La multinacional portuguesa Timestamp consolida su operación ibérica con la integración de arin - Timestamp

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo de 2026.- La consultora española ha adoptado la marca Timestamp, dando lugar a uno de los mayores equipos especializados en tecnología Oracle de la Península Ibérica, con más de 400 consultores.

Timestamp, multinacional portuguesa especializada en soluciones tecnológicas, integración de sistemas y socio estratégico de fabricantes como Oracle, AWS, Google, IBM, IFS, Microsoft, Red Hat, Salesforce, SAP o SAS, ha anunciado la finalización del proceso de integración de la consultora española arin, que ahora operará bajo la marca Timestamp.

Con esta evolución, el grupo refuerza su presencia en el mercado ibérico y consolida su posición en el ecosistema Oracle, reuniendo a uno de los mayores equipos de especialistas en esta tecnología de la Península Ibérica, con más de 400 consultores dedicados al desarrollo e implementación de soluciones Oracle.

La integración de arin representa un paso estratégico en el plan de crecimiento internacional de Timestamp y permite reforzar significativamente la capacidad del grupo para desarrollar proyectos de transformación digital en España, Portugal y otros mercados internacionales.

La nueva estructura combina la experiencia y especialización de arin en la implementación de soluciones Oracle con la capacidad tecnológica, la escala internacional y la cartera de servicios de Timestamp. El resultado es una organización más sólida y preparada para responder a los retos tecnológicos de las empresas en un contexto de creciente digitalización de los negocios.

Para Pedro Ferreira, miembro del Board de Grupo Timestamp, “la integración de arin en la marca Timestamp representa un hito importante en la estrategia de crecimiento internacional del grupo. Al reunir equipos altamente especializados y complementar capacidades, reforzamos nuestra posición en el mercado ibérico y ampliamos la capacidad de apoyar a nuestros clientes en proyectos tecnológicos cada vez más exigentes y estratégicos”.

Por su parte, Hugo Amann, responsable de la operación y quien ahora pasa a formar parte de la estructura de Timestamp, destaca que “este nuevo capítulo representa una oportunidad significativa para potenciar el talento del equipo y acelerar el crecimiento del negocio. La integración en Timestamp nos permite combinar el profundo conocimiento de las tecnologías Oracle con la dimensión internacional y la ambición de crecimiento del grupo”.

Con esta integración y consolidación de la marca en España, Timestamp continúa ampliando su capacidad de ejecución en proyectos de transformación digital para organizaciones de diversos sectores de actividad.

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