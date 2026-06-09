Mundial 2026: las empresas que podrían salir ganando del mayor evento deportivo del planeta

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(Información remitida por la empresa firmante)

Freedom24 analiza cómo el torneo de Estados Unidos, Canadá y México podría impulsar sectores como turismo, deporte, medios de comunicación, pagos y apuestas deportivas, movilizando miles de millones de dólares en consumo a nivel global

Madrid, 9 de junio de 2026.- El Mundial de la FIFA 2026 será el mayor de la historia. Por primera vez se celebrará en tres países —Estados Unidos, Canadá y México— y contará con 48 selecciones nacionales. Más allá del interés deportivo, el torneo supondrá una importante inyección económica para múltiples sectores, convirtiéndose en una oportunidad de análisis para los inversores.



Cada Copa del Mundo genera un fuerte aumento del gasto en turismo, transporte, alojamiento, publicidad, entretenimiento y consumo. En esta ocasión, la magnitud será aún mayor gracias al incremento de partidos, sedes y aficionados desplazados. Según las estimaciones de la FIFA, el impacto económico del torneo podría alcanzar decenas de miles de millones de dólares a nivel global.



Para los inversores, la cuestión no es únicamente quién levantará el trofeo en julio de 2026, sino qué compañías podrían beneficiarse de este aumento del consumo.



Marcas deportivas

Los fabricantes de equipamiento deportivo suelen situarse entre los principales beneficiarios de los grandes torneos internacionales. Adidas, socio histórico de la FIFA y fabricante del balón oficial, parte como una de las compañías más expuestas al evento. Nike y Puma también podrían verse favorecidas gracias a la venta de equipaciones, merchandising y productos vinculados al fútbol.



Turismo, hoteles y alojamiento

La celebración del Mundial en 16 ciudades norteamericanas impulsará la demanda de alojamiento, transporte y servicios turísticos. Cadenas hoteleras, plataformas de alquiler vacacional y empresas relacionadas con los viajes podrían beneficiarse del incremento de visitantes y del aumento del gasto asociado al torneo.



Asimismo, plataformas de reservas, movilidad urbana y servicios de entrega a domicilio podrían registrar un incremento de actividad durante las semanas de competición.



Publicidad y plataformas digitales

Los Mundiales son también uno de los mayores escaparates publicitarios del planeta. Las empresas incrementan sus presupuestos de marketing para aprovechar el aumento de audiencia y la atención global que genera el torneo.



En este contexto, los medios de comunicación y las grandes plataformas digitales podrían captar una parte relevante de la inversión publicitaria, especialmente en redes sociales, vídeo online y servicios de streaming.



Apuestas deportivas

El sector de las apuestas deportivas también podría experimentar un fuerte crecimiento durante la competición. Empresas especializadas en apuestas online se encuentran entre las compañías más expuestas al aumento de la actividad de los aficionados durante los grandes eventos deportivos.



No obstante, se trata de uno de los segmentos más volátiles y sensibles a cambios regulatorios y competitivos, por lo que requiere una mayor prudencia por parte de los inversores.



Patrocinadores globales

Además de los sectores directamente relacionados con el torneo, también podrían beneficiarse algunas de las grandes marcas internacionales asociadas históricamente al Mundial. Compañías vinculadas a bebidas, alimentación o medios de pago suelen aprovechar estos eventos para reforzar su visibilidad y estimular el consumo.



Cinco compañías a seguir

Entre las empresas que podrían captar parte del impacto económico del Mundial destacan Adidas, Airbnb, Marriott International, DraftKings y Visa. Cada una de ellas ofrece exposición a diferentes áreas de gasto relacionadas con el torneo, desde el turismo y el alojamiento hasta el consumo y el entretenimiento.



Para quienes prefieran una aproximación más diversificada, también existen ETF especializados en sectores como viajes, ocio, medios de comunicación o consumo discrecional.



Conclusión

Aunque el denominado "efecto Mundial" rara vez constituye por sí solo un motor de crecimiento a largo plazo, sí puede actuar como un catalizador adicional para compañías con exposición directa a los sectores más favorecidos por el evento.



Para muchos aficionados, el Mundial de 2026 será una cita histórica. Para los inversores, representa además una oportunidad para identificar qué empresas podrían beneficiarse del aumento del gasto global asociado al mayor evento deportivo del planeta.

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