución a los objetivos nacionales y regionales de contenido local, empleo altamente cualificado y transferencia de tecnología."

En consonancia con los objetivos de localización de Arabia Saudí y la Visión 2030, la planta de Riad aprovecha los incentivos industriales y una ubicación estratégica para atender al Reino, la región MENA y los mercados de exportación de la UE y EE.UU., lo que refuerza el papel de MS Pharma como líder regional en productos biológicos, con las capacidades, la capacidad y el cumplimiento normativo necesarios para apoyar diversos mercados y aumentar su valor como plataforma de fabricación y colaboración.

Acerca de MS Pharma

MS Pharma es una compañía farmacéutica multinacional líder, comprometida con ampliar el acceso a medicamentos de alta calidad en Oriente Medio, África y otros lugares. Fundada en 1989 en Amán, Jordania, la compañía emplea a más de 2.000 personas en 12 países y opera cinco plantas de fabricación en Jordania, Argelia y Arabia Saudí. La cartera de MS Pharma abarca el desarrollo, la fabricación y la distribución de genéricos, inyectables complejos y biosimilares, que tratan una amplia gama de áreas terapéuticas, como oncología, enfermedades cardiovasculares y trastornos del sistema nervioso central, contribuyendo a una mejor salud en toda la región.

