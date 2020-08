MSVirtual2020 incluirá una sesión especial sobre el COVID-19 y EM y las últimas novedades el 26 de septiembre (1)

- El 8.º congreso conjunto ACTRIMS-ECTRIMS - MSVirtual2020 - se celebrará del 11 al 13 de septiembre con una sesión especial sobre el COVID-19 y EM y las últimas novedades el 26 de septiembre

~El programa se centrará en avances y revoluciones en investigación, diagnóstico y tecnología para EM ~

~Eventos de prensa especiales previstos para dar a la prensa acceso a líderes clave e investigadores "con la última información" ~

MIDDLETON, Wisconsin, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El 8.º congreso conjunto ACTRIMS-ECTRIMS, la mayor conferencia internacional centrada sobre investigación en esclerosis múltiple (EM), se celebrará en formato virtual del 11 al 13 de septiembre de 2020, con una sesión encore especial sobre últimas noticias y una sesión sobre COVID-19 el 26 de septiembre.

En esta conferencia virtual- MSVirtual2020 - científicos mundiales, neurólogos, médicos e investigadores de todo el mundo presentarán la última investigación, resultados de ensayos clínicos y avances en tecnología y diagnóstico sobre esclerosis múltiple (EM).

El registro de prensa, abierto a redactores, reporteros y escritores y blogueros freelance activos permitirá el acceso al programa completo, que incluye sesiones plenarias, ponentes invitados y presentaciones de plataforma. El registro de prensa puede completarse online aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2900987-1&h=3491641060&u...], o para expeditar el registro de prensa puede enviar una petición directamente a los jefes de prensa. Puede ponerse en contacto con ellos en: lynn.blenkhorn@ogilvy.com[mailto:lynn.blenkhorn@ogilvy.com] y emily.papp@ogilvy.com[mailto:emily.papp@ogilvy.com]. También están disponibles para concertar entrevistas con líderes participantes, presentadores y expertos con los que podría conectarse.

El programa MSVirtual2020 de un vistazo puede encontrarse aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2900987-1&h=1857033082&u...]. Los temas principales cubrirán:

-- Investigación de vanguardia sobre la causa de la EM, que va desde epigenética a factores genéticos, para definir las rutas inmunológicas y patológicas complejas que informan de descubrimiento de fármacos e intervenciones terapéuticas. -- Avances radiológicos y enfoques basados en aprendizaje de máquina y cómo estas técnicas pueden ayudarnos a conocer mejor la EM. -- Biomarcadores de la actividad de la enfermedad y respuesta a la terapia, lo que es crítico para el futuro de la medicina personalizada en EM. -- Los resultados de recientes ensayos clínicos de nuevos agentes e intervenciones, innovaciones en terapia sintomática y rehabilitativa, y la actual investigación en EM y COVID-19.

Entre los principales ponentes están:

-- Discursos de apertura: 11 de septiembre @9:00 a.m. ET -- La Honorable Donna F. Edwards, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2900987-1&h=46743770&u=h... %2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2900987-1%26h%3D 2646292123%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252Fwiki%252FD onna_Edwards%26a%3DDonna%2BF.%2BEdwards%252C&a=Donna+F.+Edwards%2C] exrepresentante estadounidense, diagnosticada con EM en 2017 -- Discurso de apertura por la profesora Helen Tremlett [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2900987-1&h=566560967&u=... A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2900987-1%26h%3 D2990891902%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmedicine.med.ubc.ca%252Fprofil es%252Fhelen-tremlett%252F%26a%3DProfessor%2BHelen%2BTremlett&a=prof esora+Helen+Tremlett] titulado "The MS prodrome" -- Discursos de cierre: 13 de septiembre @ 2:30 p.m. ET -- Presentación de cierre por el profesor Frauke Zipp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2900987-1&h=1436585851&u... 3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2900987-1%26h% 3D2672095558%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unimedizin-mainz.de%252Fn eurologie%252Fstartseite%252Funser-team%252Fdirektorin%252Fprof-dr-m ed-frauke-zipp.html%26a%3DProfessor%2BFrauke%2BZipp&a=profesor+Frauk e+Zipp] titulada "New insights on immunopathogenesis"

MSVirtual2020 celebrará una Newsroom en Newswise que alojará varios materiales de medios que incluyen comunicados de prensa, vídeos, infografías, biografías y fotos de líderes y ponentes y otros activos. Newswise también celebrará un evento de prensa Zoom solo para prensa que permitirá a los periodistas registrados acceder y hacer preguntas en vivo a los líderes de ACTRIMS-ECTRIMS e investigadores con las últimas novedades. Para acceder a la MSVirtual2020 Newsroom haga clic: aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2900987-1&h=1579248464&u...], o en el siguiente enlace: https://www.newswise.com/home/actrims [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2900987-1&h=4200653462&u...]. El hashtag de la conferencia es: #MSVirtual2020.

Eventos de prensa de MSVirtual2020:

-- Rueda de prensa abierta con líderes de ACTRIMS y ECTRIMS con sesión de preguntas y respuestas en vivo (solo prensa) -- Viernes, 11 de septiembre @ 8:00 a.m. ET -- Pausa para café virtual con el presidente de ACTRIMS y sesión de preguntas y respuestas (solo prensa) -- Domingo, 13 de septiembre @ 7:30 a.m. ET -- Una oportunidad de hacer preguntas al presidente en cuanto a presentaciones clave, investigación, avances en investigación, clínicos, tecnología y rehabilitación y qué es lo siguiente para MS -- Disponibilidad temprana de resúmenes de última hora solo para prensa (previa petición) -- Jueves por la mañana, 24 de septiembre @ 9:00 a.m. ET -- Evento de prensa de última hora - Preguntas y respuestas en vivo con resumen de última hora e investigadores de COVID-19 (solo prensa) -- Viernes, 25 de septiembre @ 9:00 a.m.ET -- Evento Encore: Presentaciones de resúmenes de última hora (abierto al público y prensa) -- Sábado, 26 de septiembre de 9 a 10:30 a.m. ET -- Evento Encore: Covid-19 y sesión especial sobre EM (Para público y prensa) -- Sábado, 26 de septiembre de 10:45 a.m.-12:15 p.m. ET

