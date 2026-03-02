Las mujeres que mueven los hilos del marketing en la industria farmacéutica, por iDoctus

Ana Matanzo #FARMAWOMAN - iDoctus

"No es solo marketing, es salud". Con esta premisa arranca la tercera temporada de #FARMAWOMAN, el pódcast de iDoctus que este marzo sienta a la mesa a las líderes en estrategia que hay detrás de compañías como Aristo, ISDIN, Sobi y Alfasigma. Un mes clave para visibilizar y destacar el talento femenino. Durante las entrevistas, estas cuatro mujeres, desvelarán las claves para mejorar la relación entre laboratorios, médicos y pacientes

Madrid, 2 de marzo de 2026.- La industria farmacéutica se encuentra en un punto de inflexión donde la experiencia acumulada se encuentra con las posibilidades ilimitadas de la nueva era digital y tecnológica. La tercera temporada del pódcast #FARMAWOMAN de iDoctus llega para poner el foco en las estrategas que pilotan esta evolución aplicada al marketing. No se trata solo de tecnología o herramientas novedosas, sino de cómo aplicarlo todo a mejorar la comunicación en salud, algo que afecta directa o indirectamente a todas las personas.



Estrategia de vanguardia

La tecnología al servicio de la salud es el eje de esta edición, la sofisticación de la relación entre el laboratorio, el médico y el paciente. Las invitadas desvelan una tesis compartida: la inteligencia artificial y el Business Intelligence son los aliados necesarios para alcanzar una personalización que hasta hace poco era impensable y que actualmente permite un mayor engagement con el público al que se dirigen.



Desde la gestión de terapias para enfermedades raras hasta la innovación en el área de consumer health, la estrategia que marcan compañías como Aristo, ISDIN, Sobi y Alfasigma es la de un marketing de precisión. Un modelo donde la excelencia operativa y el análisis de datos permiten, más que nunca, volver a poner el foco en el valor humano y la relevancia clínica.



Referentes de una industria en evolución

Aprovechando el marco de marzo, iDoctus destaca el papel de estas mujeres como referentes de una industria en plena evolución. Ellas crean el equilibrio perfecto entre lo digital y lo humano, superando obstáculos que tradicionalmente complicaban el acercamiento a la información científica de forma precisa a cada especialista médico. ¿Cómo? Eso es exactamente todo lo que desvelan las entrevistas del pódcast.



Cada lunes del mes de marzo, a las 8:00 h, se publicará un episodio y estará disponible de forma gratuita tanto en Spotify como en YouTube. Este es el cartel de esta temporada, que refleja la diversidad de desafíos del sector:



• Carmen Garvín Serrano (Aristo) abre el ciclo analizando la evolución hacia estrategias basadas en la evidencia del dato.



• Elena González Carrero (ISDIN) desgrana cómo generar conexión real con el especialista a través de formatos disruptivos.



• Nieves Pavía Berenguer (Sobi) aporta una visión experta sobre el acceso en patologías de nicho y alta complejidad.



• Ana Matanzo Rojo (Alfasigma) cierra la edición hablando de las claves de la excelencia comercial y la personalización absoluta del cliente.



Una conversación necesaria #FARMAWOMAN se consolida como el foro imprescindible para entender las corrientes que mueven el sector.



Agenda: cada lunes de marzo en Spotify y YouTube, disponibles los episodios que invitan a la audiencia a participar en un debate técnico y estratégico sobre el futuro de la comunicación farmacéutica.



Sobre iDoctus

iDoctus es la app líder en España y Latinoamérica de ayuda a la práctica clínica. Con una comunidad de +600.000 médicos, actúa como partner estratégico en marketing digital de referencia para la industria farmacéutica, permitiendo una comunicación ética, científica y con propósito. Con las herramientas digitales innovadoras disponibles en la app para los profesionales sanitarios, iDoctus aporta un extra en la seguridad del paciente y la optimización de la consulta médica.

