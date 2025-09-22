Mundomar Cruceros y Princess; el itinerario más deseado para descubrir Sudamérica en 21 días

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de septiembre de 2025.- Sudamérica ofrece paisajes, culturas y ciudades que se viven más que se visitan. Con esa idea, Mundomar Cruceros y la naviera premium familiar Princess, llevan casi una década diseñando un viaje único que combina la exploración en tierra con la comodidad de un crucero premium. Anuncia plazas disponibles a la venta para este próximo recorrido exclusivo que partirá el 3 de diciembre de 2025 a bordo del Sapphire Princess. Se trata de un programa integral con vuelos, hoteles, traslados, visitas guiadas y 17 días de navegación con excursiones opcionales en español en los puertos de escala, que permitirá conocer desde la modernidad de Santiago de Chile hasta la esencia cosmopolita de Buenos Aires, en pleno verano austral, la mejor época para recorrer la Patagonia y sus glaciares.

Un viaje diseñado para explorar y navegar

El itinerario comienza con vuelos desde Madrid, Barcelona o Lisboa y estancia en Santiago de Chile, con visitas a lugares emblemáticos y excursiones a Valparaíso y Pomaire. Para quienes se incorporen desde otros destinos internacionales, el punto de inicio será igualmente Santiago de Chile, donde dará comienzo la experiencia completa. Posteriormente, el programa sigue con una experiencia en el Delta del Tigre, en Buenos Aires, antes de embarcar en el Sapphire Princess, un barco con capacidad para más de 2.600 pasajeros que ofrece restaurantes, espectáculos en vivo, piscinas, spa y camarotes con vistas al mar. La travesía recorre enclaves icónicos como Puerto Montt, el Glaciar Amalia, Punta Arenas, Ushuaia, el Cabo de Hornos, las Islas Malvinas, Puerto Madryn y Montevideo. Cada escala ha sido seleccionada para ofrecer tanto riqueza cultural como paisajes naturales de gran valor, siempre acompañados por un Guía Asistente en Español.

Mundomar Cruceros y Princess: la mejor combinación para un viaje inolvidable

La alianza entre Mundomar Cruceros y Princess garantiza un viaje cuidado al detalle. Mundomar se encarga de la organización completa, vuelos, traslados, visitas guiadas, hoteles y su guía asistente en español, mientras que Princess aporta la experiencia de navegar en un crucero de categoría internacional como el Sapphire Princess. Además, se ofrecen excursiones opcionales en español que enriquecen la experiencia en cada destino. Esta propuesta está pensada para quienes buscan conocer Sudamérica con comodidad, seguridad y un enfoque cultural y natural que combina lo mejor de la región con el confort de un crucero premium.

Últimas plazas para este increíble viaje de 21 días por Sudamérica, organizado por Mundomar Cruceros junto a Princess en diciembre de 2025, representa una oportunidad única para descubrir Sudamérica desde dos perspectivas: la exploración terrestre y la navegación marítima. Una experiencia integral que une planificación, cultura, paisajes y confort en un solo viaje.

