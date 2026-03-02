(Información remitida por la empresa firmante)

-MSI presenta una AI-RAN escalable con soluciones aéreas de IA de NVIDIA para acelerar el 5G y más allá en el MWC 2026

Una arquitectura unificada para O-RAN, 5G privado y vRAN

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- MSI, proveedor líder mundial de soluciones de servidores de alto rendimiento, presenta sus últimas soluciones AI-vRAN en el MWC 2026 (expositor 5A61) para abordar los requisitos cambiantes de las redes de telecomunicaciones de próxima generación. La pila AI-vRAN de MSI, integrada con soluciones de servidor GPU, está diseñada para integrar las capacidades de IA en el núcleo de las operaciones de red, respaldando las crecientes cargas de trabajo de telecomunicaciones y acelerando la transición hacia redes móviles basadas en IA.

"La IA está transformando rápidamente el panorama de las telecomunicaciones, y MSI se centra en ayudar a los operadores a construir arquitecturas de red escalables que admitan diversas aplicaciones, como voz, datos, transmisión de video y cargas de trabajo de IA, a través de una infraestructura unificada", afirmó Danny Hsu, director general de Soluciones de Plataforma Empresarial de MSI. "Esta arquitectura vRAN impulsada por IA ofrece mayor flexibilidad para las implementaciones de 5G y futuras 6G, a la vez que acelera el tiempo de comercialización de nuevos servicios".

Para dar soporte a las redes de telecomunicaciones impulsadas por IA, MSI ofrece una plataforma unificada de IA-vRAN, diseñada para simplificar la implementación en entornos O-RAN, 5G privado y RAN virtual. Esta arquitectura permite a los operadores adoptar funciones de red impulsadas por IA, manteniendo la coherencia entre infraestructuras distribuidas y centralizadas.

En el MWC 2026, MSI presenta sus plataformas CG480-S6053 y CG290-S3063, diseñadas específicamente para abordar diversos requisitos de implementación de IA-vRAN. La CG480-S6053 admite configuraciones de GPU densas para cargas de trabajo de inferencia y aceleración de IA con alto consumo de recursos. Por otro lado, la CG290-S3063 está optimizada para implementaciones con un consumo eficiente de espacio y energía en un chasis 2U, lo que la hace ideal para entornos de red distribuidos y de borde. Ambas plataformas ofrecen configuraciones flexibles de GPU, NIC, DPU y almacenamiento para ayudar a los operadores a optimizar el rendimiento, la escalabilidad y la rentabilidad en una infraestructura consistente.

Junto con estos sistemas, la plataforma 2U CX271-S4056 (HE SKU) admite el procesamiento equilibrado de datos para cargas de trabajo de IA, abordando escenarios donde la eficiencia de procesamiento y el equilibrio del sistema son fundamentales.

Una capacidad clave de la solución AI-vRAN de MSI es la asignación dinámica de GPU, que permite asignar recursos entre la comunicación 5G y las cargas de trabajo de IA según la demanda en tiempo real. Al soportar las funciones de IA de la estación base y del borde dentro de la misma infraestructura, la plataforma permite el procesamiento simultáneo de las cargas de trabajo de RAN e IA, a la vez que mejora la utilización de la computación. El soporte de software integrado garantiza que los servicios de IA se puedan implementar y operar eficientemente en el borde de la red.

MSI ofrece una gama escalable de configuraciones de servidor aceleradas por GPU, de 2 a 8 GPU, para abordar diversos requisitos de implementación en entornos de acceso inalámbrico, borde metropolitano, red central y nube centralizada. Esta flexibilidad permite a los operadores de telecomunicaciones alinear las configuraciones del sistema con las demandas específicas de las cargas de trabajo, optimizando al mismo tiempo el rendimiento y la eficiencia operativa.

Basadas en la arquitectura NVIDIA MGX, las plataformas de IA de MSI han demostrado fiabilidad y escalabilidad gracias a su amplia adopción en centros de datos de IA de todo el mundo. MSI está extendiendo este enfoque arquitectónico probado al sector de las telecomunicaciones, aplicando principios de computación de clase centro de datos para satisfacer las cambiantes necesidades de rendimiento, escalabilidad y eficiencia de las redes móviles de próxima generación.

Recursos de apoyo: Vea la plataforma 2U NVIDIA MGX AI y 4U de MSI, basada en computación acelerada de NVIDIA para proporcionar el rendimiento para las cargas de trabajo de telecomunicaciones e inteligencia artificial del futuro.

