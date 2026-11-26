Mundomar Cruceros celebra el Black Friday con grandes promociones - Mundomar Cruceros

(Información remitida por la empresa firmante)

Vivir unas vacaciones premium en el mar, con descuentos especiales y ventajas exclusivas para descubrir algunas de las experiencias más destacadas del mundo de los cruceros.

Madrid, 26 de noviembre.- Mundomar Cruceros se suma al Black Friday con una selección de promociones especiales de tres grandes navieras de su portfolio: Princess Cruises, Cunard Line y Virgin Voyages. Una oportunidad para planificar las próximas vacaciones y disfrutar de condiciones excepcionales en compañías que ofrecen propuestas muy diferentes, pero con un denominador común: convertir cada viaje en una experiencia memorable.

Desde el lujo contemporáneo y la atención al detalle de Princess, pasando por la elegancia y la tradición británica de Cunard, hasta el concepto innovador y desenfadado de Virgin Voyages, los viajeros encontrarán durante esta campaña atractivos incentivos para elegir su próxima aventura en el mar.

Princess: descubrir el mundo con el máximo confort

Viajar con Princess es disfrutar de una experiencia premium familiar en la que cada detalle está pensado para ofrecer unas vacaciones excepcionales. Su propuesta combina un servicio cuidado, una gastronomía de calidad, entretenimiento para todos los gustos y espacios diseñados para el descanso y el bienestar.

A bordo, los pasajeros pueden disfrutar de una amplia variedad de restaurantes, espectáculos, actividades y experiencias, además de descubrir destinos de todo el mundo con la comodidad de tenerlo todo a su alcance. Una forma de viajar que combina exploración, relajación y confort.

Con motivo del Black Friday, Princess ofrece el tercer y cuarto pasajero gratis, además de un 30% de descuento, una promoción especialmente atractiva para familias y grupos que quieran compartir sus próximas vacaciones.

Cunard: la elegancia de viajar sin prisas

Cunard representa una manera única de entender los viajes por mar. Con una historia que supera los 185 años, la compañía mantiene vivo el espíritu de los grandes viajes transatlánticos, combinando su extraordinario legado con una experiencia contemporánea marcada por la sofisticación y el servicio personalizado.

Sus emblemáticos barcos ofrecen espacios elegantes, una gastronomía excepcional, espectáculos de primer nivel y experiencias tan características como el tradicional Té de la tarde, los bailes en sus impresionantes salones o las veladas al ritmo de la música en directo. Todo ello acompañado de una atmósfera distinguida que convierte la propia travesía en parte esencial del viaje.

Durante el Black Friday, Cunard presenta descuentos especiales y propinas incluidas, una oportunidad para descubrir el inconfundible estilo de la compañía y disfrutar de unas vacaciones donde el viaje es tan importante como el destino.

Virgin Voyages: una nueva generación de cruceros

Virgin Voyages ha revolucionado el concepto tradicional de crucero con una propuesta exclusiva solo para adultos, pensada para quienes buscan una experiencia diferente, con personalidad propia y sin convencionalismos.

Sus barcos destacan por un diseño contemporáneo, una cuidada oferta gastronómica con 6 restaurantes de especialidad y más de veinte espacios gastronómicos, espectáculos originales, fiestas temáticas y espacios únicos para relajarse. Además, su concepto incluye numerosas experiencias en el precio del crucero, como restaurantes de especialidades, Wi-Fi, clases de fitness en grupo, shows y bebidas básicas.

Una propuesta que combina gastronomía, entretenimiento, bienestar y destinos sorprendentes, con itinerarios que invitan a descubrir el Mediterráneo y el Caribe desde otra perspectiva.

Para este Black Friday, Virgin Voyages ofrece un 80% de descuento para el segundo pasajero y hasta $800 de regalo para bebidas a bordo (Bar Tab), una excelente oportunidad para descubrir una forma de viajar que rompe con todo lo establecido.

Tres grandes navieras, una oportunidad para viajar

Con esta campaña de Black Friday, Mundomar Cruceros pone al alcance de los viajeros tres estilos de crucero diferentes, adaptados a distintas preferencias y formas de entender las vacaciones. Experiencias premium, grandes travesías llenas de historia o propuestas innovadoras solo para adultos: cada naviera ofrece una manera especial de descubrir el mundo.

En Mundomar Cruceros, el viaje comienza mucho antes de embarcar. Su equipo de especialistas ofrece un asesoramiento personalizado para ayudar a cada viajero a encontrar la naviera, el itinerario y la experiencia que mejor se adapten a sus preferencias, acompañándole durante todo el proceso de reserva y ofreciendo una atención cercana y especializada. Porque elegir un crucero es mucho más que escoger un destino: es encontrar la forma perfecta de viajar.

Para obtener más información y contactar a Mundomar Cruceros, se puede visitar la web www.mundomarcruceros.com.

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