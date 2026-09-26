Una mujer de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona, Cataluña) deja atrás 21.896 € con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

La pérdida de un empleo después de 14 años, los gastos derivados de un divorcio y la inestabilidad laboral llevaron a la exonerada a una situación de sobreendeudamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 26 de septiembre de 2026.- Perder de forma inesperada una fuente estable de ingresos puede alterar por completo una economía que hasta ese momento se mantenía en equilibrio. Este fue el punto de partida de una vecina de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que ha conseguido dejar atrás una deuda de 21.896 euros. Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha tramitado el procedimiento que le ha permitido obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Los préstamos dejaron de ser un apoyo para convertirse en una carga

Los abogados de Repara tu Deuda explican que “su estado de insolvencia se originó cuando solicitó un préstamo para poder cubrir las necesidades básicas diarias después de que la empresa donde trabajaba desde hacía 14 años extinguiera su contrato de trabajo”. A partir de entonces, comenzó a percibir la prestación por desempleo del SEPE, cuya cuantía no bastaba para afrontar sus gastos habituales. Los préstamos le sirvieron inicialmente para completar esos ingresos y atender principalmente la alimentación y el alquiler de la vivienda.

El problema se agravó cuando inició los trámites de divorcio. Los honorarios de abogado supusieron un desembolso adicional que la llevó a recurrir a microcréditos. Tampoco consiguió recuperar después la estabilidad económica, puesto que los empleos que encontraba eran temporales y no le proporcionaban recursos suficientes para ponerse al día.

Las cuotas pendientes se fueron acumulando mientras debía seguir atendiendo sus necesidades familiares. En ese contexto, solicitó nuevos créditos para cubrir los anteriores y acabó entrando en un círculo de endeudamiento del que no pudo salir. Actualmente, lo que percibe apenas alcanza para afrontar sus gastos esenciales.

Una salida legal cuando las deudas terminan desbordando la economía familiar

La Ley de Segunda Oportunidad se incorporó al ordenamiento jurídico español en 2015 con el propósito de ofrecer una vía a particulares y autónomos que se encuentran en situación de insolvencia y cumplen los requisitos establecidos legalmente.

Repara tu Deuda Abogados inició también en 2015 su actividad especializada en este mecanismo. Antes de comenzar el procedimiento, el despacho estudia las circunstancias económicas del interesado y analiza si su caso reúne las condiciones necesarias para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Además de tramitar procedimientos de cancelación de deuda, otra de las especializaciones del despacho es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si contienen cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Después de años intentando compatibilizar unos ingresos irregulares con obligaciones que seguían creciendo, la exonerada puede afrontar su día a día desde una situación diferente. La cancelación pone fin a ese círculo y le permite concentrar sus recursos en recuperar la estabilidad económica.

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