Una mujer supera 63.131 € en Valencia (Comunidad Valenciana) con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 9 de noviembre de 2026.- Su estado de insolvencia se originó a partir de necesitar financiación para cubrir los gastos familiares derivados de su divorcio, explican los abogados de Repara tu Deuda. La afectada, residente en Valencia (Comunidad Valenciana), ha conseguido cancelar una deuda de 63.131 euros con la ayuda del despacho líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en el país. Su caso muestra cómo una reducción de ingresos puede comprometer una economía que ya soporta importantes obligaciones financieras.

La pérdida de ingresos extraordinarios desencadenó una cadena de préstamos

Los letrados señalan que las dificultades se intensificaron durante la pandemia de la COVID-19, cuando la empresa en la que trabajaba la mujer dejó de ofrecerle horas extraordinarias. Aunque conservó su empleo, la desaparición de esa remuneración adicional redujo su capacidad para atender las cuotas de los créditos que había solicitado.

Ante la necesidad de cubrir los gastos familiares y mantener al día las obligaciones anteriores, recurrió a nuevos préstamos. Esta solución temporal terminó incrementando su carga económica, ya que cada operación añadía compromisos a unos ingresos que no habían recuperado su nivel previo.

Según explican los profesionales, la acumulación de financiación acabó provocando una situación de insolvencia y sobreendeudamiento. La afectada llegó a un punto en el que sus recursos apenas pueden cubrir sus gastos más esenciales, sin margen suficiente para responder a los pagos pendientes.

Cuando las deudas dejan de ser una carga imposible de sostener

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a particulares y autónomos insolventes la posibilidad de cancelar determinadas obligaciones económicas, siempre que cumplan los requisitos legales. Para acceder a este mecanismo resulta fundamental actuar de buena fe, encontrarse en una situación de insolvencia actual o inminente y colaborar con el procedimiento mediante la entrega de la documentación necesaria, sin ocultar bienes ni ingresos. La normativa también establece limitaciones relacionadas con determinadas condenas por delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores.

Sus efectos pueden transformar la situación financiera de quienes consiguen la exoneración. Entre los principales beneficios figuran la eliminación de los datos relativos a las deudas canceladas de los registros de morosidad y el cese de las reclamaciones de cobro correspondientes. También permite recuperar posibilidades de planificación económica, solicitar nueva financiación o adquirir bienes a nombre propio, conforme a los requisitos aplicables en cada supuesto.

La protección de los ciudadanos frente a prácticas financieras abusivas constituye otra de las áreas de trabajo de Repara tu Deuda Abogados. El despacho analiza contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para identificar posibles cláusulas abusivas y estudiar las actuaciones legales que puedan corresponder.

Para esta valenciana, la segunda oportunidad significa algo muy concreto: recuperar la tranquilidad de llegar a fin de mes sin que las deudas condicionen su futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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