Mujer, más de 75 años, viuda y con poco poder adquisitivo, factores para sufrir soledad no deseada

CREARED es un proyecto que conecta a personas con el entorno rural para reducir la soledad no deseada y fomentar relaciones sociales significativas

CREARED es un proyecto que conecta a personas con el entorno rural para reducir la soledad no deseada y fomentar relaciones sociales significativas - CREARED

CREARED es un proyecto que conecta a personas con el entorno rural para reducir la soledad no deseada y fomentar relaciones sociales significativas

El proyecto ha recibido recientemente el premio "Persona" en la primera edición de los Premios Excelentes, organizados por Madrid Excelente

Se estima que puede haber cerca de 25.000 personas en la Comunidad de Madrid que la padecen

El objetivo es promover una mayor sensibilización sobre la soledad no deseada, destacando su impacto en la vida de las personas mayores. A través de esta iniciativa, se busca generar conciencia en el entorno social, visibilizando sus causas, consecuencias y la importancia de construir redes de apoyo que favorezcan el bienestar y la inclusión de quienes la experimentan.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid. 25 de marzo de 2025. Cerca de 25.000 personas sufren soledad en la Comunidad de Madrid, la mayoría mujeres de 75 años con características similares: viuda, que vive sola y le cuesta llegar a fin de mes, sin carnet de conducir o con problemas de movilidad y sin muchas relaciones sociales y personales en su entorno. Datos que se extraen del informe “Soledad en personas mayores de entornos rurales de la Comunidad de Madrid”, en cuyos datos se sustenta el programa CREARED, un proyecto puesto en marcha por Cruz Roja Madrid para reducir la soledad no deseada en la Comunidad y que está financiado por la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales con fondos de la Unión Europea NextGeneration. .

"La soledad no deseada es una experiencia que genera dolor, causada tanto por la falta de relaciones personales como por una desconexión con el entorno comunitario", explica Paloma de Mingo, referente proyecto CREARED de Cruz Roja. "No se trata solo de estar sin compañía, ya que una persona puede sentirse sola incluso rodeada de gente; mientras que otras, aunque vivan solas o en lugares aislados, no experimentan esa soledad."

Y en la Comunidad de Madrid se estima que cerca de 25.000 personas están afectadas por este problema: uno de cada cuatro adultos (26,4%) en zonas rurales (municipios de menos de 20.000 habitantes) la padecen. En el caso de tratarse de mayores de 75 años se estima que la cifra se eleva hasta el 33,1%.

CREARED es un proyecto que busca reducir la soledad no deseada y el aislamiento social, promoviendo tanto la conexión con el entorno comunitario como la reducción de la brecha digital. En su primer año (2024), el proyecto ha intervenido con 607 personas mayores y 22 cuidadoras, además de impactar a más de 1.000 personas a través de acciones de sensibilización. Estas iniciativas fomentan relaciones sociales significativas, una mayor vinculación con la comunidad y el acceso a herramientas digitales que mejoran la conectividad y el bienestar.

“Este es otro de los aspectos más relevantes de CREARED: muchos de nuestros voluntarios y voluntarias son personas mayores de 65 años que quieren sentirse útiles, ampliar su círculo de contactos sociales y ayudar a sus iguales. Al final, es ayudar para que también te ayuden”, explica de Mingo.

CREARED está llevando a cabo una campaña digital con el objetivo de sensibilizar sobre la soledad no deseada y la importancia del acompañamiento. La campaña busca mostrar que este es un reto colectivo como sociedad, en el que todos debemos implicarnos, ya que todos y todas llegaremos a ser mayores algún día. 'Es difícil asumir que estás padeciendo soledad no deseada, y para los familiares también es complicado reconocer que, aunque ofrezcan todo su apoyo, su ser querido puede seguir sintiéndose solo', explica de Mingo. “Nuestra misión es motivar a las personas para que recuperen las ganas de participar en actividades sociales, superen la vergüenza de pedir ayuda y comprendan que recibir apoyo no los hace vulnerables', añade.

CREARED es un proyecto que se desarrolla en 93 municipios de la Comunidad de Madrid con el objetivo de reducir la soledad no deseada y el aislamiento social, promoviendo la conexión con el entorno comunitario. A través de iniciativas como el uso de dispositivos tecnológicos (como asistentes de voz con imagen Alexa) y actividades para mejorar las competencias digitales, se fomenta la inclusión digital y social de las personas mayores. 'Siete de cada diez mayores que viven en zonas rurales de la Comunidad de Madrid utilizan internet con cierta frecuencia, y el 66,4% usa el móvil. Si facilitamos el acceso a internet y empoderamos en el uso de la tecnología, podemos reducir la sensación de soledad no deseada', explica de Mingo.

Toda la información en: https://contigocruzrojamadrid.com/creared/

Emisor: CREARED

Para ampliar información, contacta con:

Elisabeth Nogales

enogales@com2be.es

Jennifer García