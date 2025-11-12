Muebles en Black Friday, Ahorro Total activa descuentos únicos en todas sus tiendas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre.- El Black Friday se ha consolidado como una de las campañas comerciales más relevantes del sector del mueble en España, tanto por el volumen de ventas como por la oportunidad que representa para los consumidores de adquirir productos a precios reducidos. En este contexto, Ahorro Total lanza su campaña de muebles en Black Friday, una propuesta que combina precios competitivos con una sólida trayectoria comercial de más de tres décadas.

La empresa, de origen español y con 30 años de experiencia en el mercado, ha reforzado su presencia nacional a través de una red de tiendas físicas distribuidas por todo el país. Solo en la Comunidad de Madrid opera con 16 establecimientos, a los que se suma su plataforma de venta online, diseñada para facilitar el acceso a su catálogo desde cualquier ubicación.

Sofás cama desde 99 euros y financiación hasta 24 meses



La campaña incluye precios competitivos en productos clave para el hogar, con ofertas destacadas como sofás cama desde 99 euros, colchones, dormitorios completos, salones y artículos de descanso. Todas las promociones están disponibles en las tiendas físicas y también a través del canal digital.

Ahorro Total ha habilitado condiciones de financiación de hasta 24 meses, sin intereses, lo que permite al público adquirir muebles sin necesidad de asumir pagos inmediatos de gran cuantía. Esta opción, sumada a un sistema de envíos rápidos —con plazos que van de los 2 a los 8 días—, facilita la renovación del hogar sin complicaciones logísticas ni esperas prolongadas.

En la web oficial es posible consultar precios y promociones, aunque algunos productos están disponibles exclusivamente en tiendas físicas.

Presencia nacional y estructura omnicanal

El modelo de distribución de esta empresa combina cercanía y conveniencia. Ahorro Total cuenta con más de 30 tiendas en toda España, 16 de ellas en la Comunidad de Madrid. En todas ellas se ofrece atención personalizada. A su vez, la tienda online permite comprar desde cualquier punto del territorio con las mismas ventajas y garantías. Esta estructura omnicanal refuerza el posicionamiento de la empresa como un operador fiable y ágil, especialmente en periodos de alta demanda como el Black Friday.

Con esta campaña de muebles en Black Friday, Ahorro Total reafirma su apuesta por un modelo comercial centrado en el ahorro, la accesibilidad y la rapidez de servicio, consolidando su propuesta ante un público cada vez más exigente y digitalizado.

Contacto

Emisor: Ahorro Total

Número de contacto: 91 813 35 04