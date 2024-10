Múnich, Amalfi y Madrid descubrirán el auténtico Cangrejo Real en tres eventos únicos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de octubre

Es conocido por los mejores chefs del mundo como el rey de los cangrejos por su sabor, textura y rendimiento, es CHATKA, el auténtico Cangrejo Real, nacido y capturado en los fiordos noruegos y comercializado en España por la firma que ya cuenta con más de cien años de historia.

En el mes de octubre CHATKA recorrerá varias ciudades de Europa donde tendrá una presencia muy especial en algunos de los más importantes eventos del sector de la alta gastronomía. El primer destino será el día 14 de octubre en la ciudad alemana de Múnich donde se podrá ver y disfrutar su Cangrejo Real en la semifinal internacional del que ya es considerado el más importante concurso de cocina profesional de Europa, Chef Balfegó, que se celebrará en el impresionante EssZimmer by Käfer Restaurant (BMW Welt), del chef Bobby Bräuer, que cuenta con dos estrellas Michelin. En este espacio el jurado formado por los chefs Tohru Nakamura (Rte. Tohru in der Schreiberei** - Múnich), Christian Sturm-Willms (Rte. Yunico* - Bonn) y The Duc Ngo (Rte. Le Duc Berlín – Berlín) juzgarán el trabajo de seis chefs que representan a restaurantes con cuatro estrellas Michelin. Al finalizar la competición los invitados a la fiesta donde se conocerá al ganador y representante de Alemania en la final internacional de España podrán disfrutar de la gastronomía que unirá CHATKA Cangrejo Real y el atún rojo Balfegó, los invitados serán chefs y profesionales del sector de la hostelería de diferentes ciudades de Alemania.

El siguiente destino será el 21 de octubre en Amalfi (Italia), en el restaurante Sensi*, donde el Cangrejo Real CHATKA será protagonista en una exclusiva cena que unirá la alta cocina de los chefs Samuel Naveira (Rte. MU.NA* - Ponferrada) y Alessandro Tormolino (Rte. Sensi* - Amalfi), Naveira ha creado para esta ocasión unos sofisticados y muy particulares `Raviolis de Cangrejo Real Chatka, el cocinero berciano ha querido interpretar su cocina en clave italiana con este plato.

El día 28, CHATKA, tendrá también una notable presencia en la ciudad de Madrid, en la esperada fiesta de la gastronomía del país que es la final internacional de Chef Balfegó, donde se darán cita los ocho participantes de cinco puntos de Europa que participarán en la competición, Portugal, Benelux, Italia, Alemania y España, y que han resultado seleccionados entre 27 finalistas que representan a restaurantes que suman 20 estrellas Michelin. En esta fiesta se sabrá el ganador de la final de 2024. Los más de quinientos invitados, profesionales del sector de la hostelería y reconocidos chefs, probarán el auténtico Cangrejo Real CHATKA en platos creados para esta especial ocasión, no faltará el único chef español que cuanta con once estrellas Michelin, Martín Berasategui, presidente del jurado al que acompañan la chef Fina Puigdevall (Les Cols** - Olot), y el chef Ricard Camarena** (Valencia), entre otros.

