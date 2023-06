MSD Animal Health celebra el Día de la lucha frente a la Leishmaniosis a través de la concienciación

(Información remitida por la empresa firmante)

El 1 de junio se celebra el Día de la lucha frente a la leishmaniosis. Como cada año, MSD Animal Health llevará a cabo acciones de concienciación durante toda una semana. Este año, además, MSD Animal Health donará collares Scalibor® a la asociación protectora Bichos Raros

La leishmaniosis: una enfermedad que exige una atención especial



La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria causada por el protozoo Leishmania spp. (principalmente L. infantum) y transmitida por la picadura de un insecto llamado flebotomo. Se trata de una enfermedad zoonótica que afecta a millones de animales y personas. La leishmaniosis es una de las enfermedades de mayor relevancia a nivel mundial. La OMS estima que cada año existen entre 700.000 y 1.000.000 de casos nuevos en personas, aunque solo alrededor de 200.000 son documentados (WHO, 2023).



La leishmaniosis es endémica en España, y debido al aumento generalizado de las temperaturas, se pueden encontrar flebotomos, transmisores de Leishmania, durante todo el año y en áreas en las que antes no existían.



Existen diversos reservorios para el protozoo causante de la leishmaniosis en España, como conejos, roedores y otra fauna silvestre. Sin embargo, el reservorio de mayor relevancia en España son los perros, debido a la alta prevalencia de la enfermedad en esta especie, así como su proximidad con el ser humano. En algunas zonas del sur de España, la seroprevalencia de leishmaniosis canina puede alcanzar casi el 60 % (Gálvez et al., 2020). En Europa, existen millones de perros infectados con L. infantum.



Concienciación de la leishmaniosis



Para marcar el día de la lucha frente a la leishmaniosis, MSD Animal Health llevará a cabo diferentes acciones de concienciación a través de diferentes canales, se hablará sobre la enfermedad y los modos de prevención más efectivos.



El collar Scalibor® es el único repelente que ha demostrado una eficacia repelente frente al flebotomo de hasta un 98 % durante 12 meses (Evans et al., 2022). Por ello, usar repelentes como Scalibor® no solo protege frente a la picadura del flebotomo a los perros que están sanos, si no que si tu perro es positivo a Leishmania, al evitar que el flebotomo le pique, también está impidiendo que el flebotomo se infecte y pueda transmitir el parásito a otros perros.



Donación de collares Scalibor®



La asociación protectora Bichos Raros se dedica al rescate y a la acogida de animales abandonados, con énfasis en aquellos que tienen alguna necesidad especial.



Como parte de las acciones del Día de la lucha frente a la leishmaniosis, MSD Animal Health donará collares Scalibor® para ayudar a la asociación a proteger la salud de los perros que tienen bajo su cuidado y, a la vez, a prevenir la diseminación de la leishmaniosis.



MSD Animal Health renueva su compromiso con la salud



Durante más de un siglo, MSD ha sido líder mundial en salud humana y animal. MSD Animal Health (la rama de salud animal de MSD) invierte una gran cantidad de recursos en Investigación y Desarrollo, así como en acciones de concienciación y prevención, tales como el Día de lucha frente a la leishmaniosis. Gracias a esto, MSD Animal Health puede ofrecer un amplio porfolio de productos farmacológicos y biológicos, soluciones y servicios de gestión sanitaria a veterinarios, productores y propietarios de mascotas en más de 50 países a nivel mundial. Este 1 de junio, Día de la lucha frente a la leishmaniosis, MSD Animal Health reafirma su compromiso con la ciencia de animales más sanos® (Science of Healthier Animals®).



