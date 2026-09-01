Una mujer de Álava deja atrás 20.632,52 euros con Repara tu Deuda Abogados y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Los bajos ingresos de una trabajadora con empleos eventuales hicieron que los créditos acabaran siendo necesarios incluso para cubrir sus gastos básicos

(Información remitida por la empresa firmante)

Álava, 1 de septiembre de 2026.- Una sucesión de empleos precarios e inestables terminó afectando a la economía de una mujer de Álava/Araba hasta dejarla sin capacidad para atender todas sus obligaciones. Repara tu Deuda Abogados, despacho de referencia en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que quede liberada de una deuda de 20.632,52 euros.

Cuando los créditos sirven para llegar a fin de mes

Los abogados del despacho explican que el origen de la insolvencia estuvo directamente relacionado con el bajo nivel de ingresos que obtenía. Durante estos años desempeñó trabajos marcados por la precariedad y la inestabilidad, en su mayoría mediante contratos eventuales. Mientras tenía empleo, recurrió a créditos principalmente para comprar alimentos, pagar el alquiler y atender otros gastos básicos y necesarios.

La situación se agravó posteriormente con el embargo de sus cuentas corrientes para saldar las obligaciones contraídas. Los letrados señalan que esta circunstancia redujo todavía más su margen económico y la llevó a recurrir nuevamente a créditos rápidos y préstamos personales para poder subsistir.

Aunque actualmente trabaja, los ingresos que obtiene continúan siendo insuficientes para afrontar todos sus gastos mensuales. La acumulación de obligaciones y la falta de recursos para atenderlas terminaron situándola, según describen los abogados, en un escenario de sobreendeudamiento e insolvencia.

Una ley para situaciones económicas muy diferentes

No existe un único perfil entre quienes recurren a la Ley de Segunda Oportunidad. El mecanismo está dirigido a particulares y autónomos, y entre sus beneficiarios se encuentran desde pequeños empresarios cuyos negocios no dieron los resultados esperados hasta personas desempleadas o con circunstancias laborales complicadas. El caso de esta mujer encaja precisamente en este último escenario, al estar su endeudamiento estrechamente vinculado a unos ingresos inestables.

Repara tu Deuda Abogados forma parte además del Programa Vida Nueva sin Deudas de Grupo Repara, una propuesta que busca ir más allá de la vertiente jurídica. El modelo combina la aplicación de la ley con un diagnóstico financiero inicial, una estrategia personalizada, acompañamiento durante el recorrido y un plan de estabilidad posterior. La finalidad es que la liberación de las obligaciones pendientes vaya acompañada de herramientas para reconstruir la situación financiera.

El despacho también trabaja en la defensa de los consumidores mediante la revisión de contratos suscritos con bancos y entidades financieras, con el objetivo de detectar posibles cláusulas abusivas en productos como tarjetas, minicréditos, préstamos o hipotecas.

En situaciones como esta, en las que los créditos terminaron cubriendo necesidades tan cotidianas como la alimentación o el alquiler, poder dejar atrás el sobreendeudamiento supone también recuperar margen para reorganizar la economía diaria.

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