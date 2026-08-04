Del Mundial a la Fórmula 1; Los grandes eventos deportivos ya son mucho más que deporte - AEVEA (Agencias de Eventos Españolas Asociadas)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de agosto de 2026.-

Los expertos detectan una transformación silenciosa: el deporte ha dejado de ser el centro de muchos grandes eventos para compartir protagonismo con la gastronomía, el networking, las experiencias VIP, el turismo y las marcas.

¿Qué mueve hoy a una persona a asistir a un partido del mundial, de la NFL, una carrera de Fórmula 1 o un gran torneo internacional? Cada vez más la competición está asociada a todo lo que ocurre alrededor. Tras alzarse con el mundial, España se prepara para acoger algunos de los acontecimientos deportivos más importantes de los próximos meses, los profesionales de la industria de los eventos observan un fenómeno cada vez más evidente: los grandes eventos deportivos han dejado de ser únicamente deportivos. "La realidad es que se han convertido en auténticos ecosistemas de experiencias donde conviven entretenimiento, gastronomía, networking, activaciones de marca, turismo y negocio", explica César González, miembro de la Junta Directiva de AEVEA (Agencias de Eventos Españolas Asociadas).

La transformación es visible en todo el mundo. En el Mundial y la NFL, buena parte de la conversación gira en torno al espectáculo que rodea al partido. En la Fórmula 1, las marcas prestan cada vez más atención a las zonas hospitality, los encuentros con clientes y las experiencias exclusivas. Y en torneos como el Mutua Madrid Open, es relevante el tiempo dedicado a la oferta gastronómica, los espacios sociales o las actividades paralelas a los propios partidos.

El deporte se ha convertido en la excusa

Según los expertos, los grandes eventos deportivos son hoy la plataforma sobre la que se construyen decenas de experiencias simultáneas. Encuentros empresariales, programas de incentivos, activaciones de patrocinio, experiencias VIP, eventos sociales, networking, turismo y entretenimiento conviven alrededor de un acontecimiento principal que actúa como catalizador de actividad económica y relacional. "Lo que antes era un evento deportivo hoy es una experiencia completa. Las ciudades, las marcas y los organizadores ya no compiten únicamente por atraer aficionados, sino por generar experiencias memorables", señala González.

La relevancia de este fenómeno también tiene una importante dimensión económica. La industria de los eventos aporta alrededor del 1,2% del PIB nacional y genera actividad en sectores tan diversos como el turismo, la hostelería, el transporte, la tecnología, la producción audiovisual, la comunicación o los servicios vinculados al ocio y las experiencias.

España 2030: los grandes eventos como escaparate de la Marca España

Tras conquistar el Mundial, España se prepara además para asumir un nuevo protagonismo internacional como país anfitrión de la edición de 2030, junto a Portugal y Marruecos. Una cita que reforzará la exposición de la Marca España ante millones de personas y situará al país como referente en capacidad organizativa, infraestructuras, turismo y celebración de grandes acontecimientos.

Este tipo de eventos actúa también como embajador de la cultura, la gastronomía y la identidad de los países anfitriones. Las experiencias que se desarrollan alrededor de las competiciones están ganando protagonismo como un complemento que amplía su alcance, enriquece la experiencia del público y multiplica su impacto económico, social y reputacional. "Cuando un país atrae un Mundial, una carrera de Fórmula 1 o un gran evento deportivo internacional, no está llenando únicamente un estadio o un circuito. Está impulsando turismo, empleo, inversión, actividad empresarial y posicionamiento internacional. Esa es la verdadera dimensión de los grandes eventos hoy", afirma Mariano Rodríguez, presidente de AEVEA.

Mucho más que deporte: una herramienta de marca país

Esta evolución explica también por qué ciudades y países compiten cada vez más por atraer acontecimientos como la Fórmula 1, la NFL o grandes competiciones internacionales.

Más allá del impacto económico directo, estos eventos proyectan imagen, posicionan destinos y permiten mostrar al mundo valores como la seguridad, la innovación, las infraestructuras, la sostenibilidad o la capacidad organizativa. Acontecimientos como el Mundial demuestran además la capacidad única del deporte para conectar culturas, territorios y millones de personas alrededor de una experiencia compartida, algo que pocos fenómenos consiguen actualmente a escala global.

España, en el centro del tablero

La llegada de nuevos eventos internacionales, el crecimiento de los festivales o conciertos, la apuesta por la Fórmula 1 y el interés de competiciones como la NFL confirman el posicionamiento de España como uno de los destinos más atractivos para albergar grandes acontecimientos. Una combinación de infraestructuras, conectividad, oferta cultural y turística, experiencia organizativa y talento especializado que ha convertido a España en uno de los principales escenarios europeos para los grandes eventos internacionales Porque hoy, para millones de personas, el partido sigue siendo importante. Pero ya no es lo único.

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