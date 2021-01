La muerte de aves en las granjas eólicas se reduce drásticamente con la tecnología IA de IdentiFlight

La investigación publicada en el Journal of Applied Ecology muestra una reducción del 82% en las muertes de aves. Un año más tarde, el sistema continúa aprendiendo y mejorando

LOUISVILLE, Colo., 28 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- IdentiFlight® se complace anunciar que un estudio independiente, "Automated curtailment of wind turbines reduces eagle fatalities [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3050076-1&h=1048842585&u...]", se publicó recientemente en el Journal of Applied Ecology. Dirigido por The Peregrine Fund, en cooperación con Western EcoSystems Technology, Inc. y la US Geological Survey, en un sitio de energía eólica en Wyoming, la investigación mostró que el uso del sistema IdentiFlight resultó en una reducción del 82 por ciento de las muertes de águilas.

"Las colisiones de aves con aspas de turbinas han sido una gran preocupación en la industria eólica. La tecnología de detección aviar de IdentiFlight se desarrolló para abordar este problema y promover la coexistencia de éxito de la vida salvaje aviar y la energía eólica", dijo Ben Quinn, vicepresidente sénior de IdentiFlight. "Ahora contamos con una evidencia conclusiva de que IdentiFlight puede utilizarse como solución de mitigación y minimización para los proyectos eólicos actuales y futuros".

El doctor Chris McClure, director de Global Conservation Science en The Peregrine Fund y autor líder de este estudio, dijo: "Estos resultados muestran que utilizar el sistema IdentiFlight puede reducir el número de muertes de águilas en las instalaciones de energía eólica, reduciendo el conflicto entre energía eólica y conservación de aves rapaces. Mientras esta tecnología continúa desarrollándose y mejorando, tiene el potencial de impactar enormemente en la conservación de aves rapaces en todo el mundo".

Tecnología en constante evolución

El sistema IdentiFlight se despliega comercialmente en proyectos en todo el mundo y ha seguido y documentado activamente más de 2,2 millones de pistas de águilas. Las imágenes documentadas aumentan a más de 10 millones cada año con más de 47 millones de imágenes de especies protegidas recogidas. Con cada imagen, el sistema IdentiFlight se hace más preciso y robusto.

Carlos Jorquera, director de Tecnología para IdentiFlight, dijo: "Una de las ventajas del sistema IdentiFlight es la capacidad de aprender de las cantidades masivas de datos que recoge diariamente de águilas y otras especies de aves protegidas en todo el mundo. Utilizando las tecnologías de inteligencia artificial, como el aprendizaje de máquina y las redes neurales convolucionales, el sistema mejora continuamente mientras los conjuntos de datos crecen".

Quinn añadió: "De hecho, IdentiFlight ha logrado drásticas mejoras desde que se completó este estudio con capacidades ampliadas y nuevas especies aviares añadidas para servir a las necesidades globales, como milanos rojos y negros, águilas reales, águilas calvas, águilas audaces, águilas pomeranas y cóndores. Estamos encantados con el futuro de IdentiFlight y esperamos seguir demostrando que la vida salvaje y la generación de energía eólica pueden coexistir".

Cómo funciona IdentiFlight

El sistema IdentiFlight combina inteligencia artificial con tecnología óptica de alta precisión para detectar águilas y otras especies aviares protegidas. El software patentado y tecnologías de redes neurales procesan las imágenes para determinar la posición 3D, velocidad, trayectoria y especies protegidas, todo ello en segundos de detección. Las torres de IdentiFlight operan como un sistema autónomo detectando, clasificando y recortando las turbinas específicas que podrían suponer un riesgo para el ave. El sistema detecta un ave a un kilómetro de distancia, clasificándola como una especie protegida, como un águila (o no) en tiempo real. Las torres IdentiFlight pueden posicionarse para cubrir varias turbinas en una sola granja eólica. Cuando se instalan como red con cobertura área superpuesta, los sistemas trabajan juntos para ofrecer la mayor protección posible para actividad aviar en el área.

Acerca de IdentiFlight

IdentiFlight comercializa, entrega y opera tecnología de visión de máquina e IA para detección de especies aviares y es un producto de Boulder Imaging [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3050076-1&h=619308779&u=...]. En una granja eólica operativa, IdentiFlight contribuye a la conservación de la saves ayudando a proteger a águilas de colisiones con las aspas de las turbinas eólicas. El sistema ofrece recortes documentados para que determinadas turbinas reduzcan la pérdida de energía. En un desarrollo de proyecto eólico, IdentiFlight ayuda a permitir que los sitios cuantifiquen con precisión la actividad de las aves en sitios prospectivos. El sistema IdentiFlight ha completado la prueba y validación en tiempo real y ahora se despliega en proyecto en EE.UU, y globalmente. Para saber más sobre IdentiFlight, visite www.IdentiFlight.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3050076-1&h=823592867&u=...].

