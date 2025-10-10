Mundomar Cruceros y Princess; así son los viajes completos para descubrir el mundo en 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de octubre de 2025.-

Viajar no es solo cambiar de lugar, sino sumergirse en nuevos paisajes, culturas y formas de vivir. Con esa visión, Mundomar Cruceros y la naviera premium Princess llevan más de una década ofreciendo una propuesta única que combina lo mejor de la exploración terrestre con la comodidad de navegar a bordo de barcos internacionales de primer nivel. Esa propuesta se llama Viaje Completo, y para 2026 vuelve con una cuidada selección de destinos exóticos y fascinantes alrededor del mundo.

Un Viaje Completo está diseñado para que el viajero disfrute de una experiencia integral, sin preocupaciones. Todo está incluido desde el primer momento: vuelos internacionales, estancias en hoteles de 4 estrellas o superior, traslados privados entre aeropuertos, visitas guiadas en los principales destinos y, por supuesto, un crucero de categoría premium. A ello se suma un elemento diferenciador clave: el acompañamiento permanente de un Guía Asistente en Español, que se encarga de coordinar cada aspecto del viaje, resolver dudas, facilitar la comunicación a bordo y asegurar que todo funcione como estaba previsto. Su presencia garantiza una experiencia fluida, cercana y personalizada, desde el inicio hasta el regreso.

Estos itinerarios combinan una primera parte terrestre, donde el pasajero puede conocer a fondo el país de inicio, con visitas culturales, recorridos panorámicos y actividades cuidadosamente seleccionadas. Tras esta inmersión inicial, comienza la travesía marítima en uno de los reconocidos barcos de Princess, donde cada detalle está pensado para el confort: gastronomía internacional, espectáculos en vivo, piscinas, spa, camarotes con vistas al mar y la tranquilidad de contar con asistencia en español durante toda la navegación.

De cara a 2026, Mundomar Cruceros y Princess anuncian una nueva colección de Viajes Completos que llevarán a los pasajeros a descubrir algunos de los rincones más impresionantes del planeta. Aunque las fechas concretas se anunciarán más adelante, ya se han confirmado los destinos que formarán parte de esta propuesta exclusiva. Los próximos Viajes Completos de 2026 recorrerán Japón, Alaska, Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, y el Sudeste Asiático. Cada viaje combinará días de estancia en tierra con una navegación inolvidable, siempre acompañados por un guía asistente en español, excursiones opcionales también en español en los puertos de escala y el confort de una planificación cuidada al detalle.

Uno de los primeros viajes será el de Australia y Nueva Zelanda, ya disponible con salida el 10 de febrero de 2026 y con una duración de 20 días, que incluye cinco días de experiencia terrestre y quince de navegación a bordo del Discovery Princess, uno de los barcos más modernos de la flota.

Viajar con Mundomar Cruceros y Princess es mucho más que hacer turismo. Es descubrir el mundo con los cinco sentidos, con la tranquilidad de tenerlo todo organizado y la libertad de dedicarte únicamente a disfrutar. Para quienes buscan una forma distinta de viajar, con atención personalizada, seguridad, comodidad y un enfoque cultural profundo, los Viajes Completos representan una oportunidad única de vivir el viaje de sus sueños.

Contacto

Emisor: Mundomar Cruceros

Contacto: Mundomar Cruceros

Número de contacto: 912901845