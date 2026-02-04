Mundomar Cruceros presenta los folletos 2026 con novedades destacadas - Mundomar Cruceros

Madrid, 4 de febrero.- Mundomar Cruceros, compañía líder en el sector de los cruceros premium, anuncia el lanzamiento oficial de sus folletos 2026, una herramienta clave para agencias de viajes y viajeros que recoge las principales novedades, itinerarios y propuestas de sus navieras representadas para la próxima temporada.

La nueva colección de folletos consolida la apuesta de la compañía por la especialización, la inspiración y la venta consultiva, facilitando una visión clara y diferenciada de cada producto y perfil de viajero.

Una colección de folletos adaptada a cada estilo de viaje

Para 2026, Mundomar Cruceros presenta una gama completa de materiales impresos, diseñados para ofrecer información clara, visual y orientada a la experiencia:

Virgin Voyages 2026

Dedicado a la naviera solo para adultos, este cuadríptico presenta sus itinerarios más destacados junto a una propuesta diferenciadora basada en el diseño contemporáneo, la gastronomía de autor, el entretenimiento innovador, una experiencia a bordo disruptiva y un firme compromiso con la sostenibilidad.

Princess 2026

Un folleto centrado en la experiencia premium equilibrada de Princess, así como en sus grandes rutas internacionales más demandadas. Incluye viajes completos con vuelos, hoteles, traslados, guía asistente, visitas y excursiones opcionales en español, además de los programas Cruceros Muévete!, con actividades en español a bordo, y cruceros por Europa con guía asistente en español.

Cunard 2026

Una pieza que refleja la elegancia atemporal y la tradición marítima de Cunard, con especial protagonismo para sus travesías transatlánticas más emblemáticas y el icónico Queen Mary 2, símbolo del lujo clásico en el mar. El folleto recoge propuestas como vueltas al mundo, travesías transatlánticas y un viaje completo por Alaska, con vuelos, hoteles, traslados, guía asistente, visitas y excursiones opcionales en español.

CroisiEurope 2026

Enfocado en el crucero fluvial, presenta rutas por los grandes ríos de Europa y destinos singulares, con un concepto de viaje cercano, cultural y cuidado al detalle, ideal para quienes buscan descubrir el destino desde una perspectiva más pausada y auténtica.

Especial Japón 2026

Una publicación monográfica dedicada a los viajes a Japón con Princess, que incluye itinerarios seleccionados y viajes completos con vuelos, hoteles, traslados, guía asistente, visitas y excursiones opcionales en español. Pensado para un viajero que busca una experiencia organizada, completa y culturalmente enriquecedora.

Una herramienta clave para agencias y viajeros

Los nuevos folletos 2026 han sido concebidos como materiales de apoyo a la comercialización, facilitando el trabajo de las agencias de viajes y ayudando al viajero final a identificar la opción que mejor se adapta a sus expectativas.

Cada publicación combina:

Información clara sobre itinerarios y destinos

Diferenciación de producto y experiencia a bordo

Diseño atractivo y alineado con la identidad de cada naviera

Contenidos pensados para inspirar y generar conversión

Disponibilidad

Ya disponibles los folletos 2026 de Mundomar Cruceros, para agencias colaboradoras y profesionales del sector, así como para su distribución en acciones comerciales, eventos y ferias profesionales.

Con este lanzamiento, Mundomar Cruceros impulsa su propuesta de cruceros premium, poniendo a disposición de las agencias herramientas de alto valor que refuerzan la excelencia, la especialización y el crecimiento conjunto en un mercado cada vez más competitivo.

