Madrid, 28 de agosto de 2025.- Cansados de la uniformidad del streetwear y de la moda extravagante, OLD’S construye una alternativa para jóvenes inconformistas que desafían lo establecido y apuestan por la elegancia y el buen gusto. Su esencia se resume en una convicción: “En un mundo que se rinde ante lo inmediato, OLD’S apuesta por lo eterno. Creemos en prendas que hoy son imprescindibles y mañana serán clásicos, en diseños que no buscan la aprobación del momento, sino el respeto del tiempo”.

Se trata de una declaración que coloca la moda —entendida como expresión de identidad con vocación de permanencia— en el centro de su propuesta.

Un proyecto nacido sin guion, pero con propósito

Un proyecto que nació sin guion, pero con el propósito y la intuición de que juntos, podrían hacer algo grande. Carlos Ordóñez y Lucía Pérez, por entonces dos estudiantes de economía sin experiencia previa en el sector textil, decidieron unir sus inquietudes para dar vida a una marca con identidad propia: él, con espíritu emprendedor; ella, con una pasión creativa.

La historia de OLD’S se aleja de cualquier narrativa corporativa convencional, surgió sin grandes recursos ni una gran estrategia. Lo que comenzó con una pequeña colección de gorras, ha evolucionado hacia una firma con presencia física en El Corte Inglés, colecciones limitadas y lanzamientos que se agotan en cuestión de horas.

Desde que comenzaron en 2017, han reinvertido todos sus beneficios para seguir creciendo y este año esperan alcanzar por primera vez una facturación de 1 millón de euros, con un crecimiento interanual del 200 por ciento. De ese total, entre el 20 por ciento aproximado corresponde a ventas internacionales, principalmente en Portugal y Francia.

Prendas con alma: la propuesta de OLD’S

Su catálogo se inspira en la moda del pasado, reinterpretada con la visión de la nueva generación que entiende que la historia sigue escribiéndose. Destacan sus bestsellers como las camisas San Pietro, Ibiza o Formentera, pantalones de lino en tonos caldera, blanco o azul; y las famosas chaquetas denim que conforman un repertorio pensado para perdurar.

Cada pieza de OLD'S es mucho más que una simple prenda, es una historia viva que conecta el pasado con el presente.

