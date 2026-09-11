El mundo se da cuenta: el reconocimiento de TIME impulsa la expansión global de VinFast

(Información remitida por la empresa firmante)

En una lluviosa mañana de martes en París, un conductor que espera en un semáforo en rojo en el Boulevard Haussmann tal vez no se fije inmediatamente en el logotipo del SUV que tiene al lado. A miles de kilómetros de distancia, un conductor en California podría tener una experiencia similar al ver el mismo logotipo en una carretera estadounidense. No es alemán, ni una de las marcas asiáticas conocidas que se han vuelto comunes en los mercados automovilísticos establecidos. Pertenece a VinFast, una marca automovilística vietnamita que está ganando terreno en Europa y Norteamérica, y cuyo recorrido global refleja una historia mucho más amplia que se desarrolla dentro de su grupo matriz, Vingroup.

PARÍS, 11 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Este año, Vingroup alcanzó un nuevo hito en su trayectoria. La revista TIME, en colaboración con la firma de investigación Statista, la sitúa en el puesto 340 de las Mejores Empresas del Mundo 2026, lo que la coloca entre las 350 empresas más importantes del mundo y supone un ascenso de casi 500 puestos respecto al año anterior. Es la única empresa vietnamita que figura en la lista por segundo año consecutivo.

Una clasificación basada en algo más que el crecimiento.

TIME y Statista no clasifican a las empresas únicamente por su tamaño. Su metodología considera tres dimensiones: crecimiento de los ingresos, satisfacción de los empleados y transparencia en materia de sostenibilidad. Vingroup obtuvo una puntuación global de 81 sobre 100, ascendiendo del puesto 817 al 340 a nivel mundial.

Los ingresos que respaldan esta calificación son sustanciales. En el primer semestre de 2026, Vingroup registró ingresos netos consolidados de 222,9 billones de VND, un 72 % más que el año anterior, con un beneficio después de impuestos de 20,904 billones de VND, más de cuatro veces y media la cifra registrada en el mismo período de 2025. Este crecimiento se debió principalmente a los negocios de fabricación industrial e inmobiliarios del Grupo, lo que le valió a Vingroup una calificación de "Sobresaliente" en el indicador de ingresos.

La satisfacción de los empleados reflejó una tendencia similar de crecimiento. Vingroup ascendió al puesto 398 a nivel mundial, subiendo 496 posiciones, en una plantilla que ahora cuenta con aproximadamente 400.000 personas en 12 países.

En materia de sostenibilidad, la contribución del Grupo se materializó a través de un tipo de infraestructura diferente: proyectos de transición ecológica, desarrollo urbano e inversión a largo plazo en los sistemas que sustentan una ciudad habitable, en lugar de centrarse en el balance de un solo trimestre. Vinhomes, la división inmobiliaria del Grupo, ha ampliado esta visión mediante su modelo ESG++, que incorpora la Regeneración y la Resiliencia a los tres pilares convencionales de trabajo ambiental, social y de gobernanza, aplicados a proyectos urbanísticos que abarcan miles de hectáreas.

En 2025, se añadieron dos nuevas líneas de negocio a este panorama: infraestructura, a través de los proyectos ferroviarios de alta velocidad de VinSpeed que conectan Ciudad Ho Chi Minh con Can Gio y Hanói con Quang Ninh, y energía verde, mediante los proyectos de VinEnergo en varias provincias. En conjunto, representan un intento de construir no solo empresas individuales, sino también el tejido conectivo —ferrocarril, energía y movilidad— sobre el que se sustenta una economía moderna y baja en carbono.

Hacer que la transición a los vehículos eléctricos sea más accesible

Dentro de ese ecosistema más amplio, VinFast representa una de las expresiones más claras de las aspiraciones globales de Vingroup. La expansión de la compañía en Asia, Norteamérica y Europa está llevando la visión del Grupo de un futuro más sostenible a un público cada vez más internacional, al tiempo que posiciona a una marca automotriz vietnamita en competencia directa en algunos de los mercados más consolidados del mundo.

Sin embargo, para los clientes que consideran una nueva marca de automóviles, la visión global Este es solo el punto de partida. La pregunta más importante es si un nuevo participante puede ganarse la confianza necesaria para integrarse en la vida cotidiana.

Un estudio del Centro McKinsey para la Movilidad del Futuro ofrece una perspectiva útil, aunque contraintuitiva. Tras encuestar a miles de compradores de automóviles europeos, McKinsey descubrió que los europeos dispuestos a considerar la entrada de un fabricante asiático en el mercado muestran una probabilidad general del 53 % de cambiar a una nueva marca al adquirir un vehículo eléctrico; esta cifra asciende al 63 % en el Reino Unido. En otras palabras, la fidelidad a la marca está demostrando ser más volátil en la era de los vehículos eléctricos que en la de los motores de combustión interna.

Este cambio abre la puerta a nuevas marcas de vehículos eléctricos. Pero para ganarse a los clientes se necesita algo más que un vehículo competitivo. Se requiere hacer que la movilidad eléctrica sea accesible, a la vez que se desarrolla la infraestructura de ventas, servicio y propiedad que genere confianza en los clientes durante todo el proceso.

Con una cartera de productos cada vez más diversa y accesible, VinFast mantiene su compromiso de hacer que los vehículos eléctricos sean más accesibles para todos y de permitir que los clientes transiten hacia la movilidad ecológica con mayor facilidad y confianza.

En Europa, la empresa está ampliando su presencia con productos diseñados en torno a las prioridades locales de eficiencia, diseño y accesibilidad, incluidos los modelos VF 6 y VF 8, mientras que los autobuses eléctricos como el EB 8 y el EB 12, que cuenta con la certificación europea completa, amplían aún más su contribución a la transición de la región hacia un transporte más ecológico.

En toda Norteamérica, la misma visión Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la expansión de la red de ventas y servicio de VinFast y el desarrollo de su programa de vehículos usados certificados (CPO). En conjunto, estas iniciativas están diseñadas para crear un ecosistema más integral en torno al cliente, que abarca más allá del vehículo en sí, incluyendo los servicios y el soporte que dan forma a la experiencia de ser propietario.

Vingroup fue la primera empresa vietnamita en figurar en la lista de las Mejores Empresas del Mundo de TIME en 2025, mientras que VinFast ha sido reconocida entre las 100 Empresas Más Influyentes de TIME y las Mejores Empresas de Asia-Pacífico de 2025. Estos logros reflejan el creciente reconocimiento internacional de las aspiraciones, capacidades y el alcance global en expansión de Vingroup y VinFast.

El último reconocimiento de TIME a Vingroup llega, por lo tanto, en un momento en que su alcance global se hace cada vez más visible. Para VinFast, el reto y la oportunidad se extienden ahora por varios continentes , desde ciudades europeas donde un nuevo distintivo se está haciendo familiar, hasta carreteras norteamericanas donde la empresa está consolidando su presencia y su ecosistema de clientes.

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