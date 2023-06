El mundo del arte reclama la visibilización de las mujeres en un sector en el que no están reconocidas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de mayo de 2023.

Iniciativas como la convocatoria de premios internacional Tara for Art pretenden dinamizar, exhibir, poner en valor y visibilizar obras realizadas por mujeres, así como apoyar a las artistas en su carrera a través de mentorizaciones artísticas y empresariales, y bonificaciones económicas

Las estadísticas de las últimas décadas confirman que en el mundo del arte la paridad de género es una tarea pendiente. Sólo 10 de los 100 artistas más reconocidos a nivel internacional son mujeres y únicamente una de ellas forma parte del top 50 del mercado mundial, según datos de la Gärna Art Gallery. Sin embargo, en España representan el 70% de las estudiantes de Bellas Artes.



Las obras creadas por mujeres artistas representan entre un 3 y un 5 % de las colecciones permanentes en USA y Europa, mientras que en las subastas sus trabajos se venden a un precio muy inferior que las de sus compañeros hombres. "Estos datos reflejan perfectamente la situación de desigualdad en términos de visibilidad, remuneración y reconocimiento del trabajo de artistas mujeres al que nos seguimos enfrentando hoy en día", explica Laura Garna, directora de la galería.



Por su parte, la directora de marketing del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Carolina Fábregas, asegura que "en la sociedad en la que nos encontramos hoy, todavía es importante y necesario crear espacios donde demos visibilidad al trabajo de las mujeres artistas para que puedan expresarse".



Tara for Art, un programa para apoyar y premiar a las artistas de todo el mundo

En este contexto de desigualdad la iniciativa Tara for Art impulsada por la fundación Tara For Women tiene como fin ayudar a mujeres artistas a nivel mundial a desarrollar su carrera dentro del sector promoviendo, conectando y apoyando el emprendimiento femenino. "A través de este programa y la convocatoria de premios pretendemos dinamizar, exhibir, poner en valor y visibilizar obras realizadas por mujeres artistas que, a través de sus proyectos, crean impacto social. Acompañándolas y creando oportunidades reales que les permitan ser sostenibles y poder vivir de su talento contribuyendo así a revertir la situación crítica de paridad de género en este sector", explica Carlota Pérez, CEO de Tara for Women.



Los criterios de selección pasaban por la presentación de proyectos de artes visuales enfocados en impactar, cambiar y mejorar el mundo a través del arte. A esta convocatoria han podido acceder artistas mujeres mayores de edad con un proyecto centrado en el impacto social y la sostenibilidad.



El jurado del programa está compuesto por grandes nombres del mundo del arte contemporáneo: Carolina Fábregas del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Antonella Liguori (Asesora artística), la artista Carla Cascales, David Barro (comisario), Noemí Oliva (gestora cultural), la coleccionista Natalia Cobo de Bulgheroni, Chema de Francisco (Director de la Feria Estampa) y Andrea Gara, responsable de arte de Tara For Women.



Tras meses de presentación de candidaturas, en las que se han recogido más de 150 solicitudes de artistas de todo el mundo, los miembros del jurado preseleccionaron diez finalistas que expondrán su obra en la madrileña Gärna Art Gallery del 24 al 27 de mayo. Las tres artistas ganadoras: Irene Trapote (España), por su proyecto "Hacer Territorio, atando cabos" Mónica Egido (España) por su proyecto "FOMO" y Enea Lebrun (Panamá), por su proyecto Jenené, han recibido un premio económico de 10.000 euros, para la realización de un proyecto a lo largo de los próximos seis meses, mentorización durante los próximos seis meses para impulsar su carrera profesional a través de recursos internacionales y oportunidades de futuro.



"Para mi este premio va a significar poder realizar mi primer proyecto de una forma más profesionalizada con un presupuesto en condiciones y poder potenciar mi carrera artística" explica la artista Irene Trapote tras recibir el galardón. Por su parte, la premiada Mónica Egido, además de expresar su agradecimiento, recalca lo fundamental de este tipo de iniciativas, "Siendo mujer, sin tener a alguien que te haya acompañado previamente, es muy difícil entrar en ese ciclo de arte. No solamente para ser reconocido sino para que alguien decida preguntarte qué es lo que haces. Me parece fundamental que existan fundaciones como Tara que den visibilidad a mujeres artistas, sobre todo a mujeres que están empezando como nosotras".



El programa Tara for Art centrado en impulsar la visibilidad de las obras y las artistas femeninas ha sido posible gracias al apoyo y la colaboración de empresas que apuestan claramente por el talento artístico femenino, como So- Sotogrande Spa & Golf Resort, que contribuye con un premio de adquisición de una obra escultórica, así como con la elaboración del catálogo de la exposición. The Gravity Wave colaborando con la elaboración de los trofeos, realizados con redes de pescadores recicladas, Garna Art Gallery quien que ha contribuido con la cesión del espacio para la exposición de las obras de las finalistas y, Fintonic, plataforma especializada en mejorar el bienestar financiero de las personas que ofrecerá tres cursos de formación financiera colaborando así en el desarrollo empresarial de las artistas.







