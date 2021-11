Abuse Is Not Love

Abuse Is Not Love - YSL BEAUTY/PR NEWSWIRE

Muestra de su firme compromiso en la lucha contra la violencia en la pareja, YSL Beauté da un nuevo impulso a su programa «Abuse Is Not Love» en 17 países mediante la colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro locales

La firma global de belleza está redoblando sus esfuerzos para educar al público sobre los signos de alarma del maltrato, con el objetivo de formar a dos millones de personas en todo el mundo para 2030

PARÍS, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Desde el lanzamiento, el pasado año, de su programa «Abuse Is Not Love», YSL Beauté ha logrado un impacto significativo educando a más de 100 000 jóvenes acerca de las relaciones violentas y prestando apoyo a organizaciones comunitarias. Sobre la base de las iniciativas desarrolladas este primer año, «Abuse Is Not Love» se adentra ahora en una nueva fase de crecimiento, centrada principalmente en la expansión de su colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro en 17 países de cuatro continentes. Asimismo, la firma presentará, este mes, una nueva herramienta de formación en línea para proporcionar recursos y apoyo a quienes sufran relaciones violentas, así como herramientas para quienes quieran colaborar con el programa.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:https://www.multivu.com/players/English/8981051-ysl-beauty-accelerates-abuse-is-not-love-combatting-ipv-partnership/

El programa «Abuse Is Not Love» inicia su siguiente fase de expansión global

El programa «Abuse Is Not Love» se presentó en 2020 en colaboración con tres importantes organizaciones sin ánimo de lucro de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Este año, el programa se ha ampliado e incluye colaboraciones con organizaciones locales en 14 países más, lo que suma un total de 17. Estas colaboraciones locales se centran, principalmente, en ofrecer sesiones educativas sobre los nueve signos claves de violencia en la pareja y concienciar sobre el modo en que se puede intervenir cuando un ser querido sufre una relación violenta. Hasta la fecha, se ha formado a más de 100 000 personas, tanto dentro como fuera de las organizaciones sin ánimo de lucro (incluidas 4716 personas de los equipos de L'Oréal y de Yves Saint Laurent Beauté), y nuestro objetivo es llegar a formar a dos millones de personas para 2030.

«Esta notable tasa de expansión refleja claramente el firme compromiso de la marca para combatir la violencia en la pareja a escala global —comenta Stephan Bezy, Director general internacional de Yves Saint Laurent Beauté—. En Yves Saint Laurent Beauté apoyamos firmemente la libertad e independencia de la mujer. Al aprender a conocer la naturaleza omnipresente de la violencia en la pareja y al saber detectar los signos de maltrato, a menudo ocultos a simple vista, nuestra firma está más motivada que nunca a seguir expandiendo el programa y prestando apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo».

Una ambiciosa plataforma de comunicación para compartir formación y recursos

Uno de los elementos fundamentales del compromiso global de la firma es el lanzamiento del sitio web «Abuse Is Not Love». Este sitio web, creado en colaboración con la doctora Beth Livingston (destacada investigadora académica estadounidense sobre diversidad y género, que ha participado en los trabajos de investigación del programa «Abuse Is Not Love»), estará disponible en todos los países e incluirá sesiones formativas y recursos educativos a las víctimas de maltrato y a quienes deseen convertirse en ayudantes. La herramienta de formación del sitio web ayudará a dar a conocer la naturaleza multidimensional de las relaciones abusivas, los signos del maltrato y servirá de guía sobre cómo dejar o ayudar a un ser querido a dejar una relación violenta. Más información disponible en el sitio web del programa: abuseisnotlove.com , al que podría accederse en breve.

De cara al futuro: objetivos ambiciosos para combatir un problema global urgente

La violencia en la pareja sigue siendo una de las formas de violencia más comunes contra las mujeres. En el mundo, casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido o sufrirá violencia en la pareja o violencia sexual, al menos una vez en la vida[1]. Para seguir abordando esta problemática, Yves Saint Laurent Beauté tiene previsto expandir aún más el programa «Abuse Is Not Love» en 2022 y de cara a 2030. Esta dinámica continuada permitirá que la firma esté cada vez más cerca de lograr su objetivo de formar a dos millones de personas en todo el mundo sobre los signos del maltrato de aquí a 2030. Los estudios muestran que la violencia en la pareja se detecta a través de señales de advertencia, y si dichas señales se llegan a detectar antes, se podrían reconocer mejor las conductas violentas y buscar u ofrecer ayuda[2].

Una campaña educativa junto a la embajadora de belleza Zoë Kravitz

La campaña 2021 incluirá un vídeo de concienciación protagonizado por la embajadora de belleza de YSL Beauté Zoë Kravitz, que defiende firmemente la causa y ha apoyado el programa «Abuse Is Not Love» desde su lanzamiento el pasado año. Junto con este vídeo, la firma presentará, además, una serie de nueve vídeos animados sobre las nueve señales del maltrato que se compartirán en todas las plataformas de YSL Beauté.

Información sobre el programa local

En España cuenta con la colaboración de la Fundación Ana Bella, que trabaja con jóvenes en colegios, escuelas de FP, institutos y universidades de toda España para aumentar su conciencia sobre el comportamiento sexista y la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en sus relaciones de pareja.

Los jóvenes han comenzado a recibir formaciones de dos horas en las que el alumnado aprende las claves para mantener relaciones sanas, las señales de alarma para identificar los 9 signos que revelan una relación abusiva y cómo ayudar a alguien que se encuentre en una relación de estas características.

Desde que se inició el programa educacional en septiembre se han formado a 900 jóvenes y adolescentes en 22 centros de Andalucía y en breve empieza en Extremadura, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana para detectar las señales de violencia de género. Desde que empezó el programa 38 chicas han roto el silencio reconociendo haber sufrido una relación abusiva y 7 ya han pedido ayuda después de la formación.

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women [2] https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/signs-of-abuse

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1689735/YSL_Abuse_Is_Not_Love.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1689734/YSL_Beauty_Abuse_Is_Not_Love_Logo.jpg